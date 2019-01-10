Вадим Тимофеев: «Всегда приятно, когда удается помочь детям»

Сегодня редко можно встретить человека, которому хоть раз в жизни не приходилось бы посещать отдел Федеральной Службы Судебных Приставов. Кто-то просрочил кредит, кому-то закрыли выезд за границу за неуплату алиментов, а многие сталкиваются с работой этой структуры, просрочив уплату штрафа ГИБДД. Специфика работы приставов такова, что часто приходится сталкиваться с негативом. Хотя среди них немало позитивных и даже жизнерадостных людей, к которым можно отнести и начальника обнинского городского отдела судебных приставов Вадима ТИМОФЕЕВА. И интервью нашему изданию Вадим Дмитриевич согласился дать безо всяких проволочек.

СТАТИСТИКУ ПОРТЯТ АЛИМЕНТЩИКИ И ДОЛЖНИКИ ЗА КАПРЕМОНТ

- Вадим Дмитриевич, сложным для Вашей службы оказался 2018 год? Число должников в Обнинске растет или сокращается?

- Год был очень сложным. Причем труднее всего нам дался именно конец года, когда на исполнение поступили социально-значимые производства. Нам пришлось приостанавливать деятельность целого ряда офисов бизнец-центра «Капитал». В Калужской области такое производство оказалось единственным в своем роде. Больше таких дел не было. В Калуге, к примеру, наши коллеги приостанавливали деятельность двух кинотеатров, но это несопоставимо с тем объемом работы, который лег на нас. Все-таки в «Капитале» мы закрывали шесть этажей здания: со второго по седьмой.

- С предпринимателями у вас по этому поводу были проблемы?

- Нет, все собственники отнеслись к нашей работе с пониманием. Тем более, они были предупреждены о закрытии офисов, а у нас на руках было соответствующее судебное решение. И мы всячески стараемся идти людям навстречу: оставили свои телефоны на случай, если возникнет необходимость забрать из офисов какие-то личные вещи или документы. Нам звонят, мы приходим и на время открываем кабинеты. Например, в офисе одной из компаний туроператоров остались паспорта клиентов и билеты на самолет. Они нам позвонили, мы тут же явились и открыли двери. К нам с такой же просьбой сейчас обращаются и организации, занимающиеся монтажом систем пожарной безопасности, которые проверяют работу этих систем. Ведь кое-где в «Капитале» они установлены, но не сведены в единую цепь, как того требует законодательство.

- Число должников в Обнинске растет или сокращается? С какой категорией неплательщиков представителям Вашей службы работать труднее всего?

- К сожалению, оно растет, а больше всего дел у нас в 2018 году было связано с долгами жителей города за капитальный ремонт. Увеличилось и число так называемых алиментщиков. Если в 2017-ом году у нас на исполнении было 759 производств по невыплате алиментов, то в 2018-ом их стало уже 868.

Хотя и результаты нашей работы по этому направлению деятельности в прошлом году оказались лучше, чем в позапрошлом. В 2018-ом мы окончили 402 производства, а в 2017-ом - 286. Хочу также отметить, что среди неплательщиков имеются и люди с высоким уровнем достатка.

СТОИТ ЛИ БОЯТЬСЯ КОЛЛЕКТОРОВ?

- Вадим Дмитриевич, а какими качествами должен обладать судебный пристав, чтобы все время не находиться в состоянии стресса? Как Вы и Ваши подчиненные избавляетесь от негатива, идущего от должников, с которых Вам приходится взыскивать финансовые средства?

- Негатив мы получаем часто, это правда. Но коллектив у нас молодежный, настроенный на позитив. Изначально при приеме людей на работу мы смотрим на их образование: необходимо высшее юридическое или экономическое. Потом уже в процессе работы они приобретают все необходимые качества: принципиальность, спокойствие, стрессоустойчивость.

- Часто Вам жалуются на Ваших подчиненных?

- Не часто, но случается. Правда, ни разу речь не шла о грубости наших сотрудников. Люди выражают недовольство их действиями, которые, как вы понимаете, регламентированы законом. Кто-то недоволен арестом счета, кто-то - арестом недвижимости. В таких ситуациях я объясняю, что нужно просто погасить существующий долг. Мы же не можем все простить и забыть на свое усмотрение, у нас на руках исполнительные производства, и это надо понимать. Иногда мне говорят, что наши приставы излишне строги. Но ведь это предусматривает сама специфика работы. Можно быть строгим и в то же время оставаться вежливым.

- А как Вы относитесь к коллекторам? Ведь если судебные приставы действуют строго в рамках закона, то были случаи, когда коллекторы угрожали должникам или применяли в отношении них физическую силу. Можете ли дать людям совет, как им поступать, если в их адрес идут подобные угрозы?

- С коллекторами мы тоже взаимодействуем в своей работе. Они, как известно, перекупают долги граждан и приходят к нам с исполнительными листами из судов. А, кроме того, чуть более года наша служба напрямую надзирает за деятельностью коллекторов. Со своими жалобами на них граждане могут обращаться к нам и в полицию. Но пока что в наш отдел поступило всего одно такое обращение. Недовольство было связано с большим количеством телефонных звонков коллекторов одному из должников. Следует заметить, что число возможных телефонных обращений от коллекторов сейчас тоже регламентировано. Не говоря уже о каких-то более жестких способах воздействия на людей. Они исключены, иначе данными делами будут заниматься уже полиция и Следственный комитет. Надеюсь, что в наукограде такого никогда не случится.

НЕРАДИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ ИСПРАВЛЯЕТ ТРУДОТЕРАПИЯ

- Одной из мер по взысканию задолженности является выселение из квартиры. Как часто представителям Вашей службы приходится к ней прибегать?

- В 2018 году эту меру в Обнинске применяли два раза. Из муниципальных квартир в меньшее по размеру жилье за коммунальные долги переселили две семьи. Долги обеих превышали 300 тысяч рублей.

- Помогает ли в Вашей работе такая мера, как ограничение выезда должников за рубеж?

- Да, помогает. Особенно в летний период, когда люди собираются на отдых. Знаете, к нам даже на всякий случай граждане приходят, чтобы просто узнать сумму задолженности. Некоторые подписку на наш сайт для этого оформляют. Да и такая мера, как ограничение прав на вождение автомобиля очень действенна.

- Часто ли Вам приходится делать внушения родителям-алиментщикам? Были ли в Вашей практике случаи, когда приставам удавалось заставить их работать и обеспечивать своих детей?

- Такие случаи в нашей практике были и есть. Нам удается убедить в необходимости трудоустройства процентов 30-40 алиментщиков. А кого-то из должников, к которым были применены меры принудительного трудоустройства на предприятиях ЖКХ, работодатели даже потом оставляли у себя уже в качестве штатных сотрудников. И этот факт нас очень радует. Люди ведь начинают трудиться, получать зарплату и уже содержат своих детей. Всегда приятно, когда удается помочь детям.

Беседовала

Инна ЕМЕЛИНА

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