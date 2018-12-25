Кто протянул руку помощи столетнему ветерану?

В прошлом номере нашего еженедельника журналисты рассказывали о бюрократическом идиотизме, с которым столкнулись столетний житель Обнинска Николай ПАНАСИК и его супруга Нина Петровна. Чтобы выписать ходунки для пенсионера, неспособного самостоятельно подать заявление, жене необходимо оформить над ним опекунство.

Впрочем, на момент подготовки материала проблема получила отклик в профильных инстанциях и пошла по пути разрешения.

После выхода публикации в редакцию стали поступать звонки от неравнодушных людей, проникшихся историей Николая Трофимовича. Причем проблема старика затронула сердца не только обнинцев, но и боровчан и даже жителей областного центра. В социальных сетях люди сразу спрашивали: «Сколько денег надо, чтобы решить проблему, и куда их привозить?».

- Бюрократическое позорище. Нужно порадовать ветерана перед Новым годом. Куда привозить деньги? - возмущались пользователи социальных сетей.

Но, как оказалось, добродушные люди опоздали, ситуацию уже урегулировали городские социальные службы. Как рассказала Нина Петровна, ей позвонила руководитель «Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Наталья БАКАНОВА и предложила помощь.

- Нам дали ходунки во временное пользование, до тех пор, пока мы не получим новые по «рецепту». К тому же Наталья Михайловна предложила еще гигиенический стул и специальную скамейку для купания, но муж отказался. А вот ходунки мы оставили, - говорит пенсионерка.

Между тем неравнодушные горожане решили не оставаться в стороне и планируют взять «шефство» над Николаем Трофимовичем и его супругой. Активисты изъявили желание оказывать систематическую помощь семье ветерана: ходить в магазин за продуктами, производить периодическую уборку, проще говоря, выполнять домашнюю работу, которую Нине Петровне в силу возраста уже делать тяжело - мыть окна, стирать шторы, выбивать ковер.

Сама же Нина Петровна от такого внимания даже несколько смутилась.

- Мне так жутко неловко, что я взбудоражила столько людей, - говорит женщина.

Вполне вероятно, что чувство стеснения в душе пенсионерки родилось потому, что сегодняшние бабушки и дедушки, увы, совершенно не привыкли к такому вниманию со стороны общественности. Хотя по большому счету забота о пенсионерах уже давно должна была стать нормой человеческих взаимоотношений.

Тем не менее очень отрадно осознавать, что наше общество еще не настолько очерствело и не способно пройти мимо чужого пусть и маленького, но горя. После этого сразу начинаешь верить, что чудеса в канун Нового года все-таки случаются! Причем делают их сами люди.

Дарья ГУМЕРОВА

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