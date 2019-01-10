В Обнинске не допустили мусорный коллапс

С первого января 2019 года в России начала действовать новая система по обращению с отходами (ТКО). Теперь за вывоз, хранение и утилизацию ТКО отвечают региональные операторы. В Калужской области эту функцию взяло на себя ГП «КРЭО».

Внедрение новой схемы откладывали неоднократно, просто потому, что регионы были не готовы к работе по новым правилам, однако в прошлом году Правительство России четко обозначило, что очередной отсрочки не будет. И вот что из этого получилось.

ПРЕДНОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ

По новым правилам за весь мусор в Калужской области отвечает региональный оператор, задача которого - сделать так, чтобы о горах отходов население забыло, как о кошмарном сне. Это чудо должно было наступить уже первого января, однако в середине декабря никто точно не представлял, в какую сумму выльются преобразования для народа.

Лишь за десять дней до нового года региональное Министерство тарифного регулирования обнародовало цифры, которые покроют затраты за тонну отходов. Таким образом, жители Обнинска, проживающие в частных домах, за вывоз мусора будут платить 103 рубля 49 копеек с человека, а тем, кто имеет квартиры в многоквартирных домах, вывоз отходов обойдется в 5 рублей 5 копеек с квадратного метра.

Как и предупреждали коммунальщики, обнинцы особо остро ощутят на себе рост тарифов, потому что долгие годы плата за эту услугу в наукограде сдерживалась.

Несмотря на благие намерения сосредоточить решение вопроса по обращению с отходами в руках одной структуры - региональных операторов - мгновенного чуда не произошло. И в длительные выходные мусорные завалы красовались на улицах Тулы, Калининграда, Костромы и Орла. Не обошел стороной мусорный коллапс и Московскую область, северную столицу и Тверь. Да и в Калужской области говорить о благополучной картине не приходится, в соседнем Малоярославецком районе отходы перестали вывозить еще в конце декабря.

В Обнинске, по словам вице-мэра по коммуналке Вячеслава ЛЕЖНИНА, ситуация кардинально противоположная, единственная беда, с которой пока не могут справиться коммунальщики, - припаркованные во дворах машины, мешающие подъезду спецтехники.

«САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА - ПРИПАРКОВАННЫЕ АВТОМОБИЛИ»

Одну из таких историй, длящуюся несколько дней, на своей страничке в «Фейсбуке» накануне праздников обнародовала начальник управления городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА:

- На днях было несколько сообщений в соцсетях о переполненных контейнерах с мусором на Ленина 38-40. Выяснили у перевозчика, что вывезти мусор не удаётся уже три раза из-за припаркованного мерседеса.

Сотрудники администрации выехали во двор и своими глазами увидели, что машина одного из жильцов дома припаркована на повороте и мешает проезду коммунальной техники. Хозяин иномарки своей вины в случившемся не признал, но все же отогнал «железного коня» в другое место. В свою очередь администрация не стала привлекать его к административной ответственности. Однако на следующий день ситуация повторилась, и тот же мерседес опять был припаркован на старом месте, мешая проезду мусоровоза. К тому же к злополучной иномарке добавилась другая машина.

- И снова Ленина 38-40! Обзвонили в домофоны жителей, провели опрос всех, кто был во дворе. Никто не знает владельца «опеля»! Приехал мусоровоз, около черного мерседеса еле-еле проехал, - сообщает Анна Еремина.

Однако вывезти мусор привычным способом коммунальщикам не удалось. По словам Анны Валерьевны, во дворе им встретились добродушные и отзывчивые люди, поэтому оставлять их на праздники с переполненными контейнерами не стали, и коммунальщики вручную перекидывали отходы в мусоровоз.

Это, как уверяют в компании «Спецавтохозяйство Обнинск», далеко не единичный случай.

- Самая большая проблема в многоэтажной застройке - припаркованные автомобили, которые мешали проезду мусоровозов. К некоторым домам, таким как Белкинская, 3, вообще подъехать не удалось, а в большинстве случаев старались либо контейнеры вручную подкатить к мусоровозу, либо перенести отходы из баков, - рассказывает директор предприятия Валентин СКОРИКОВ.

«СПАСИБО НЕРАВНОДУШНЫМ ЖИТЕЛЯМ!»

Чтобы отдохнуть в первый день нового года, коммунальщики ударно поработали 31 декабря, очистив самые проблемные мусорные площадки, а второго января сотрудники ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» вывозили мусор уже в плановом режиме.

- Я считаю, что все звенья сработали слаженно, и администрация активно помогала решать сложные ситуации, и управляющие компании содействовали в розыске владельцев автомобилей, - поясняет Скориков.

Свою лепту внесли и горожане, указав ответственным лицам на недоработки.

- Спасибо неравнодушным жителям, что сразу сигнализировали. На поселке Мирный водитель забрал мусор из контейнера и не сообщил, что сама площадка тоже захламлена. Благодаря публикации в интернете мы узнали об этой проблеме и оперативно все убрали, - рассказывает директор компании «Спецавтохозяйство Обнинск».

Сейчас в очистке города от мусора задействовано тридцать машин. При этом перевозчик заверяет, что готов вывозить отходы и ежедневно, если в этом будет необходимость. Утрясти же все детали и графики надеются за первый месяц этого года. Однако и первые дни показали, что Обнинск, благодаря грамотному подходу, сумел практически безболезненно адаптироваться к новым правилам обращения с отходами и достойно выйти из ситуации, избежав мусорного коллапса.

Тимофей КОМИССАРОВ

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