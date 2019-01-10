«Надежда» не виновата?

Жители садового товарищества уверяют, что не «гадят» в пруд.



О состоянии Комсомольских прудов мы уже рассказывали неоднократно. Поводом для предыдущей публикации послужило обращение старожила города. Мужчина уверен, что пруд загрязняют жители садового товарищества «Надежда», чьи дома расположены вдоль побережья. По мнению пенсионера, именно от этих жилых строений в пруд идут канализационные стоки. Однако после выхода публикации к нам в редакцию обратилась жительница того самого товарищества, которая заверила: «Надежда» не виновата!».

Людмила ГОЛУБЕВА, проживающая в доме № 102, расположенном в садовом товариществе «Надежда», возмутилась заявлением нашего предыдущего рассказчика Сергея СЕЛЕВЕРСТОВА. Женщина уверяет, что жители их товарищества не имеют никакого отношения к экологическому состоянию Комсомольских прудов.

- Здесь всего четыре дома. И в каждом установлен септик, который работает по принципу очистных сооружений, только в другом масштабе. А нас просто привыкли во всем винить - мол, и рыбы из-за нас нет! Да когда она там была?! И я лично видела на прудах бензиновые разводы - это стоки, которые идут от гаражей, расположенных за тоннелем, - аргументировала Людмила Борисовна.

Более того, женщина рассказала, что года полтора назад видела в районе Комсомольских прудов ассенизаторскую машину.

- И я видела, как эта техника сливала в пруды какую-то гадость. Я даже в администрацию тогда звонила, - вспоминает Голубева.

Надо сказать, что представители власти соответствующие проверки проводили уже неоднократно. И, кстати, одна из них выявила, что канализационные трубы от некоторых частных домов все-таки к пруду спускались. Тогда самодельные сети было поручено демонтировать.

К слову, недавно Министерством природных ресурсов была проведена еще одна проверка качества воды в Комсомольских прудах. И результат оказался неутешительным. Нормативы превышены сразу по нескольким показателям, в том числе и по содержанию хлоридов. А это указывает на загрязнение водоема сточными водами. А вот откуда они идут, должны определить ответственные за экологию структуры.

Дарья ГУМЕРОВА

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