Подземный переход на вокзале обещают отремонтировать вместе с улицей Лейпунского

С тех пор, как железнодорожный переход на вокзале перешел на баланс к Обнинску, минуло уже немало лет. Однако по сей день без слез на него не взглянешь. Так называемые городские ворота выглядят, мягко говоря, позорно. Планы по реконструкции «подземки» власти наукограда строят уже давно. Когда же они приобретут хоть какие-то очертания реальности, решили выяснить журналисты нашего еженедельника.

БАЗАР-ВОКЗАЛ

Вечная сырость, темнота, лица без определенного места жительства и даже мелкие торговцы - все это ежедневно можно наблюдать в обнинском подземном переходе.

- Я работаю в Москве, а потому пользоваться нашей «подземкой» мне приходится каждый день. И всякий раз я спускаюсь не с самыми приятными ощущениями. Во-первых, там невыносимая сырость, мне кажется, что там уже грибок везде - дышать опасно. Во-вторых, практически отсутствует освещение. И, в конце концов, там совершенно небезопасно, особенно в вечернее время, - комментирует местная жительница Валентина.

Наводить порядок в переходе уже пытались и даже проводили косметический ремонт. Однако толку от таких полумер абсолютно никакого, поскольку в подземку регулярно поступает вода. Куда пропадает электричество - вообще загадка. Еще непонятно, почему никто не следит за тем, что здесь базируются попрошайки и другие асоциальные элементы.

- Кто бывает в этом переходе, наверняка знает местную вязальщицу - женщину, которая целыми днями стоит и что-то вяжет. Непонятно - то ли она продает свое рукоделие, то ли просто за милостыню там стоит, но вопрос даже не в этом. Она неадекватная. В конце своего «рабочего дня» она собирает все свое добро в огромные сумки и везет на коляске. А по дороге бесцеремонно буквально давит людей, будто специально. А если ей сделать замечание, то она начинает агрессивно себя вести - в лучшем случае на «три буквы» посылает. Просто бардак какой-то, и это в городе науки! - возмущается наша читательница.

Здесь периодически ведется и торговля. К примеру, в канун новогодних праздников в подземном переходе продавали зелень и овощи! Иными словами, обнинской «подземке» однозначно требуется тотальная перезагрузка. В очередной раз об этом мы напомнили мэру Владиславу ШАПШЕ. Тот в свою очередь согласился с тем, что порядка в переходе однозначно нет, и пора принимать меры.

По мнению Владислава Валерьевича, в первую очередь от перехода нужно отводить воду, делать новое освещение, менять напольное покрытие и устанавливать камеры видеонаблюдения.

- Удовольствие это, конечно, недешевое, но мы обязательно займемся преображением подземного перехода. Я думаю, что эти работы будут проведены в комплексе с реконструкцией улицы Лейпунского. Что касается попрошаек, то в настоящее время этот вопрос взят под контроль муниципальным предприятием «Коммунальное хозяйство», - прокомментировал сити-менеджер.

К слову, реконструкция Лейпунского ориентировочно должна начаться уже в следующем году. Но длиться она будет как минимум несколько лет. А это значит, что в переход цивилизация «спустится» еще не скоро.

КАК ПОКИНУТЬ ОБНИНСК?

К разговору о переходах хочется вспомнить и про автомобилистов, у которых, как и у пешеходов, тоже есть свои трудности, замечания и пожелания к организации движения. К примеру, на днях в нашу редакцию обратился местный житель Александр, который недоволен установкой светофора в районе тоннеля на Кончаловских горах. По мнению водителя, из-за появления этого регулятора движения дорожная обстановка лишь усложняется.

- Я так понимаю, что изначальная идея установки светофора в этом месте заключалась в том, чтобы разгрузить въезд в Обнинск со стороны Варшавского шоссе. А получилось все наоборот. Светофор, скорее, разгружает саму «варшавку», и для водителей, которые едут в город, появляются проблемы. Там, в районе тоннеля, теперь регулярно образуются заторы, потому как за отведенное время машины не успевают проходить это расстояние. Я не против самого светофора, просто считаю, что он неправильно настроен.

Но если у автомобилистов есть альтернативные пути выезда из города и въезда в него, то вот у пешеходов, желающих уехать из Обнинска на электричке в московском направлении, такого шанса нет. Безусловно, кто-то скажет, что можно воспользоваться и воздушным мостом, но только назвать такую альтернативу безопасной и уж тем более доступной каждому, вряд ли возможно. Потому большинство людей вынуждены пользоваться убогой «подземкой», которая пока что годится разве только для того, чтобы снимать там фильмы ужасов без декораций.

Дарья ГУМЕРОВА

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