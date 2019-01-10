Что нам принес наступивший год Свиньи?

Как известно, с нового года в нашей стране вступает в силу ряд новых федеральных законов. Мы решили подробнее остановиться на самых важных из них, которые так или иначе коснутся каждого гражданина России и жителя Обнинска в частности.

ПОВЫСИЛИ НДС

Так, с 1 января с 18 до 20 процентов вырастает ставка налога на добавленную стоимость (НДС). Как обещают специалисты, этот рост не коснется налога на социально значимые товары, такие как продукты (кроме деликатесов), лекарства, медицинские изделия, товары для детей и книги, посвященные образованию, науке и культуре. Для них ставка НДС останется прежней - 10 процентов.

До конца 2019 года сохранится нулевая ставка на авиабилеты в Крым и бессрочно - в Калининградскую область. Производители автомобилей, как и раньше, смогут получать вычеты по НДС, уплаченному с покупки товаров, работ и услуг. Даже если они платили бюджетными субсидиями или инвестициями.

ПОДНЯЛИ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

Очень грустной оказалась новость про повышение пенсионного возраста. Уже ни для кого не секрет, что для мужчин его подняли до 65 лет, а для женщин - до 60. Но сам переход на новую систему будет постепенным. И начнется он уже с января 2019 года.

С этого периода в течение пяти лет срок выхода на пенсию ежегодно будут увеличивать на год. Первыми изменения в пенсионном законодательстве почувствуют россияне 1959-1963 годов рождения и россиянки, родившиеся с 1964 по 1968 год.

Но важно знать, что те, кто по старому законодательству должны были выйти на пенсию в ближайшие два года, получат льготу - право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Плюсов здесь немного, но они все-таки есть. В 2019 году прибавка к пенсии для неработающих пенсионеров увеличится на тысячу рублей. Для сравнения: средняя прибавка к пенсии с 1 августа 2017 года в России составила всего лишь 169 рублей. Конечно, путешествовать на эти средства наши пенсионеры вряд ли смогут, но купить лишний килограмм фруктов или дополнительный пакет молока им уже будет по карману.

Кроме того, стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, теперь уменьшится на три года: до 42 лет для мужчин и до 37 - для женщин.

ТАРИФЫ ЖКХ ПОДНИМУТ ДВА РАЗА

Еще один больной вопрос: рост тарифов ЖКХ. Их теперь будут повышать два раза в год.

В нынешнем году наших граждан ждет двухэтапная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Эта мера должна сгладить эффект от увеличения НДС.

С 1 января индексация составит 1,7 процента, а с 1 июля - уже 2,4 процента. Если сложить эти индексы, то как раз и получится сумма, на которую в среднем ежегодно повышали тарифы ЖКХ в предыдущие годы.

Правда, никто не берет в расчет, что в некоторых населенных пунктах Калужской области люди уже получают квитанции с заоблачными суммами: около восьми тысяч рублей. Как они осилят новые тарифы с учетом того, что зарплаты не растут, не понятно. Стоит ли после этого удивляться большим долгам населения за услуги ЖКХ?!

САМОЗАНЯТЫХ ЗАСТАВЯТ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ

С 1 января текущего года вводится и налог для самозанятых. Как обещают, начнется десятилетний эксперимент для этой категории граждан. Но коснется он пока только жителей Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана.

Предполагается, что самозанятые обязаны будут платить со своих доходов налог в четыре процента, если продают товары или оказывают услуги населению, и шесть процентов - если работают с компаниями. При этом их освободят от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) и на добавленную стоимость.

Следует уточнить, что самозанятыми государство считает предпринимателей, которые не нанимают работников. Это репетиторы и мастера, работающие на дому. К примеру, парикмахеры, визажисты, швеи и кондитеры. Но налог распространится только на тех, кто зарабатывает меньше 2,4 миллиона рублей в год. Те, чей доход выше, в данном эксперименте не участвуют, то есть они платят НДФЛ и НДС.

ДАЧНИКОВ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

Если в предыдущие годы в законодательстве значилось около десятка видов дачных объединений, но с начала 2019 года останутся только два: садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое некоммерческое товарищество. Дачникам придется выбирать, к какому объединению примкнуть - садоводов или огородников.

Последние смогут строить на своих участках сараи, теплицы и колодцы, а первые - жилые дома, в которых разрешат прописываться. При этом те, у кого есть дом в СНТ, не будут иметь право становиться на учет как нуждающиеся в жилье.

Теперь садоводы и огородники будут выбирать председателя на пять лет, а не на два года, как раньше, и смогут нанимать управляющую компанию. Следует заметить, что людей, чьи загородные дома находятся в населенных пунктах, этот закон не касается.

Инна ЕМЕЛИНА

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