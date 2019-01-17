17.01.2019

Страховка, которую не вернули



Сегодня вряд ли найдется человек, который бы ни разу не брал в банке кредит. Такова реальность. И должников по кредитам тоже очень много. Однако есть и те, кто старается избавиться от этого бремени как можно раньше. И тут возникает вопрос: а вернут ли страховую выплату? Опыт жителей нашего региона показал, что сделать это практически невозможно.

 

ОТВЕТ ЖДАЛА БОЛЬШЕ МЕСЯЦА

Жительница соседнего Малоярославца Анна ИЛЬИНА (имя изменено - Прим. авт.) взяла кредит на три года в обнинском филиале «Восточного банка» в январе прошлого года. Проценты были бешеные, но, как это часто бывает, очень нужны были деньги.

- Уже через пять месяцев меня ввели в заблуждение сотрудники банка. При очередной выплате кредитного долга они сказали, что у меня на счету имеются доступные средства, которые я могу снять. Но при этом не пояснили, что эти средства должны списаться и, если я их сниму, то в ближайшее время должна буду опять положить деньги на счет. Финансы я сняла и стала спокойно ждать наступления даты следующего платежа. До тех пор, пока мне не позвонили из службы взыскания и не обвинили во всех смертных грехах, - рассказала Анна.

Разумеется, при таком раскладе женщина сделала все возможное, чтобы досрочно выплатить этот кредит. И полностью весь долг она погасила уже 21 ноября. Тут же она написала заявление на возврат страховой выплаты. Ответ пришлось ждать больше месяца.

- При заключении с нами кредитного договора вы выразили свое желание присоединиться к программе страхования жизни, и вы включены в список застрахованных лиц. Просим вас подтвердить, что вы действительно хотите, чтобы банк прекратил действие программы и вы лишились страховой защиты, - говорилось в письме «Восточного банка».

Разумеется, Анна написала еще одно заявление, в котором подтвердила свое желание выйти из данной программы. Но в этот раз ответ банка ее просто ошарашил. Ей сообщили, что не только не вернут страховую выплату, но и сама Анна обязана ежемесячно оплачивать ее банку, так как программа страхования действует до 18.01.2021 года.  

- Просим обратить внимание, что отказ от участия в программе не освобождает вас от обязанности производить оплату фактически оказанных вам на момент вашего отказа от страхования услуг банка, - было напечатано за подписью начальника отдела по работе с обратной связью управления контроля качества обслуживания клиентов ПАО КБ «Восточный» Д.С. АЛЕКСЕЕВА. 

 

А В «РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ» ВСТАЛИ НА СТОРОНУ КЛИЕНТКИ

- «Восточному банку» я больше не верю, - говорит Анна. - Они мне после досрочного погашения кредита позвонили и предложили взять еще один кредит. Но я даже слышать об этом не захотела.

Женщина обратилась в «Роспотребнадзор», где ей сообщили, что данный банк нарушил ее права. Специалист этого ведомства проинформировала, что в том случае, если кредит погашен досрочно, банк обязан вернуть страховую премию за неиспользованные средства. Но если он отказывается это делать, необходимо требовать свои деньги в судебном порядке. Далее ей сказали, что в ведомстве могут помочь гражданам составить исковое заявление в суд на платной основе.

Но обиженная клиентка не уверена, что выиграет процесс. Она не юрист и понимает, что подводных камней в договоре может быть немало. И может получиться так, что женщина напрасно потратит и эти деньги.

Мы связались с обнинским адвокатом Верой ЕРЕМИНОЙ, и она порекомендовала в таких ситуациях внимательнее читать условия договора с банком. В ближайшее время Вера Владимировна пообещала ознакомиться с документом и дать газете разъяснение. Так что история пока не завершена.

Анна СОКОЛОВА

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