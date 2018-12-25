Нужен ли Обнинску новогодний фейерверк: pro и contra

В этом году в соседнем Малоярославце впервые за долгие годы установили современный праздничный антураж. Пользователи соцсетей не нарадуются такому чуду, раньше, чтобы окунуться в новогоднюю атмосферу, жителям приходилось ездить в соседний Обнинск.
В одном вопросе малоярославчане даже обошли обнинцев, объявив, что в полвторого ночи в их городе прогремит праздничный фейерверк - подарок от администрации района.
СВОИ ТРАДИЦИИ
Тихой новогодняя ночь в Обнинске тоже не будет. Жители уже давно привыкли, что праздник сопровождают залпы петард и хлопушек. Из-за этого в новогоднюю ночь наукоград напоминает поле битвы с постоянными всполохами. И если 9 Мая и в День города жителей радует городской салют - подарок от предпринимателей, то в новогоднюю ночь этого нет.
Комментируя ситуацию, обнинский градоначальник Владислав ШАПША говорит, что так исторически сложилось в городе:
- У нас есть свои традиции, одна из таких особенностей, что в наукограде никогда на Новый год нет централизованного салюта, но это с лихвой компенсируют жители. В прошлом году палили до пяти утра со всех сторон.
Владислав Валерьевич заметил, что администрация выходила к городскому бизнес-сообществу с таким предложением, но интереса оно не вызвало. При этом Шапша уверен, что время все расставит по местам:
- Поживем - увидим, если это востребовано людьми, жители этого хотят и для них городской фейерверк важен, обязательно найдется тот, кто этим займется.
Мы решили спросить пользователей «ВКонтакте», что они думают по этому вопросу и нужен ли горожанам централизованный праздничный фейерверк. Как и ожидалось, нашлись сторонники и противники светового шоу.
ЗА
- А почему бы нет:) - пишет Анастасия АКОПЯН.
- Здорово!!! - говорит Дина КОСТРОГРИЗОВА.
- Главное, чтобы соблюдены были требования безопасности! А салют, почему бы и нет) -поддерживает Светлана Кононенко.
Ну а какой Новый год без салюта? - удивляется Михаил ФОГЕЛЬ.
ПРОТИВ
- Красиво, но дорого, - выдвигает свои аргументы Сусанна АКОПЯН. - Лучше осчастливить сирот подарками, чем салюты устраивать.
- Этим деньгам можно найти более полезное применение, - говорит Катерина СОРОКОВИК.
- В Обнинске запускать новогодние салюты можно только на городском пляже. Это единственное место, соответствующее требованиям безопасности. Вряд ли кто-нибудь придет туда смотреть салют, - приводит свои доводы Елена.
К черту салют, тем более на Новый год. Город за это бабло пусть в порядок приведут, - заявляет Владимир ГОРДЕЕВ.
А Геннадий ШАШКОВ напомнил, как много лет назад из-за залетевшей в форточку ракетницы сгорело несколько квартир. Конечно, чего и говорить, фейерверки - вещь опасная. Только думается, что городской салют к этой истории никакого отношения не имеет.
Фактически опрос показал, что заинтересованность в таком ярком финале праздника у населения есть. Последует ли предложение?