Жители «брусчаток» отстаивают право на комфортное жилье

История расселения брусчатых домов, расположенных в старой части города, длится более 15 лет. Все это время люди ждут, когда же они наконец-то смогут забыть о полуразрушенном жилье. Кому-то фортуна уже успела улыбнуться. Свои квадратные метры в новостройках получили 120 собственников. В то время как под программу переселения попадает 287 квартир.

Очередной скандал вокруг этой темы разгорелся на прошлой неделе. В ходе публичных слушаний люди разделились на два лагеря: одни ратовали за сохранение исторического наследия и недопущения строительства высоток в «Старом городе», другие пытались отстоять свое право на комфортную жизнь.

НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ПОСТОЯННОГО, ЧЕМ ВРЕМЕННОЕ

Строительство 27 брусчатых домов, расположенных на улицах Парковой и Комсомольской, началось еще в начале 50 годов - тогда, когда города Обнинска фактически еще и не существовало. По словам научного сотрудника исторического отдела городского музея Елены РАМОДИНОЙ, это жилье изначально было предназначено для сотрудников Физико-энергетического института. Дома строили, что называется, всем миром - методом народной стройки и в свободное время. Изначально возводились они под статусом «временное жилье». Но годы лишь доказали, что нет ничего более постоянного, чем временное. По сей день люди, проживающие в жутких условиях, ждут чуда. Но оно, вероятно, просто боится переступать порог здешних развалюх.

Татьяна ПАЛАМАРЧУК, проживающая в доме № 29 на улице Комсомольской, мечтает о переселении с 2012 года.

- Согласно СНИПам, срок эксплуатации таких деревянных домов - 50 лет. И время это доказало. Сегодня эти постройки, по сути, являются аварийными, хотя официально они такими не признаны. А то, что у нас перегородки все гнилые, полы просели, рамы вываливаются, и потолок может рухнуть в любой момент, это, конечно, не признаки аварийности, - не без сарказма комментирует Татьяна Ильинична. - Это при том, что дом, в котором я живу, считается еще относительно нормальным, так как здесь проводили капитальный ремонт.

Правда, тот ремонт был на закате 80 годов. Чего и говорить, сегодня жители живут в постоянном страхе.

- В нашем доме уже два раза было возгорание. А тут недавно и дом на Парковой, 7 сгорел. Как вы думаете мы живем? - риторически спрашивает женщина. - А на Парковой, 4 живет моя знакомая. Там вообще ужасные условия. У людей нет горячей воды, нет ванной - многие сами оборудовали ванное помещение. Да вообще, достаточно в подъезд зайти, чтобы понять, в каком состоянии находятся эти дома.

Сегодня жители официально непризнанных аварийных домов чуть ли не в унисон кричат о том, что эти бараки - позор наукограда! Но ликвидации позора, увы, пока не видно ни конца, ни края.

ОДНИМ ВЫСТРЕЛОМ

В 2004 году городская администрация подписала договор со строительной компанией «Мособлстрой», взявшей на себя обязательства по предоставлению по программе переселения 12% от общего количества построенных квартир. Согласно договору, застройщик должен был предоставить жилые площади жителям 27 бараков, причем именно того же метража, на котором они проживают на данный момент.

Первый дом был введен в эксплуатацию в 2009 году. Всего же на сегодняшний день снесено 12 «брусчаток», а на их месте появились новые многоэтажки - три двенадцатиэтажных и две шестиэтажных. В настоящее время уже выдано разрешение на строительство еще трех восьмиэтажек на Парковой и двух шестнадцатиэтажных домов на Комсомольской. Кстати, вдоль последней улицы в скором времени появится еще и парковка, точнее, застройщик взял на себя обязательства по благоустройству муниципальной стоянки, которая требует реорганизации.

Однако все эти перспективы, радующие жителей позорных бараков, - кость в горле для их соседей, выступающих за сохранение исторического архитектурного облика этого района, в который не очень вписываются современные высотки. Такая позиция была озвучена группой единомышленников на публичных слушаниях, в которых были замечены участники нашумевших боровских событий. Люди буквально кричали о том, что не допустят появления в «Старом городе» «небоскребов» и не позволят превратить историческое наследие в «Чикаго». Такой переполох в рядах общественности возник из-за предложения администрации о переводе зоны территории, где расположены брусчатые дома, из «Ж-2» в «Ж-3». На такой шаг представители власти решили пойти, дабы продолжить работу по сохранению исторической застройки «Старого города», при этом сохранив возможность реализации программы по переселению жителей брусчатых домов.

БОЛЬШЕ «ВЫСОТОК» НЕ БУДЕТ!

Как пояснила начальник Управления архитектуры Ольга ЛАПИНА, перевод двух вышеуказанных улиц с сохранением той площади, которая изначально была «зарезервирована» под строительство домов для переселенцев согласно проекту планировки данной территории, позволит завершить эту программу, так как зона «Ж-3» позволяет возводить здания выше пяти этажей. А вот из регламента зоны «Ж-2» администрация предлагает исключить пункт, позволяющий на территории среднеэтажной застройки точечно возводить высотные дома, чтобы перспективы возведения в старой части города так называемых «небоскребов» не было.

По задумке администрации, такие изменения в Правилах землепользования и застройки, которые вносятся параллельно, позволят сохранить как лицо «Старого города», так и завершить программу переселения жителей «брусчаток», которые ждут своего «звездного часа» уже не первый год.

К слову, и возмущаются обнинцы по поводу высотного строительства в этой части города тоже не впервые. Быть может, чтобы поставить точку в вопросе, достаточно хотя бы ненадолго пригласить пожить активистов сохранения исторического наследия в полуразрушенные деревянные дома?

Дарья ГУМЕРОВА

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