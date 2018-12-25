Как будут развлекать жителей наукограда в праздники?

До самого долгожданного и волшебного праздника - Нового года - остались считанные дни. По традиции в период новогодних каникул в Обнинске пройдет масса культурно-развлекательных мероприятий. Чем планируют порадовать (а может, и удивить) горожан на этот раз, мы попытались выяснить непосредственно у самих организаторов веселья.

«ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ СУМАТОХА»

По традиции мероприятия, посвященные празднованию Нового года, стартуют еще до наступления 31-го декабря. И каждый раз организаторы досуга стараются подготовить для жителей Обнинска что-то новенькое и необычное. Хотя, как признается начальник управления культуры Ирина ФАЛЕЕВА, сделать это нелегко.

- Нашу публику очень сложно чем-либо удивить. Вот серьезно. Одним из главных культурных достижений я считаю спектакли. Игра местных актеров находится на высоком профессиональном уровне. Это нужно обязательно увидеть своими глазами, - считает Ирина Николаевна.

Не останется в стороне и молодежь, 28 декабря в три часа дня на площади возле ТРК «Триумф Плаза» пройдет игра-квест «Предпраздничная суматоха». Чтобы пройти испытание, детали которого организаторы держат втайне, достаточно просто явиться в нужное место в нужный час.

- В начале февраля уже стартует зимний городской слет. И все команды-участники начнут готовиться как раз в период новогодних каникул. К тому же у нас впервые пройдет конкурс «Старшеклассник года». Заявочная кампания уже стартовала, а это значит, что участники находятся на стадии активной подготовки, - рассказывает руководитель отдела по делам молодежи Дмитрий КАЗАКОВ.

«ИДТИ ТОЛЬКО ВПЕРЕД!»

Самый долгожданный праздник новогодней ночи развернется на главной городской площади в 1:30. С поздравлениями перед обнинской публикой выступят первые лица города.

Традиционным и одним из самых любимых участников новогодних концертов является Игорь МИЛЮКОВ, который нередко выступает в тандеме со своим другом, солистом Московского театра оперетты Павлом ИВАНОВЫМ.

- Мы встречаем Новый год дома с семьями. А потом все вместе идем отмечать праздник с горожанами. Я приглашаю всех присоединиться. Мы споем все любимые новогодние песни, потанцуем - в общем, повеселимся от души, - говорит Игорь Милюков.

Как признался сам артист, для него выступление в Новогоднюю ночь - это не обязательство, а удовольствие.

Есть такое выражение: найди свое любимое дело, и ты не будешь работать ни одного дня. Так вот, для меня выступление на сцене - это одно удовольствие. Тем более что публика в Обнинске очень заводная, активная и чувствительная. И я желаю нашему городу в первую очередь сохранять наши русские традиции и быть всегда примером для других. Идти только вперед!

Дарья ГУМЕРОВА

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