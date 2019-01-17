Обнинск в считаные дни может забыть о проблеме обманутых дольщиков?

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ уже давно обозначил дату, до которой надо решить вопрос с обманутыми дольщиками в регионе. Тему хотят закрыть до конца этого года. В Обнинске остался лишь один объект, где люди много лет ждут оплаченных квартир, и, как сообщают их потенциальные соседи - жильцы «Зеленого острова», работы на строительной площадке вновь остановились.

ПУГАЮЩАЯ ТИШИНА

Более тридцати семей стали заложниками этой ситуации. Зимой 2015-го стройка их дома замерла, и все это время дольщики борются за оплаченные, но несуществующие квартиры. Прежний застройщик - компания «Комфортный город» их долго кормила завтраками, руководитель постоянно рассказывал о трудностях, с которыми ему приходилось сталкиваться. В общем, «легенд» за это время люди наслушались сполна, а дело, как известно, закончилось банкротством.

Причем долг застройщика перед «Сбербанком» оказался намного внушительней, чем перед людьми. Казалось, ситуация патовая, но нашелся инвестор - столичный бизнесмен Андрей ГУСАРОВ, заплативший финансовой организации и получивший площадку, где может расположиться несколько высоток.

С дольщиками было подписано мировое соглашение, что в случае если к маю 2019 люди не получат оплаченных квадратных метров, им отойдет участок. До наступления «дня икс» осталось каких-то четыре месяца, а на объекте сейчас пугающая тишина.

- До нового года там хоть строители копошились, теперь и их нет, -рассказывают уставшие жить рядом с пустырем жители Усачева, 17.

По словам представителя залогового кредитора Владимира СЫЧА, в ближайшее время стройка возобновится:

- Мы сейчас формируем заказы по ЖБИ на заводы. Это решится в течение двух недель.

СУДЫ И ОБЕЩАНИЯ

Однако главным камнем преткновения вновь стали судебные тяжбы. Один из дольщиков подал иск с требованием вернуть деньги и оплатить неустойку. В качестве обеспечительной меры значилась блокировка счетов компании.

- Очень неприятная и непредсказуемая тема, - говорит о перспективах развития ситуации вице-мэр по градостроительству Андрей КОЗЛОВ. - За уши дольщиков практически вытянули на поверхность. Сначала одни выкручивали руки, фактически блокируя стройку, к счастью, они перепродали свои доли, сейчас еще у одного озарение пришло.

Между тем пострадавшие никогда не скрывали своего недоверия к новому застройщику, проблемы с которым начались еще на начальном этапе. Ведь продолжить работы на объекте инвестор решил под старым брендом, чтобы не переделывать разрешительную документацию. Однако, как только «Комфортный город» был реанимирован, вспомнились старые обиды и посыпались иски. А дольщикам пришлось все это время верить обещаниям залогового кредитора и ждать. Понятно, что рано или поздно чаша терпения у людей должна была переполниться.

По словам Сыча, слушание по делу уже состоялось и счета компании в ближайшее время должны «разморозить», если, конечно, решение не будет оспорено.

- Мы хотим все выставить и с февраля пойти серьезным темпом, чтобы успеть полностью каркас сложить к концу апреля, - дает новые обещания представитель залогового кредитора.

Конечно, можно позавидовать такому оптимизму, но в отличие от застройщиков у дольщиков, которые «варятся» в этой ситуации уже который год, надежды на оптимистичный исход тают с каждым днем. И нет никаких гарантий, что кто-нибудь из них не захочет разрубить этот гордиев узел и тоже не обратится в суд. Тогда стройка вновь будет заморожена.

- Здесь 99 процентов всей ситуации находится в руках дольщиков, они ей управляют, значит, их устраивает то, что происходит, - уверен Козлов.

СИТУАЦИЯ РАЗРЕШИТСЯ НА БУМАГЕ

А между тем заложниками обстоятельств являются и те, кто приобрел квартиры в микрорайоне «Зеленый остров», конечно, люди хотя бы получили оплаченные квадратные метры, но вот дождаться нормальных тротуаров и дорог они не могут который год. К слову, в новой маршрутной сети территория этого микрорайона задействована, но люди прекрасно понимают, что общественный транспорт без необходимой инфраструктуры не появится, а значит, они так и будут отрезаны от города.

- Продолжение строительства дороги по улице Усачева город будет вести в этом году, параллельно с этим компания «Комфортный город» планировала благоустроить внутриквартальные проезды, - рассказывает Андрей Петрович. - Изменятся ли планы инвестора - не могу сказать, а намерения муниципалитета не изменятся, и мы будем делать дорогу.

При этом Козлов не разделяет опасений жителей относительно того, что новый асфальт разобьет строительная техника, которая будет ездить на объект, аргументируя, что по такому принципу велась застройка всего Обнинска и дорожная сеть от этого не пострадала.

Да и представитель залогового кредитора надеется, что в скором времени люди выйдут из реестра обманутых дольщиков, по словам Сыча, практически со всеми дольщиками предварительная договоренность уже достигнута. Если они официально поменяют статус, то в первом наукограде вопрос с обманутыми дольщиками будет закрыт буквально в считаные дни. Во всяком случае, на бумаге, как будет на самом деле - покажет время.

Евгения НИКИТИНА

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