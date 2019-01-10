Почему пациент из Аткарска не может получить консультацию в центре брахитерапии КБ №8?

Не проходит ни одной недели, чтобы к нам не обращались люди, которые, так или иначе, оказались жертвами обнинской медицины. Пациенты Клинической больницы № 8 страдают от всего: от очередей, от бесконечных поломок того или иного оборудования, от нестабильной работы службы Скорой помощи и от многого другого. Впрочем, сталкиваются с проблемами обнинской клиники не только жители первого наукограда. К примеру, недавно в нашей редакции раздался звонок из города Аткарска Саратовской области.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Валерий СТЕПАНОВ первый наукоград посетил в прошлом году. Поводом для визита в Обнинск стал вовсе не туристический интерес, а физиологическая необходимость. Валерий Константинович перенес две операции в здешнем «Центре брахитерапии рака предстательной железы» при КБ № 8. Сюда, как известно, пациенты попадают по квотам и приезжают из самых разных городов.

- Сначала меня прооперировали в июне прошлого года. А через месяц, отправляясь домой, я получил предписание, согласно которому я должен каждые три месяца звонить в Центр и сообщать о состоянии своего здоровья, - рассказывает Валерий Константинович.

Пациент из Аткарска следовал рекомендациям обнинских медиков, поскольку телефонные разговоры оказались единственным способом оказания консультации - это своего рода дистанционное сопровождение.

Последний раз на связь со специалистами Центра Степанов выходил более полугода назад. Последующие попытки получить необходимую для него консультацию оказались безрезультатными.

- Я звонил по всем известным мне номерам, но так и не дозвонился. Там просто никто не берет трубку. Что мне теперь делать, я не знаю, - рассказал журналистам «Вы и Мы» мужчина.

Точка в громком скандале, связанном с заведующим «Центра брахитерапии» Павлом СВИРИДОВЫМ, который в настоящий момент обвиняется сразу в нескольких коррупционных эпизодах и ожидает приговора суда, не поставлена до сих пор. Официально с должности Павел Владимирович пока не снят, но деятельность свою по понятным причинам прекратил еще в 2016 году. Летом 2017-го ему на смену пришел тюменский специалист Алексей ЛЕБЕДЕВ. Именно он и оперировал Валерия Степанова. Но и этот руководитель занимал свое кресло недолго. В настоящее время роль исполняющего обязанности выполняет Сергей БАШКАТОВ.

Почему Валерий Константинович не может связаться со специалистами Центра, остается загадкой, поскольку Главный врач КБ № 8 Игорь БОНДАРЕНКО заявил, что, несмотря на все кадровые пертурбации, отделение брахитерапии возобновило работу. И на самом деле проблема вовсе не в том, что Степанову пока не удалось выйти на связь с медиками, а в том, что по большому счету проконсультировать пациента никто не может.

- Как, например, Башкатов может оказать ему помощь дистанционно, если он даже никогда не видел этого пациента? Тем более что медицинские карточки были изъяты правоохранителями в рамках расследования уголовного дела Свиридова. Если этот мужчина оперировался у него, тогда и звонить он должен ему. Свиридову же никто общаться не запрещал, он находится под подпиской о невыезде, - прокомментировал главврач.

КОМ ПРОБЛЕМ

Мы обратились за комментариями к Свиридову, чтобы выяснить, важно ли для пациента такое постоперационное сопровождение.

- Конечно, важно. Такие пациенты должны сдавать определенные анализы - первые три года раз в три месяца, в дальнейшем - каждые полгода, - говорит Павел Владимирович. - Это помогает контролировать состояние пролеченных и предотвращать или вовремя выявлять возможный рецидив заболевания. Я всем своим пациентам по сей день оказываю заочную консультацию, причем абсолютно безвозмездно.

Стоит отметить, что Свиридов предложил помощь и Степанову. С разрешения доктора мы сообщили Валерию Константиновичу его контакты, чему последний был очень рад и благодарен.

Но если отойти от лирики, то, безусловно, взять всех пациентов «на себя» Свиридов не в состоянии, тем более что пока и неизвестно, сможет ли он в дальнейшем контактировать со своими «подопечными». А люди в обнинский «Центр брахитерапии» съезжаются со всей страны!

Пока в «Центре брахитерапии», как, впрочем, и в «верхах» всей Клинической больницы № 8, происходит кадровая чехарда, страдать приходится пациентам. В век господства информационных технологий информация разлетается молниеносно, и, прежде чем обратиться за высококвалифицированной помощью, люди тщательно изучают отзывы о больнице. Может быть, именно поэтому так мало пациентов стало в «Центре брахитерапии» КБ № 8, и это не лучшим образом отражается на бюджете медучреждения, превращаясь в целый ком проблем.

Дарья ГУМЕРОВА

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