Вода должна быть чистой!

Обнинское предприятие МП «Водоканал» заботится не только о качестве питьевой воды, но и принимает все меры для того, чтобы сбрасываемые в Протву стоки были максимально безопасными для природы. Решением этой непростой задачи на своем рабочем месте и занимается эколог и инженер по охране окружающей среды Галина КРАПИВИНА.

С ЗАБОТОЙ О ПРОТВЕ

Как нам рассказала Галина Ивановна, Обнинск сегодня обслуживают очистные сооружения канализации как старые, так и новые. Всему этому технологическому оборудованию приходится справляться с хозбытовыми, промышленными и сточными водами наукограда, очистка которых осуществляется по схеме, включающей в себя механическое и биологическое воздействия.

Галина Крапивина подробно описала каждый из этих двух способов:

- Первый осуществляется механизированными решетками для удаления взвешенных веществ размером более 16 миллиметров, затем - песколовками для выделения минеральных примесей, которые накапливаются в специальном бункере. Далее сточные воды подаются по лоткам в радиальные первичные отстойники для гравитационного отстаивания. А биологическая очистка проводится в аэротенках, куда поступают осветленные сточные воды. Иловая смесь оттуда направляется во вторичные отстойники, где происходит отделение биологически очищенной воды. После чего сырой осадок и минерализированный избыточный ил поступают на участок механического обезвоживания. Влажность осадка после этой процедуры составляет 70%.

Обезвоженный осадок вывозится на иловые карты с полезной площадью 4,6 гектара.

Для улучшения показателей качества очистки сточных вод МП «Водоканал» применяет современные реагенты в технологических процессах очистки сточной воды, также на предприятии осуществляется контроль качества очищенных сточных вод согласно специальной программе.

Аккредитованная химико-бактериологическая испытательная лаборатория контроля вод МП «Водоканал» проводит исследования объекта на сбросе в реку Протва по органолептическим, химическим и микробиологическим показателям.

Неспециалисту такое объяснение кажется сложным и витиеватым, но суть его заключается в том, что сточные воды очищаются до нормативных показателей с последующим их сбросом в водоем.

ОТХОДЫ - В ДОХОДЫ

Кроме того, для снижения антропогенного влияния на окружающую среду МП «Водоканал» недавно начал заниматься производством почвогрунтов на основе обезвоженного и обезвреженного осадка сточных вод с использованием древесных опилок, песка и грунта.

Как пояснила Галина Ивановна, переработка и обезвреживание осадка очистных сооружений сейчас является одним из самых актуальных экологических вопросов. Длительный период подсушенный осадок автотранспортом предприятия вывозился на сельскохозяйственные угодья и использовался в качестве удобрений, но с изменениями в природоохранном законодательстве РФ делать это запрещено. Дальнейшее применение обезвреженного осадка сточных вод стало возможным путем его утилизации или перевода в другое агрегатное состояние, например -

удобрение.

В связи с этим в МП «Водоканал» был разработан регламент производства и применения почвогрунта на основе обезвоженного и обезвреженного осадка сточных вод.

Со слов Крапивиной, утилизация производится в соответствии с технологическим регламентом и соответствует ТУ. Применяются эти грунты в зеленом хозяйстве - при посадке деревьев и кустарников, при формировании растительного слоя откосов, под посадки цветочно-декоративных растений, в питомниках лесных и декоративных культур, а также для биологической мелиорации нарушенных земель.

В настоящее время МП «Водоканал» направил свои предложения по использованию почвогрунтов заинтересованным организациям.

Инна ЕМЕЛИНА

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