Обнинцы выступают «за» раздельный сбор мусора

С нового года в регионах начнет реализовываться «мусорная» реформа - проект, который уже несколько лет обсуждали на разных уровнях. К этому дню все муниципалитеты подошли примерно с одинаковыми проблемами, главная из которых - переполненные полигоны. В Обнинске ситуация не столь критичная, хотя и успокаиваться рано, ведь Тимашовскому полигону коммунальщики отводят всего несколько лет жизни.

ГОРОЖАНЕ НЕ БОЯТСЯ СОРТИРОВКИ

Единственный выход из ситуации - организация раздельного сбора мусора. Тот же пластик, который на свалке будет разлагаться веками, можно отправить на вторичную переработку. По этому пути уже давно идет вся Европа, однако в России, чьи территории огромны, долгое время над этим не задумывались. Поэтому и получилось, что мусором сегодня завален практически любой овраг.

Не ждать, пока «гром грянет», депутатам обнинского Горсобрания в начале года предложила компания «САХ Рециклинг», выйдя с инициативой организации раздельного сбора мусора в наукограде.

Тогда многие скептически отнеслись к этой новомодной идее, сказав, что ее убьет элементарная лень населения, которое на деле не станет заморачиваться и раскладывать мусор по разным пакетам. Однако спустя год можно уверенно сказать: все получилось.

Вспоминая о начале кампании, руководитель «САХ Рециклинг» Алексей КЛИМЕНКО себе заслуг не приписывает, говорит, что пойти на этот шаг его побудил «социальный заказ», поступивший от горожан.

- По ходу работы вносилось множество изменений, - рассказывает Алексей Сергеевич. - Когда только проект задумывался, предполагалось поставить экобоксы трехсекционные, однако на деле оказалось, что они неудобны, в них помещается мало мусора и они фактически выполняют роль урн.

Поэтому те, кто ратует за раздельный сбор мусора, пошли по другому пути, устанавливая отдельные контейнеры для пластика, стекла и картона.

- Горожане заняли активную позицию и разделяют мусор. Когда мы только начинали ставить такие контейнеры, их приходилось вывозить один раз в неделю, сейчас - два-три раза, - говорит Клименко.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПЛАСТИКА И СТЕКЛА

Чаще всего обнинцы выбрасывают пластик - бутылки и полиэтиленовую пленку. Оно и понятно, ведь упаковки в современном мире много. Тары под картон заполняют ненужными коробками из-под бытовой техники и обычными тетрадями, ведь многие горожане хорошо помнят, как во времена СССР сдавали макулатуру. Ящики, предназначенные для стекла, тоже не пустуют, туда отправляются бутылки и банки.

- Люди часто интересуются, надо ли снимать этикетки с посуды? Делать этого не нужно, - заверяет Алексей Сергеевич.

После еще одной сортировки мусор отправляется на заводы, где получает вторую жизнь. Так, на «ICM Glass» из отходов «выпекают» утеплитель. Технология такова: стекло измельчают, превращая в пыль, которую потом добавляют в строительный материал.

Пластик из Обнинска везут на подмосковный завод «Пларус», где перерабатывают в ПЭТ-гранулят, используемый, в том числе для повторного изготовления бутылок. Хотя спектр применения материала лишь пищевой промышленностью не ограничивается. Из него делают самые разные предметы, начиная от лавсана и заканчивая геосетками для дорог.

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

Как утверждают специалисты, переработка пластика не только положительно отражается на экологии, но и позволяет в два раза сократить энергетические затраты производителей. Так что процесс выгоден как простым гражданам, так и промышленникам.

- Контейнеры для пластика в Обнинске в основном стоят в новостройках, потому что в других домах площадки не позволяют разместить их, - говорит Клименко.

Но скоро ситуация может измениться. По новым правилам с нового года за оборудование площадок ответственность несет администрация города, которая поддерживает раздельный сбор мусора. Пока что в наукограде задействован 51 «умный» контейнер, в следующем году эту цифру планируют увеличить как минимум в три раза.

Теперь, когда проект не словом, а делом поддержали жители Обнинска, коммунальщики не сомневаются, что со временем весь город будет жить по новым правилам, заботясь об экологии и думая о завтрашнем дне.

Евгения НИКИТИНА

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