Когда наведут порядок на вокзале?

В конце года принято подводить итоги. Обычно в список аутсайдеров попадают медики и сфера ЖКХ, в этот раз к ним присоединился железнодорожный транспорт.

Чего только не случалось на обнинском вокзале. Многострадальный переход уже давно набил оскомину горожанам, на всю страну «прославился» он поломанной крышей. Но кто бы мог подумать, что в ХХI веке проблема может возникнуть с продажей билета?

ОАО «Центральная ППК» не подчиняется ни городу, ни области, поэтому пожаловаться на эту структуру в Обнинске некому. Но мы решили вспомнить все недоработки сотрудников вокзала, имевшие место в уходящем году.

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

Собственно говоря, 2018 год начался так же, как и закончился предыдущий: с недовольства людей по поводу того, что в часы пик на железнодорожном вокзале работает всего одна касса. Сотрудники объясняют это техническими причинами. Причем и терминал по продаже билетов тоже нередко «зависает». В конце 2017 года даже был случай, когда у молодого человека застряла в терминале бумажная купюра. Вытащить ее не удавалось, а электричка вот-вот должна была подойти. Мужчине пришлось покупать билет повторно уже в кассе.

Нельзя сказать, что второе окошко на железнодорожном вокзале закрыто постоянно, но случается это довольно часто. И особенно большие очереди за билетами скапливались летом, когда пассажирский поток увеличивается в разы.

Журналисты неоднократно информировали об этом представителей головного офиса компании, беседовали с представителями пресс-службы ОАО «Центральная ППК». Там обещали разобраться, но все без толку. Ситуация не изменилась по сей день.

ГАЗЕТА ПОМОГЛА ПАССАЖИРУ

Правда, помогло железнодорожное начальство в другом вопросе. В сентябре в нашу редакцию обратился пассажир из Малоярославца. Мужчина ежедневно ездит на работу в Обнинск и обратно, поэтому приобретает проездную карту на десять поездок. Пассажир заплатил за нее 230 рублей, но во время прохождения через терминал карта не сработала. Охранники пропустили его через запасной выход.

На другой день, когда ситуация повторилась, пропускать малоярославчанина уже отказались. Позже выяснилось, что проездной оказался бракованным, но для того, чтобы его заменить мужчину отправили в Москву. Аргумент, что дорога в столицу обойдется дороже, чем стоимость самой карты, кассиров не убедил.

Навстречу пострадавшему пошли только после того, как журналисты «ВЫ и МЫ» связались с пресс-секретарем АО «ППК» Софьей ПОПОВОЙ.

- Пассажир может подать заявление с претензией в любую кассу ЦППК, а затем оно будет передано на рассмотрение в головной офис, - проинформировала она. - После этого случая кассиры, работающие в Обнинске и Малоярославце, были повторно проинструктированы по данному вопросу.

КОНТРОЛЕРЫ ТОЖЕ РАДУЮТ

И вот недавно на вокзале опять имел место инцидент, связанный с плохой работой кассиров. Пассажирке отказались продать билет, сославшись, что с двухсотрублевой купюры у них нет сдачи. После чего последовала неприятная перепалка женщины с контролерами.

В тот день пассажирка все-таки уехала, но нервы ей потрепали изрядно. Как говорится, за проезд нужно платить, а за испорченное настроение и здоровье уже никто не заплатит.

Но иногда перебои в работе оборачиваются и хорошими поступками. Перед Новым 2018 годом на обнинском железнодорожном вокзале не работала ни одна касса. Поэтому возле единственного терминала собралась огромная очередь.

За пять минут до прихода электрички люди взволнованно кричали, и требовал открыть хоть одну кассу. Так как терминал работает с перебоями - билеты он выдает очень медленно. В этот раз ситуацию спасли контролеры. Всех, кто не успел к приходу поезда приобрести билеты, на платформу они пропустили бесплатно. К сожалению, этот пример единичный.

Инна ЕМЕЛИНА

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