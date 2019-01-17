Сергей Воронежский рассказал о мошенниках и незаконных регистрациях мигрантов

На этой неделе состоялась первая в новом году пресс-конференция начальника ОМВД по городу Обнинску Сергея ВОРОНЕЖСКОГО. Он, как и обещал в ноябре, рассказал об итогах работы за последние 12 месяцев и поделился планами на будущее.

ИЗЛИШНЯЯ ДОВЕРЧИВОСТЬ - ТОЛЬКО ВО ВРЕД

Число зарегистрированных преступлений в городе выросло на 8,4%, однако больше половины правонарушений полицейским удалось раскрыть. Также следует отметить, что на 24,3% увеличилось количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. Но в то же время возросла и их раскрываемость.

А число преступлений средней тяжести снизилось. Меньше стало квартирных краж, грабежей и фактов причинения тяжкого вреда здоровью.

Сергей Сергеевич отметил, что в 2018 году удалось раскрыть серьезное резонансное преступление - убийство студентки ИАТЭ. Работа велась долго и кропотливо, но, в конце концов, дала результат. И в этом году данное дело уже должно быть направлено в суд.

Большая часть вопросов представителей СМИ касалась темы мошенничества. Речь шла и о так называемых коммунальных аферистах, представляющихся работниками управляющих компаний, и о телефонных хулиганах, вымогающих денежные средства для якобы попавших в беду детей и внуков, а также о преступниках, обманывающих людей в интернете. Последних, как отметил Сергей Сергеевич, выявлять особенно тяжело. Он рассказал о случае, когда житель Обнинска заказал по интернету телевизор за 135 тысяч рублей, хотя такой же продается в одном из магазинов города на порядок дешевле. Обманутый гражданин потом объяснил свой поступок тем, что онлайн-покупки совершать гораздо удобнее и проще, нежели самому ходить по торговым точкам.

- Мы и предупреждающие памятки людям раздаем постоянно, но, к сожалению, обманутых у нас по-прежнему хватает. Народ у нас излишне доверчив. Недавно у старушки забрали деньги, пообещав ей оказать медицинские услуги. Нередко аферисты звонят людям, представляются работниками банков, и те предоставляют им все данные своих банковских карточек, - сетовал руководитель ОМВД города.

К удивлению журналистов, Сергей Сергеевич признался, что и его также пытались обмануть. Некоторое время назад он получил на телефон сообщение о том, что его сыну требуются денежные средства. Так что и сами полицейские от подобных махинаций не застрахованы.

Всего же по области в целом в 2018 году было совершено 1482 мошенничества, но если в 2017 году удалось раскрыть лишь пять процентов таких преступлений, то в 2018 показатели выросли до 17,4%.

ЗА ЖИВОДЕРОВ ТОЖЕ ВОЗЬМУТСЯ

К сожалению, 2019 год начался не очень удачно. За три неполных недели в Обнинске было совершено четыре грабежа. Сергей Сергеевич пообещал, что они будут раскрыты. Работа в данном направлении активно ведется, и уже есть результаты.

Как он отметил, по-прежнему обнинскую полицию беспокоят проблемы незаконной регистрации мигрантов.

- В регион приезжают гастарбайтеры, потому что у нас ведется строительство, успешно работают предприятия, то есть развита экономика. Но контролировать потоки мигрантов мы обязаны, ведь кто-то из них приезжает незаконным путем, - подчеркнул Сергей Воронежский.

Он также проинформировал о снижении количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. По состоянию на январь 2019 года на профилактическом учете в городском отделе полиции состоит 102 лица, из которых 38 несовершеннолетних и 64 родителя.

Как рассказал Сергей Сергеевич, работа с этой категорией граждан сотрудниками полиции ведется беспрерывно. Они посещают учебные заведения, проводят с подростками разъяснительные профилактические беседы, вовлекают их в общественно-полезную деятельность.

Воронежскому был задан вопрос, касающийся нового закона о жестоком обращении с животными. Он ответил, что подобные факты полиция будет выявлять, а виновных - наказывать. И в дежурную часть уже поступил один такой звонок от горожан, которые пожаловались на свою соседку. Дескать, бабушка содержит у себя в квартире несколько кошек и жестоко с ними обращается. Но информация не подтвердилась.

Поинтересовались представители СМИ и отношением главного полицейского города к закону, запрещающему курить в общественных местах. Воронежский заверил, что уже отучил своих подчиненных собираться перед зданием ОМВД. Хотя отметил, что для того, чтобы требовать исполнение данного закона, необходимо сначала оборудовать специальные места для курения. А с этим как раз сложности.

В очередной раз журналисты спросили про кадровую проблему. Она по-прежнему есть, и особенно не хватает в полиции участковых уполномоченных. Но, как подчеркнул Воронежский, он и все его подчиненные давали присягу Родине, поэтому будут стараться работать в том составе, который имеется.

Инна ЕМЕЛИНА

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