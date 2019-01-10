Как чувствует себя обнинская журналистика

13 января все журналисты отметят свой профессиональный праздник. Ежегодно в этот день подводятся итоги работы за год. У журналистов «Мак-Медиа» он был «урожайным», хотя начать статью все-таки лучше с изменений, которые произошли в медиапространстве Обнинска 1 января.

ПЕРЕМЕНЫ В МЕДИАСФЕРЕ

Как известно, в этом году все телевещание должно перейти на «цифру». Региональные телекомпании к этому нововведению уже подготовились: ГТРК «Калуга» уже вещает в цифровом формате, а ТРК «Ника ТВ» выиграла право присутствия на 21-й кнопке. Именно на «Нике» в рамках договорных отношений выходит в эфир и обнинская телекомпания «Крылья».

Правда, не так давно по городу начали ходить слухи, что «крылатые» разорвали контракт с калужскими партнерами. А потому возникает вопрос - на какое пространство уйдет обнинская телекомпания и продолжит ли свое существование в принципе. Переживать телезрителям наукограда за судьбу телекомпании не стоит, уверяет ее руководитель Иван ГАЛКИН:

- Партнерские отношения с «Никой ТВ» мы не прекращали и по-прежнему вещаем. Причем выпускаем не только обнинские новости, но и боровские. В ближайшее время, наверное, изменится интервал вещания и продолжительность выпусков.

Более того, вполне возможно, что некоторые наши сюжеты телезрители смогут увидеть и на других центральных телеканалах, но пока этот вопрос обсуждается, поэтому не хотелось бы забегать вперед.

А вот поклонникам радиовещания придется забыть о существовании в Обнинске знаменитого «Love радио», которое «замолчало» первого января. Как рассказала журналистам заместитель генерального директора компании «Медиа Ресурс» Светлана КОШЕВАРОВА, решение не продлевать лицензию приняли учредители их организации. «Медиа Ресурс» отказывается и от частоты, на которой шло вещание «Love радио». Займет ли кто-нибудь освободившуюся нишу и вернется ли радиостанция в город, пока не ясно.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА МЫ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ





К слову, этот год - юбилейный для газеты «Вы и Мы». Ей исполняется 25 лет. На протяжении четверти века журналисты следят за событиями не только первого наукограда, но и соседних районов, объективно и оперативно рассказывая обо всех новостях. Наша задача - чтобы читатели были в курсе последних событий.

К счастью, в нашей редакции перемен не предвидится. У журналистов издательского дома «Мак-Медиа» минувший год был не только плодотворным, но и успешным. Осенью наша команда приняла участие во Всероссийском форуме «Вся Россия», который проходил в Сочи. Оттуда мы привезли домой сразу четыре диплома! А спустя буквально пару месяцев во Всероссийском конкурсе «Золотой гонг - 2018» в числе победителей оказалась главный редактор журнала «ОБНИНСК LIFE» Елена ЗУЕВА. Диплом второй степени она получила «За профессиональную и этичную подачу рекламы».К слову, этот год - юбилейный для газеты «Вы и Мы». Ей исполняется 25 лет. На протяжении четверти века журналисты следят за событиями не только первого наукограда, но и соседних районов, объективно и оперативно рассказывая обо всех новостях. Наша задача - чтобы читатели были в курсе последних событий.

Дарья ГУМЕРОВА