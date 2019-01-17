Посетителям «королевских» бань стало стыдно

Некоторые люди, следуя примеру героев известного советского фильма, каждое 31 декабря отправляются в баню. Но есть и те, для кого поход в парную давно стал еженедельной традицией. Они приходят сюда не столько для того, чтобы помыться, сколько просто ради удовольствия. К числу истинных банщиков, пожалуй, можно отнести и нашего читателя Геннадия ПЕТУХОВА. В баню на улице Королева он ходит с детства. И уверяет, что с тех самых пор там ничего не изменилось, в плохом смысле этих слов.

ОСТАЛСЯ ЛИШЬ СТАТУС

Геннадий Иванович - банщик со стажем. Еще бы, ведь в парилку он впервые вошел в семилетнем возрасте. С тех самых пор стал постоянным посетителем «королевских» бань.

Этот банный комплекс был открыт в Обнинске 30 декабря 1981 года. Свой муниципальный статус он получил в 1992 году. К слову, в его состав на сегодняшний день входят две бани: старая - на улице Красных Зорь, 23, и новая - на Королева, 15.

Как нам пояснили в Управлении потребительского рынка, «королевские» бани относятся к категории повышенной комфортности. Таких помывочных учреждений, по уровню разрядности и комфорту в бывшем СССР было всего пять.

В общих отделениях (мужском и женском) имеются раздевальное и моющее помещения, большой плавательный бассейн, две контрастные ванны, две русские парные, финская сауна, сауна с гималайской солью, комната отдыха.

Кроме общих отделений есть три номера «люкс», каждый из которых рассчитан на шесть человек. Фактически это бани в миниатюре, со своей раздевалкой, комнатой отдыха, парной и небольшим бассейном. В душевом отделении работают четыре индивидуальные кабины.

В бане предусмотрена посеансовая посещаемость. Сеанс длится один час тридцать минут. По окончании этого времени посетители сколь угодно долго могут отдыхать в холлах бани: смотреть телевизор, играть в бильярд (бесплатно), пить чай и прохладительные напитки. Также возможен просмотр различных спортивных и развлекательных передач на экранах первого и второго этажа.

В бане на улице Королева, 15 можно получить весь комплекс услуг, включая массаж, гидромассаж, солярий и парикмахерские услуги.

Согласитесь, что описание вполне подходит для «королевского» статуса. Однако, как рассказал нашему еженедельнику банщик Геннадий Петухов, самое престижное, что осталось от этого комплекса - народное название.

- С тех пор, как я впервые пришел в эту баню в семилетнем возрасте, здесь ничего не изменилось, - рассказывает мужчина. - У меня такое впечатление, что капитальный ремонт не проводился ни разу! Все обшарпанное, облезлое, старое! Вот гости приезжают, их даже стыдно пригласить в такую баню. А ведь она является муниципальной и получает от города какое-то финансирование. Почему бы не навести здесь порядок?!

ЗА КОМФОРТОМ В «ЛЮКС»

Но, как пояснили нам в Управлении потребительского рынка, за порядком в бане следят.

- «Оздоровительные бани» работают с соблюдением санитарно-гигиенических требований. На предприятии имеется своя химическая лаборатория, что позволяет проводить анализ воды в бассейнах после каждого сеанса, - рассказала журналистам специалист отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового и транспортного обслуживания населения Ольга ГОРБУНОВА. - Из-за агрессивной среды (повышенная влажность, перепад температуры) в банях ежегодно проводится косметический ремонт помещений (парные, раздевальные помещения, моечные, бассейны).

«Косметику», вероятно, сотрудники бани и наводят. Однако о капитальной реконструкции здесь речи не идет. И как показывает практика, косметический ремонт у посетителей восторга не вызывает.

При этом, как рассказала Горбунова, в настоящее время в этой бани проводится капитальный ремонт номера «Люкс». Не сложно догадаться о мотивах руководства комплекса. Ведь куда выгоднее удержать клиентов, готовых за банное удовольствие заплатить гораздо большую сумму - несравнимую со стоимостью эконом-варианта. Для сравнения: полуторачасовой сеанс в общем отделении сегодня обойдется посетителю в 550 рублей, а вот два часа банного релакса категории «Люкс» будут стоить 4500 рублей. Естественно, условия для VIP-клиентов должны соответствовать...

Из приятных перспектив Ольга Михайловна отметила лишь запланированный ремонт сауны в общем женском отделении...

Дарья ГУМЕРОВА

Другие статьи из рубрики «Общество»