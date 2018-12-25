Каким был 2018 год по версии Владислава Шапши

Всего несколько дней осталось до наступления нового 2019 года. В это время каждый оглядывается назад и вспоминает самые значимые события года уходящего. Наша редакция не стала нарушать традиций и сделала это вместе с обнинским градоначальником Владиславом ШАПШОЙ.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ «АТОМНОМУ «СКОЛКОВО» В ОБНИНСКЕ?

- Владислав Валерьевич, какие знаковые события произошли в наукограде в этом году?

- Конечно, прежде всего, нашу жизнь определяет экономика и городское хозяйство. В 2018 году в Обнинске начали работать два крупных предприятия - «Санатметал» и вторая площадка «Ниармедик Фарма», где производят тесты для ДНК- анализа. Построен и частично функционирует уникальный для России завод «Лассард», производящий лазерное оборудование. В скором времени будут урегулированы формальности, и в следующем году состоится его торжественное открытие.

- Летом анонсировали проект центра инновационного развития, удастся ли до боя курантов ответить на главный вопрос: быть или не быть «Атомному «Сколково» в Обнинске?

- Если уж он где и должен появиться, так это в первом наукограде. Мы рассчитываем, что заседания по этому поводу в МИФИ и «Росатоме» состоятся до конца года, но окончательное решение, конечно же, примет Правительство Российской Федерации. Я надеюсь, что начало следующего года принесет нам успех.

Что касается городской экономики, то стоит отметить следующее событие. На территории, которая примыкает к «Технопарку», будет построен самый крупный дата-центр в России, который предполагает многомиллиардные госинвестиции, только на проектирование этого объекта выделено больше 100 миллионов рублей. Так что в Обнинске появится не только архив с передовыми технологиями цифровизации и хранения информации, но и несколько сотен новых рабочих мест.

«У НАС АКТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ, КОТОРЫЕ ПОДСКАЖУТ, ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ»

- А в городском хозяйстве что важного произошло?

- Наконец-то поставлена точка в вопросе уборки дворовых территорий. Бюджет города никогда не тянул эту статью расходов, в советское время ответственность брали крупные предприятия. Потом у управляющих компаний это было заложено в тарифе, а три года назад в законодательстве образовался вакуум. Получилось, что тариф остался прежний, а от уборки прилегающих территорий УК открестились. В этом году справедливость восторжествовала - новый закон принят на федеральном уровне.

Кто-то из управляющих компаний охотно, кто-то с меньшей охотой приняли эти правила, и теперь главное - научиться работать в новых условиях.

- А есть те, кто принципиально не принимает новый закон?

- Были те, кто грозил оспорить решение, но до сих пор этого не сделано, и, судя по настрою, частные коммунальщики поняли, что уборка - зона их ответственности и им придется с этим справляться.

Я помню прекрасно прошлые зимы, когда приходилось лично выходить во дворы, приглашать руководителей УК и стыдить, потому что другого механизма не было, сейчас инструмент есть, и это хорошо.

- Не секрет, что и в общественных территориях есть неопределенность. Достаточно летом пройтись по городу, чтобы увидеть то тут, то там некошеные пустыри. Может быть, следующий шаг - их ликвидация?

- Для этого огромная работа была проделана летом. Межевание прилегающих к домам территорий позволило не только определить зоны ответственности УК, но и показало места, которые в эту схему не вошли.

По сути, была создана карта, охватывающая весь город, и ряд территорий отошли для уборки МПКХ. Администрация города будет следить за своевременным выполнением работ, а если где-то процесс застопорится, у нас достаточно активные жители, которые быстро подскажут, где надо привести в порядок.

Еще один важнейший для города инфраструктурный проект, который уже десять лет реализуется в Обнинске, - реконструкция хозфекального коллектора. Заменена значительная часть коммуникаций, в это дело вложено более пятисот миллионов рублей. В следующем году мы планируем выполнить существенную часть работ рядом с дамбой в Заовражье, где люди часто жалуются на неприятный запах.

- Будет ли проект реализовываться всем миром, как это было с реконструкцией очистных, или бюджет возьмет эти расходы на себя?

- Отчасти, я думаю, мы предложим разделить ответственность горожанам, например, пойти по той же схеме, что и с очистными, когда взносы жителей частично компенсировали проценты по кредиту. Это небольшая нагрузка. Когда реализовывался проект очистных - единственный проект в Калужской области такого масштаба - оплата составляла порядка двух рублей с человека.

Если вспоминать уходящий год, можно сказать, что события были разными. Говорить только о победах и успехах неправильно. Как и в жизни любого человека, у города есть свои проблемы.

Для Обнинска животрепещущий вопрос - здравоохранение и, прежде всего, налаживание работы Скорой медицинской помощи.

