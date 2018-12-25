Как встретят 2019 год известные обнинцы?

Новый год считается семейным праздником. Поэтому мы позволили себе накануне этого любимого всеми торжества задать руководителям городских предприятий, чиновникам и депутатам вопросы, касающиеся их семейных традиций. Известные жители наукограда рассказали, какие они любят блюда, как планируют одеться, чтобы достойно встретить Год Свиньи, и какой Новый год был в их жизни самым необычным.

НА ПРИРОДЕ И С КОНКУРСАМИ

В семье депутата Обнинского Горсобрания Аллы КОСИНСКОЙ много замечательных новогодних традиций. 31 декабря после обеда они с супругом переодеваются в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и с подарками в большом мешке ходят в гости к родным и друзьям.

- Правда, в прошлом году Снегурочкой оделась наша дочь, скоро, я думаю, ею станет наша внучка. А в этом году я сшила себе костюм Белочки и буду всех поздравлять уже в нем. Хочу как-то разнообразить праздник, - рассказывает Алла Борисовна.

К вечеру Косинские возвращаются домой, переодеваются и едут в лес рядом с дачей, куда подтягиваются и все друзья-родственники. И вот так на природе Новый год и встречают.

- А что если сильный мороз? Не боитесь замерзнуть? - поинтересовались мы.

- Мы все тепло одеваемся, да и горячительные напитки согревают. Не обязательно это алкоголь. Кто-то берет с собой горячий чай или кофе. К тому же на месте мы не стоим: устраиваем подвижные конкурсы. В лесу все бегают, прыгают. Так что никто у нас еще ни разу не замерз.

Еще одной традицией является обязательное наличие среди праздничных угощений фирменной колбасы Косинских. А новогодние блюда Алла Борисовна, по ее собственному признанию, выбирает по настроению.

- Могу салат какой-нибудь сделать, могу картошку сварить. Знаете, готовлю без фанатизма. Вот что захотелось на данный момент. Купила недавно щучью икру. Она дешевле той же красной или черной, но по своим полезным свойствам и питательности ничуть не уступает.

Одним словом, для депутата Косинской важна сама атмосфера праздника, его содержание, а не мишура.

СОВСЕМ НЕ ПРАЗДНИЧНОЕ ДЕЖУРСТВО

Не менее эмоционально встреча Нового года проходит и в семье начальника судебных приставов Вадима ТИМОФЕЕВА. Не только дети, но и взрослые у них с нетерпением ждут подарков, которые Дед Мороз кладет под елку. И очень часто находят там самые настоящие сюрпризы - долгожданные презенты.

- Елка у нас тоже традиционная - еще с советских времен. Это одна из первых искусственных новогодних елей, которые стали выпускать в Советском Союзе. Игрушки тоже старые. Я их с детства помню. Вся эта атрибутика создает праздничное настроение, - заверяет Вадим Дмитриевич.

Правда, как он нам признался, был в его жизни и совсем будничный Новый год, когда на 31 декабря выпало дежурство.

- Помните, когда в 2009 году случился пожар в клубе «Хромая лошадь», у нас начались массовые проверки подобных увеселительных заведений на предмет их пожарной безопасности. И в нашу службу как раз на праздник поступили из судов исполнительные листы с требованием закрыть ряд клубов. Пришлось делать это с 31 декабря по 1 января. Знаете, посетители относились к этому с пониманием. У всех еще свежи были в памяти последствия того ужасного пожара, и люди понимали, что это не наша прихоть, а необходимость, - углубился в воспоминания Вадим Тимофеев.

Но этот Новый год начальник судебных приставов Обнинска проведет дома, а дежурить при необходимости придется уже его подчиненным.

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ТЕПЛА НЕ ОСТАВИЛИ

Руководителям коммунальных предприятий на спокойный праздник приходится только надеяться. В частности, директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ рассказал, что года два назад вечером 31 декабря в городе случилась авария на системе теплоснабжения, в результате чего без отопления остались несколько жилых домов и детский сад. Разумеется, ни о каком новогоднем застолье Сергей Васильевич думать уже не мог и вместе со своим подчиненным - начальником аварийно-диспетчерской службы Виктором БУТОРОВЫМ, а также с другими коллегами контролировал весь ход ремонтных работ. Пока тепло в здания не подали, по домам они не разъехались. Аварию успешно устранили в течение нескольких часов.

- К счастью, такое случается не часто, - рассказал Сергей Васильевич. - Потому что в Новый год все члены моей семьи стараются собраться за одним столом. Моя супруга очень вкусно готовит, а я ей в этом помогаю.

По признанию Сергея Васильевича, в последнее время семья не перегружает стол блюдами, как это у нас принято повсеместно. Все-таки праздник - это атмосфера веселья и радости, а не нагрузка на желудок.

«НАРЯД ПОДБИРАТЬ НЕ БУДУ, НО СЕЛЕДКУ ПОД ШУБОЙ ПРИГОТОВЛЮ»

В отличие от депутата Аллы Косинской, начальнику управления архитектуры и градостроительства города Ольге ЛАПИНОЙ пришлось отмечать Новый год в лесу не по своей воле, а по стечению обстоятельств. Было это в годы ее студенческой юности. Тогда они целой молодежной группой оказались в глухой заброшенной деревне, в неотапливаемом доме.

- Вышли на улицу, дошли до леса, в сугробах зажгли свечи, развели костер и прямо под открытым морозным небом веселились, - вспоминает Ольга Ивановна.

А сейчас она встречает Новый год в кругу своей большой семьи, где в этом году только малышей будет пятеро. Любимое блюдо Ольги Лапиной - селедка под шубой, которую она обязательно приготовит. В приметы Ольга Ивановна не верит, поэтому специально под тематику наступающего года праздничный наряд подбирать не будет. Тем не менее Ольга Лапина надеется, что Год Свиньи принесет ей удачу, так как она сама родилась в год этого же символа.

БЕЗ ДЕДА МОРОЗА - НИКУДА

Начальник отдела дизайна города Оксана ГРИЦУК с супругом и тремя детьми поедет отмечать праздник в Беларусь к родителям. Там они традиционно посетят резиденцию белорусского Деда Мороза. А на Рождество Оксана Анатольевна обязательно запечет гуся.

Следует заметить, что квартира главного обнинского дизайнера оформлена в соответствующем праздничном стиле. Причем индивидуально украшаются все комнаты, в том числе и детская. Даже малыши участвуют в этом процессе.

По признанию Оксаны Анатольевны, Деда Мороза рядом с «Триумф - Плазой» ежегодно устанавливают тоже по многочисленным просьбам обнинской ребятни. А как же иначе? Ведь для самых маленьких хочется сделать этот праздник настоящей сказкой, и в городе стараются.

Инна ЕМЕЛИНА

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