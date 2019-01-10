В состоянии войны

Город не может забрать у застройщика муниципальную землю.

В конце 2017-го года наша газета писала о долгостроях у Белкинских прудов. За это время мало что изменилось. Администрация области и города совместными усилиями привели в порядок улицу Борисоглебскую, обновив дорожное полотно. Единственное, что остается неизменным, - строительный забор на пересечении с Белкинской. Работы на объекте давно не ведутся, периодически конструкция падает, однако убрать это уродство, как оказалось, не представляется возможным.

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ, А МОЖЕТ БЫТЬ, И БОЛЕЕ...

Чего только не планировали возвести у верхнего Белкинского пруда. Сначала общественность шокировали, анонсировав строительство очередного торгового центра, потом - спорткомплекса, затем - пятнадцатиэтажного дома. Пока население переваривало информацию, стройка постепенно сходила на нет, в большинстве случаев даже не начавшись.

Последний застройщик ООО «Грация» в деле продвинулось дальше всех, осуществив даже перенос коммуникаций и соорудив кольцевую развязку на пересечении улиц Белкинская и Борисоглебская.

Такая активная деятельность организации обернулась настоящим кошмаром для собственника соседнего участка, которому повалили забор и засыпали часть территории, но это, как оказалось, была лишь «капля в море». Самая главная беда заключалась в том, что строители повредили русло ручья, из-за которого участок стал превращаться в болото.

Сосед не стал молча сносить обиду и в 2010 году обратился в суд. Процесс он выиграл, но исполнения решения не может дождаться до сих пор. За это время «Грация» успела приобрести шесть земельных участков в деревне Белкино, на покупку которых по официальным документам было потрачено порядка 13 миллионов рублей, а вот исправить то, что натворили, бизнесменам не хватило ни средств, ни времени, а может быть, и желания.

ИГРА В ОДНИ ВОРОТА

Два долгостроя, обрамляющих Белкинские пруды, уже давно стали своеобразным бельмом на карте Обнинска. Однако до недавнего времени ни с тем, ни с другим город ничего сделать не мог, даже снятие строительных заборов каралось строгими санкциями, ведь тогда открылись бы стройплощадки, которые не безопасны для людей. Хотя эти конструкции де-факто уже давно наполовину развалились, зато де-юре они есть.

Если земля, где планировали построить ТЦ «Малина Молл» частная, то «Грации» выделялся городской участок. А вот обременения у предпринимателей были схожи - обустроить набережную Белкинских прудов.

- Конечно, все ожидали, что застройщик «Малины Молл» свои инвестиционные обязательства выполнит, - не скрывает вице-президент Фонда «Усадьба «Белкино» Вячеслав НАРУКОВ. - Но этот проект не реанимируемый, поэтому говорить о преображении не имеет смысла, да и судебные споры накладывают свои ограничения.

Диктовать свои правила игры собственникам частного участка мэрия, понятное дело, не может, но с городской землей вопрос должен решаться проще. Нет стройки - нет участка.

- У «Грации» была задолженность перед городом по арендной плате, два периода мы уже отсудили, сейчас претензия на третий период подана, - рассказывает начальник управления имущественных и земельных отношений Любовь ЛАТЫПОВА.

По словам Любови Васильевны, задолжали бизнесмены не только обнинской администрации, но и Боровскому району.

- Де-юре мы можем свой участок у них забрать, а по факту сделать это невозможно, так как вторая сторона акты не подписывает, - говорит Латыпова.

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ И ПОИСК НОВОГО ИНВЕСТОРА

В свою очередь управление архитектуры запросило документацию по планировке территории в Боровском районе, чтобы новые земли попали в обнинскую градостроительную карту.

- Если все получится, то эта карта будет рассматриваться на публичных слушаниях 17 января, - комментирует ситуацию руководитель ведомства Ольга ЛАПИНА.

По словам Ольги Ивановны, сам по себе участок, который сегодня арендует «Грация» у муниципалитета, не очень удобен, тем более что часть его уже занимает дорожная развязка, поэтому архитекторам придется дробить его вновь. На «утряску» документации по земле вдоль Белкинских прудов, разработку новой схемы благоустройства и поиск инвестора уйдет не меньше года.

- Понятно, что надо делать единую концепцию благоустройства вдоль Белкинских прудов, чтобы все вписывалось в усадьбу и это не были разношерстные объекты, - уверена Ольга Ивановна.

При этом руководитель управления архитектуры считает, что если бумажная волокита будет затягиваться, целесообразно освободить от забора муниципальную территорию, разравнять и разбить там газон.

Свою руку помощи городу готов протянуть и Фонд «Усадьба «Белкино».

Евгения НИКИТИНА

Другие статьи из рубрики «Стройка»