Для нас это серьезный вызов, поскольку КБ № 8 находится в федеральном подчинении, и прямого влияния на решения, принимаемые в ФМБА России, у администрации нет, да и бюджет этой организации сопоставим с бюджетом Обнинска.

Тем не менее работа Скорой помощи - очень важный и болезненный для жителей вопрос. Горсобрание уже приняло решение об адресной доплате врачам этого подразделения, в том числе предоставив льготу по земельному налогу Клинической больнице № 8.

Одновременно вместе с Главным врачом КБ № 8 Игорем БОНДАРЕНКО мы разрабатываем положение, которое позволит направить деньги на поддержку сотрудников службы Скорой помощи и приемного отделения, увеличив размер доплаты тем, кто работает на «передовой».

«ТАРИФ - ЭТО НЕ ПАНАЦЕЯ, НО ЭТО ПРАВИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

- При всевозможных дотациях во главу угла ставится уровень дохода. Маленькая зарплата - есть выплата, большая зарплата - извините. Получается, чем больше человек работает, тем меньше он зарабатывает.

- Мы пересмотрели критерии, и теперь определяющим фактором будет работа сотрудника на выездах. Это нужно, чтобы стимулировать медиков брать дополнительные нагрузки. Конечно, дефицит специалистов полностью искоренить не удастся, но снять напряжение - надеемся.

- За минувший год было сделано несколько попыток реанимировать обнинскую медицину. Приезжал руководитель ФМБА Владимир УЙБА, для КБ № 8 Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования поднял тарифы. Изначально говорилось, что как только увеличат коэффициент, наша больница оживет. Оказалось, что нет, процесс упирается опять же в нехватку кадров.

- Это просто лекарство, которое не действует быстро. Деньги надо уметь зарабатывать. Тариф - это не панацея, но это правильное лекарство, оно даже не гомеопатическое на самом деле, просто это не антибиотик, который уколол и сразу выздоровел. Но это то, что, я надеюсь, принесет положительные результаты.

- Владислав Валерьевич, город уже давно доплачивает медикам из своего бюджета. В этом году уже официально признали, что эти деньги не решают проблему, поэтому выплаты сконцентрировали на одном звене - Скорой помощи.

Но и эта таблетка может не сработать. ФМБА далеко, и горожане будут предъявлять претензии к вам, потому что вы как глава администрации ответственны за благополучие обнинцев.

Я уверен, что со Скорой помощью у нас ситуация выправится, у меня даже сомнений в этом нет. В городском здравоохранении ситуация непростая, и, решая проблемы Скорой помощи, мы «закрываем» лишь одно подразделение.

Конечно, жители привыкли лучи ярости и гнева слать в адрес Клинической больницы, но хочу отметить - коечный фонд заполнен. Люди находятся там, лечатся. Очень важно, чтобы Федеральное медико-биологическое агентство выполняло свои обязательства. Из бюджета ФМБА выделены деньги на приобретение оборудования. По имеющейся у меня информации, в следующем году планируется еще один транш - порядка ста миллионов рублей. Эти средства пойдут на детское здравоохранение в Обнинске.

Недавно в наукоград приезжала Министр здравоохранения России Вероника СКВОРЦОВА, и губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ обсуждал с ней вопрос зарплаты медиков ФМБА, которые пока проигрывают работникам региональной системы здравоохранения. В следующем году Минздрав намерен решать эту проблему. Для нас это очень важно.

- О проблемах обнинской медицины можно говорить долго, но давайте вернемся к знаковым городским событиям. Если здравоохранение - это тема со знаком «минус», наверное, было что-то со знаком «плюс». Например, окончание строительства продолжения проспекта Ленина. Проект длился два года, и обнинцы испытывали гордость, понимая, что на их глазах вершатся большие дела. Масштабная работа закончена, а что на очереди?

- Да, и улица Борисоглебская, которая ведет в сторону Кривского, тоже была сделана. Недавно там включили освещение. Хотя статус дороги межрайонный, администрация города в стороне не стояла и помогала устранять недоделки в процессе строительства.

На перекрестке Славского пока нет светофора, а он там нужен. Город направил заявку, в этом вопросе нас поддержала областная ГИБДД, и надеюсь, что Миндор все-таки включит этот объект в план, и в следующем году там появится светофор.

Теперь о перспективах дальнейшего развития инфраструктуры. Во-первых, надо закончить продолжение строительства улицы Ленина. Это не тупик. Те, кто любит прогуливаться, видят, что направо и налево есть съезды, от которых будет дальше развиваться дорожная сеть микрорайона.

