Анатолий Артамонов: «Льготники закрывают доступ к образованию талантливым ребятам»

В первый день рабочей недели пресс-конференцию в режиме видеосвязи провел губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. В таком формате глава региона с представителями СМИ общался впервые, и если эта форма понравится журналистам, он обещал придерживаться ее и впредь. Анатолий Дмитриевич рассказал собравшимся о том, с какими показателями в регионе завершили 2018 год, а также ответил на вопросы прессы.

ОПЫТ ОБНИНСКА РАСТИРАЖИРУЮТ ПО МУНИЦИПАЛИТЕТАМ

В минувший год регион привлек 80 миллиардов рублей инвестиций. Эта цифра сопоставима с бюджетом Калужской области, доходы которого выросли по сравнению с прошлым годом на 24 процента. Однако ждать таких же внушительных поступлений в этом году, по словам главы региона, не стоит. Главная задача - сохранить положительную динамику, а ее выполнению способствует рост промышленности.

Прообраз первого индустриального парка был создан в 1998 году в Обнинске. Мы тогда с большой опаской пробовали идти по этому пути. Сейчас можно сказать, что опыт себя оправдал, - заявил Анатолий Дмитриевич.

Губернатор напомнил, что много лет назад его критиковали и не верили в положительный исход дела. А сегодня создание промышленных площадок в регионах поддерживается на уровне государства.

По словам Артамонова, количество индустриальных парков в Калужской области будет расти, и в каждом муниципалитете должна появиться хотя бы одна подобная площадка.

- Нам нужно создавать привлекательные производства, и тогда и наша молодежь будет оставаться, и из других регионов люди поедут в Калужскую область работать, - считает Анатолий Артамонов.

ПРЕФЕРЕНЦИИ НЕ ВСЕГДА УМЕСТНЫ

Практика показывает, что большинство студентов, окончивших местные вузы, остаются работать в регионе. Поэтому региональные университеты год от года расширяют спектр направлений своей деятельности.

Негативную роль, по мнению губернатора, в вопросе получения высшего образования играют льготные категории абитуриентов. Сейчас право преимущественного поступления в высшие учебные заведения предоставляется не только тем, кто продемонстрировал высокий уровень знаний, но и тем, кто активно участвует в общественной жизни, -

волонтерам, а также другим социально незащищенным категориям - инвалидам и детям из многодетных семей. И это лишь часть льготников.

- Нередко получается, что льготники закрывают доступ к образованию действительно талантливым ребятам, - посетовал Анатолий Дмитриевич.

По словам главы региона, при таком большом количестве преференций впору создавать специализированный вуз, чтобы было сразу понятно, кто получил место в институте благодаря знаниям, а кто использовал для этого другие пути.

Тимофей КОМИССАРОВ

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