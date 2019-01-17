Эффект дежавю: городские дворы утопают в снежной каше

В конце прошлого года изменились Правила благоустройства, благодаря чему на карте Обнинска не должно было остаться дыр. Уборку дворовых территорий закрепили за управляющими компаниями, ответственность города же распространяется на внутриквартальные проезды, тротуары и основные магистрали. Казалось бы, ситуация во дворах должна была измениться к лучшему, но две декады нового года вызвали у горожан стойкое чувство, что все осталось по-прежнему.

РАДИ ГАЛОЧКИ

«Машинам приходится буксовать, а пешеходам месить снежную кашу», - так журналисты нашего еженедельника описывали коммунальную ситуацию 18 января 2017 года. С тех пор прошло два года, однако картина все та же - утопающие в снегу дворы. Причем неудовлетворительная ситуация наблюдается повсеместно, вне зависимости от того, какая УК обслуживает дом.

Как рассказала начальник управления городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА, их ведомство проверило 92 прилегающих к домам территории, и уборка лишь восьми была признана неудовлетворительной.

Мы тоже решили выйти на прогулку. Так, например, на улице Аксенова видно, что тяжелая артиллерия - коммунальная техника во двор заезжала, однако полностью очистить проезжую часть от снега ей не удалось, и люди утопают в каше.

В соседнем дворе проезжую часть очистили, а вот о тротуарах забыли, и жители вынуждены делить дорогу вместе с машинами. Асфальт покрывает тонкая корка льда, поэтому поскользнуться здесь легко. Куда в этом случае смотрели проверяющие?

- Неудовлетворительными мы считаем территории, куда больше недели не въезжала ни техника, и ни касалась рука дворника, - пояснила критерии оценки Анна Валерьевна.

То есть если трактор все-таки был замечен, пусть даже должного эффекта от его присутствия нет, управляющую компанию штрафовать не за что?

АВТОМОБИЛИСТ КОММУНАЛЬЩИКУ НЕ ВРАГ

Заместитель председателя комитета по ЖКУ Анатолий ШАТУХИН, который тоже входит в ревизионную комиссию, не сторонник жестких мер и штрафов и считает, что любая система должна вначале пройти обкатку. Поэтому двадцать дней для оценки действий измененных Правилах благоустройства - не срок.

- Многие вспоминают советский опыт, что тогда дворники все убирали. Хочу заметить, что в советское время во дворе было две машины и спецтехника изредка заезжала. Сегодня дворы заставлены транспортом вглухую, и он-то как раз снег притаптывает. Тогда почему убиралось все быстро? Потому что пушистый снег - он легкий, а когда его примяли колесами или когда постоянный переход через ноль, лопатой не взять, нужна только механизированная уборка, - говорит Анатолий Ефимович.

Проезду коммунальной техники нередко мешают припаркованные автомобили жителей. Трактор вычищает двор, оставляя сугроб с припаркованной машиной, хозяин потом перегоняет своего «железного коня» на новое место, а снежная куча остается.

Хотя в защиту владельцев машин хочется сказать следующее: они же не обладают телепатическими способностями и не знают, что именно в этот день коммунальщики почтят их двор своим вниманием. Ведь объявлений о запланированной уборке на подъездах управляющие компании, как правило, не вывешивают, поэтому и знать о ней люди не могут.

- Вот мы вывесили такие объявления на Белкинской, 46 «А», «Б» заранее, и машины убрали, - рассказывает об опыте своей управляющей компании директор ЗАО «Быт-Сервис» Вадим КАЦ. - В этом я проблем не вижу никаких, другое дело, что не все на эти просьбы реагируют, ну от этого уже никуда не денешься.

ЗАПЛАТИЛ? ПОТРЕБУЙ!

К концу недели синоптики опять прогнозируют снегопад и дворы вновь засыпет. Анатолий Шатухин и Вадим КАЦ в своем мнении относительно уборки едины - к новым правилам стороны должны привыкнуть, поэтому ждать изменений через месяц-два не стоит. Анна Еремина вопрос, когда наступят перемены, предлагает задавать не мэрии, а управляющим компаниям:

- Люди платят хорошие деньги, и они имеют право требовать с УК выполнения тех работ, которые им нужны. Если население будет требовать, а мы контролировать, то в конечном итоге появится результат.

В свою очередь Кац тоже предлагает не забывать о математике. К примеру, выезд трактора во двор стоит полторы тысячи рублей, а у многих домов на зимнюю уборку заложено пять тысяч рублей. Вот и посчитайте, как часто к вам во двор будет приезжать техника.

При этом Вадим Львович, с оптимизмом смотрит в будущее и уверен, что перемены наступят уже к лету. Ведь управляющие компании теперь отвечают не только за очистку дворов от снега, но и за покос травы. И с этим коммунальщики обещают справиться хорошо.

Евгения НИКИТИНА

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