Мы должны начать проектирование и за 2019 год выполнить стыковки проспекта Ленина с улицей Борисоглебской, в районе поворота на Тимашово. Это серьезная развязка, фактически по Ленина можно будет выехать, не сворачивая, не маневрируя и не создавая транспортной напряженности. Средства на эти цели предусмотрены, договоренность с Министерством дорожного хозяйства области есть. В 2020 году постараемся попасть в программу финансирования строительства дороги.

В Заовражье, раз уж мы заговорили об этом микрорайоне, будет достроена улица Славского. Строительные работы там ведутся за счет инвестора, и в следующем году их завершат.

ЮЖНЫЙ ВЪЕЗД ХОТЯТ НАПРЯМУЮ СВЯЗАТЬ С «КИЕВКОЙ»

- Есть еще один мегапроект - реконструкция Южного въезда, говорилось о том, что проектирование завершат в этом году, а когда начнутся сами работы?

- Действительно, состоялся конкурс, выигравшая фирма была уверена в своих силах. Но не смогла согласовать документацию с РЖД, как следствие, заказчик не оплачивает работу. Сейчас расторгается контракт, и будет объявлен новый конкурс.

Задача, на самом деле, непростая, все наскоком ее пытаются решить, но так не получается. Объем средств, который понадобится для реконструкции Южного въезда, по предварительным подсчетам сопоставим с затратами на строительство продолжения проспекта Ленина.

Ведь мы хотим, чтобы там появился не только «прокол» под железнодорожными путями, но и была сделана развязка, напрямую связанная с Киевским шоссе, чтобы новая дорога выходила на добринское кольцо, и автомобилистам не надо было ехать по улице Московской.

Если все получится, то те, кому нужно в столицу, будут на развязке разворачиваться и следовать налево. Идея, на самом деле, очень интересная, и для ее воплощения уже многое сделано.

- Она потребует очередных переселений?

- В том-то и дело, что, думая как проложить трассу, старались минимально затрагивать интересы граждан. Пока что в зону попадает лишь несколько огородов, где нет капитальных строений. Конечно, многое зависит от проектировщиков, но этот проект мы должны получить в следующем году, чтобы на 2020 год успеть попасть в федеральные программы.

- Реконструкция Киевской трассы подбирается к нам все ближе и ближе. Какие работы запланированы на следующий год?

- Я рассчитываю, что начнется строительство надземных пешеходных переходов, для нас это главное. Чтобы люди перестали перебегать шоссе и не рисковали своей жизнью. Городок строительный уже разбит, мы ждем в первую очередь строительства этих сооружений. Насколько быстро приступят к реконструкции самой дороги, посмотрим.

- Здесь главное - правильная организация процесса. Известно, за что возьмутся в первую очередь: за Киевское шоссе или за строительство дублеров?

- Конечно, в первую очередь будут строиться рокадные дороги, чтобы разгрузить транспортный поток, а потом будут вестись работы по реконструкции основной магистрали.

- Еще один знаковый момент, которого десятилетие ждали, - это расширение границ города. Деревня Белкино вошла в состав первого наукограда, а что дальше?

- Да, к нам отошла еще и нежилая часть «Совхоза «Боровский». Таким образом, был найден компромисс: Обнинск получил возможность развивать экономику и инфраструктуру, с другой стороны, у нас нет обременений, которые легли бы непосильным бременем на бюджет муниципалитета.

Второй этап - расширение в сторону Кривского. Такое решение озвучили депутаты обнинского Горсобрания и Сельской думы. Прошло обсуждение с избранниками народа и администрацией Боровского района. В следующем году расширение границ Обнинска состоится, и мы как раз сможем развивать те земли, которые находятся за «Экодольем» и Заовражьем. Я думаю, что там будет вестись жилищное строительство, промышленность вблизи жилья нет никакого смысла размещать.

А как раз те территории, которые добавили к Обнинску в этом году, - промышленный потенциал.

ВОЗВОДЯ НОВОЕ, СОХРАНЯЯ СТАРОЕ

- Действительно, много событий за год произошло, а если на минуту забыть о должности, для вас лично как для человека какое событие стало самым знаковым?

- Строительство школы в 55 микрорайоне и то, что до конца года в здание будет пущено тепло, - очень важно. Это еще один шаг к тому, что 1 сентября 2019 года дети сядут там за парты. Очень важно, что появился садик в «Экодолье». Мы подготовили проект и в начале следующего года начнем строительство садика на Пирогова,12, а рядом будет запроектировано еще одно детское дошкольное учреждение.

- Несколько лет назад город взял курс на сохранение исторического наследия, мы даже фасады домов в Старом городе красим в строго определенный цвет, а новый садик - это типовой проект, который позволит Обнинску участвовать в программе софинансирования. Конечно, о том, что дошкольное учреждение городу нужно, никто не спорит, но как его построить и сохранить облик Старого города?

