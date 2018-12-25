25.12.2018

Нужен ли Обнинску новогодний фейерверк: pro и contra



 В этом году в соседнем Малоярославце впервые за долгие годы установили современный праздничный антураж.  Пользователи соцсетей не нарадуются такому чуду, раньше, чтобы окунуться в новогоднюю атмосферу, жителям приходилось ездить в соседний Обнинск.

В одном вопросе малоярославчане даже обошли обнинцев, объявив, что в полвторого ночи в их городе прогремит праздничный фейерверк - подарок от администрации района.

 

СВОИ ТРАДИЦИИ

Тихой новогодняя ночь в Обнинске тоже не будет. Жители уже давно привыкли, что праздник сопровождают залпы петард и хлопушек. Из-за этого в новогоднюю ночь наукоград напоминает поле битвы с постоянными всполохами. И если 9 Мая и в День города жителей радует городской салют - подарок от предпринимателей, то в новогоднюю ночь этого нет.

Комментируя ситуацию, обнинский градоначальник Владислав ШАПША говорит, что так исторически сложилось в городе:

-  У нас есть свои традиции, одна из таких особенностей, что в наукограде никогда на Новый год нет  централизованного салюта, но это с лихвой компенсируют жители. В прошлом году палили до пяти утра со всех сторон.

Владислав Валерьевич заметил, что администрация выходила к городскому бизнес-сообществу с таким предложением, но интереса оно не вызвало. При этом Шапша уверен, что время все расставит по местам:

- Поживем - увидим, если это востребовано людьми, жители этого хотят и для них городской фейерверк важен, обязательно найдется тот, кто этим займется.

Мы решили спросить пользователей «ВКонтакте», что они думают по этому вопросу и нужен ли горожанам централизованный праздничный фейерверк. Как и ожидалось, нашлись сторонники и противники светового шоу.

 

ЗА

- А почему бы нет:) - пишет Анастасия АКОПЯН.

- Здорово!!! - говорит Дина КОСТРОГРИЗОВА.

- Главное, чтобы соблюдены были требования безопасности! А салют, почему бы и нет) -поддерживает Светлана  Кононенко.

Ну а какой Новый год без салюта? - удивляется Михаил ФОГЕЛЬ.

 

ПРОТИВ

- Красиво, но дорого, - выдвигает свои аргументы Сусанна АКОПЯН. - Лучше осчастливить сирот подарками, чем салюты устраивать.

- Этим деньгам можно найти более полезное применение, - говорит Катерина СОРОКОВИК.

- В Обнинске запускать новогодние салюты можно только на городском пляже. Это единственное место, соответствующее требованиям безопасности. Вряд ли кто-нибудь придет туда смотреть салют, - приводит свои доводы Елена.

К черту салют, тем более на Новый год. Город за это бабло пусть в порядок приведут, - заявляет Владимир ГОРДЕЕВ.

А Геннадий ШАШКОВ напомнил, как много лет назад из-за залетевшей в форточку ракетницы сгорело несколько квартир. Конечно, чего и говорить, фейерверки - вещь опасная. Только думается, что городской салют  к этой истории никакого отношения не имеет.

Фактически опрос показал, что заинтересованность в таком ярком финале праздника у населения есть. Последует ли предложение?

Евгения НИКИТИНА

Другие статьи из рубрики «Ситуация»

Учителей и врачей хотят приравнять к чиновникам

Льготники платят за проездные, которыми не могут воспользоваться!

Обнинских школьников шантажируют нормами ГТО

Право на регистрацию

«Вася» рисует и папу «сдает»

Период безвластия
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2018

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Вы и Мы
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
27
декабря
2018
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление