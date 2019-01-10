Как чувствует себя обнинская журналистика

13 января все журналисты отметят свой профессиональный праздник. Ежегодно в этот день подводятся итоги работы за год. У журналистов «Мак-Медиа» он был «урожайным», хотя начать статью все-таки лучше с изменений, которые произошли в медиапространстве Обнинска 1 января.
ПЕРЕМЕНЫ В МЕДИАСФЕРЕ
Как известно, в этом году все телевещание должно перейти на «цифру». Региональные телекомпании к этому нововведению уже подготовились: ГТРК «Калуга» уже вещает в цифровом формате, а ТРК «Ника ТВ» выиграла право присутствия на 21-й кнопке. Именно на «Нике» в рамках договорных отношений выходит в эфир и обнинская телекомпания «Крылья».
Правда, не так давно по городу начали ходить слухи, что «крылатые» разорвали контракт с калужскими партнерами. А потому возникает вопрос - на какое пространство уйдет обнинская телекомпания и продолжит ли свое существование в принципе. Переживать телезрителям наукограда за судьбу телекомпании не стоит, уверяет ее руководитель Иван ГАЛКИН:
- Партнерские отношения с «Никой ТВ» мы не прекращали и по-прежнему вещаем. Причем выпускаем не только обнинские новости, но и боровские. В ближайшее время, наверное, изменится интервал вещания и продолжительность выпусков.
Более того, вполне возможно, что некоторые наши сюжеты телезрители смогут увидеть и на других центральных телеканалах, но пока этот вопрос обсуждается, поэтому не хотелось бы забегать вперед.
А вот поклонникам радиовещания придется забыть о существовании в Обнинске знаменитого «Love радио», которое «замолчало» первого января. Как рассказала журналистам заместитель генерального директора компании «Медиа Ресурс» Светлана КОШЕВАРОВА, решение не продлевать лицензию приняли учредители их организации. «Медиа Ресурс» отказывается и от частоты, на которой шло вещание «Love радио». Займет ли кто-нибудь освободившуюся нишу и вернется ли радиостанция в город, пока не ясно.
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