- Понятно, что новое здание не будет с пилястрами или арочными окнами, но я попросил архитекторов максимально вписать его в архитектуру микрорайона колористическими решениями, материалами. Мы должны постараться, чтобы здание детского сада не вызывало раздражения и не было чужеродным элементом.

- Еще один важный для жителей момент - благоустройство. За два года участия в программе «Комфортная городская среда» нам удалось многое сделать. Обнинск прозвучал на всю Россию, заявив, что мы будем благоустраивать лес. Но, насколько я понимаю, в следующем году Гурьяновский лес останется в стороне и начнется работа по реконструкции улицы Лейпунского.

- Я не думаю, что мы должны лес в стороне оставлять, там есть еще над чем работать. В этом году там смонтирована детская площадка, а рядом есть футбольное поле. Оно, наверное, останется грунтовым, но отвести воду, выровнять площадку, убрать поросль, возможно, провести туда видеонаблюдение, чтобы следить за порядком, поставить ворота и осветить - необходимо, чтобы все желающие могли поиграть там в футбол.

Напомню, когда обнинцы выбирали объекты для благоустройства, они высказались за преображение Гурьяновского леса, продолжение реконструкции проспекта Маркса и облагораживание улицы Лейпунского.

Мы не стали затягивать процесс и на Маркса у магазина «Маргарита» сделали работы в этом году, не могу сказать, что обошлось без трудностей.

- Тем не менее автомобилисты говорят вам «спасибо» и уверяют, что «карман» надо было сделать уже давно...

- Развязка действительно получилась хорошей, но подрядчик подвел нас с укладкой асфальта, и мы, наверное, заставим его в следующем году эти работы переделать за свой счет. То, что рокадную дорогу расширили и сделали односторонней схему движения, это здорово. То, что появились приподнятые пешеходные переходы, замечательно.

Это все было сделано в уходящем году, а улица Лейпунского осталась как задача на будущее. Впервые в Обнинске состоялся конкурс, участники которого представляли свое видение реконструкции этой территории. Победила наша обнинская компания. Хотя заявлялись дизайнеры и из Новосибирска, и из Питера.

Конкурс на проектирование прошел, работы ведутся, теперь надо оценить, во что это обойдется. Понятно, что за раз такой объем работ не сделаешь, но его можно разбить на этапы.

- Я знаю, что город ведет переговоры и с Фондом капитального ремонта, чтобы он тоже включился в эту работу.

- У нас есть договоренность, что в 2020 году четыре дома по улице Лейпунского будут включены в план капитального ремонта, и в следующем году нам предстоит определить колористические фасадные решения, по крышам, какого цвета и вида они должны быть.

Первый этап - надземные работы, хотя полностью весь объем, повторюсь, выполнить сразу не удастся, а второй этап - фасады домов.

Здесь много нюансов. Придется серьезно и юридической службе поработать, все знают, что сегодня улица представляет эклектику из вывесок, и нам нужно законным способом привести все в порядок и обуздать рекламу.

- Обнинск и в этот раз будет первым, ведь в маленьких городах подобного опыта упорядочивания вывесок не существует?

- Это и для больших городов - проблема, в центре все красиво, а на окраинах посмотрите сами. Постараемся найти такое решение, которое позволит нам из улицы Лейпунского сделать «конфетку».

«ЭТО НАШ ГОРОД, И НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ»

- Владислав Валерьевич, какая задача на следующий год для вас приоритетная?

- Их много, я не могу выделить что-то одно, куда ни посмотри - все главное, мелочей вообще в жизни человека, как и в жизни города, - нет. Взять, например, новую схему движения транспорта, мы ее представляли на суд жителей, люди высказали критические замечания. На мой взгляд, отказываться от многолетнего опыта и привычек обнинцев и с головой бросаться в первое попавшееся предложенное решение тоже нельзя. Например, тот же малый круг - Ленина-Маркса-Энгельса-Курчатова, который всегда был в городе, разработчики его исключили, а мне кажется было бы логично его восстановить.

Поэтому нам предстоит крепко подумать, прежде чем принять новую транспортную схему, и, может быть, несмотря на то, что разработчики настаивают на некой экономической и логистической продуманности, учесть пожелания обнинцев, которые порой иррациональны, но, в конце концов, это наш город, и нам здесь предстоит жить.

- Что пожелаете горожанам в новом году?

Хотелось бы горожанам пожелать удачи в мелочах, из которых складывается наша жизнь. Новый год - праздник любимый, домашний, с детства пахнущий мандаринами. Поэтому пусть у обнинцев будет уют, семейное счастье, благополучие, конечно же, здоровье. У кого-то в 2019 году реализуются смелые планы, а кто-то получит стабильность в жизни, карьере, любви. Главное - чтобы была гармония в жизни каждого человека в отдельности и города в целом.

Беседовала

Евгения НИКИТИНА

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