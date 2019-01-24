Соцкомитет отправил Елену Корнилову и Зиновия Гурова в Калугу

На этой неделе для обсуждения важных городских вопросов собрались на заседание члены комитета по соцполитике. Некоторые, правда, не явились, но присутствующие народные избранники были очень активны и буквально за час успели охватить всю повестку.

ЛЬГОТНИКАМ ПОМЕШАЛО НАЗВАНИЕ РОДНОГО ГОРОДА

Народные избранники внесли целый ряд поправок в некоторые городские нормативные акты. В частности, в Положение о предоставлении денежной компенсации расходов по оплате процентной ставки по кредиту, полученному для приобретения или строительства жилья или приобретения земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

Как оказалось, у льготников, которым повезло стать участниками этой программы, время от времени возникают проблемы с получением компенсации в связи с закрытием в Обнинске отделений банков, предоставившим им кредиты. Головные офисы сохраняются лишь в Москве, но такое положение дел противоречит документу, принятому Обнинским городским Собранием. В связи с этим члены комитета проголосовали за то, чтобы подкорректировать словосочетание Положения «кредитная организация города Обнинска», убрав оттуда название населенного пункта.

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Также депутаты заслушали выступление начальника городского управления соцзащиты Владимира ЖАРСКОГО по поводу наделения его ведомства рядом функций и полномочий двух Государственных бюджетных учреждений - центров «Милосердие» и «Доверие».

Председатель комитета по соцполитике Владимир СВЕТЛАКОВ напомнил историю этого вопроса. До 2016 года данные центры находились на балансе города, а потом были переданы в областное подчинение. Однако многие свои функции в части управления этими учреждениями регион передоверил городу, что необходимо подтверждать на законодательном уровне ежегодно. В этом году члены комитета откровенно посочувствовали Владимиру Алексеевичу.

- Как можно на одни плечи возлагать столько обязанностей?! - возмущались народные избранники.

Сам Жарский был спокоен и уверял, что его подчиненные с этим справляются. Но члены комитета приняли решение более детально изучить и рассмотреть данный вопрос на заседании городского Собрания.

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Далее депутаты обсудили необходимость внесения изменений в городское Положение о порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений для работников бюджетной сферы.

Всего в конце прошлого года в управление соцзащиты было подано 72 заявки на участие в этой программе: 48 - от педагогов наукограда и 24 - от медиков. Троим заявителям отказали по ряду причин. К примеру, у одного из них среднедушевой доход членов семьи оказался выше установленной нормы, у другого отсутствовала обнинская прописка. В итоге для участия в программе утвердили 69 человек.

Но практика показала, что было бы целесообразно учитывать в составе семей, подавших заявки на участие в данной программе, и детей до 23 лет, которые являются студентами и обучаются на очном отделении. Потому что в период обучения они не имеют возможности работать и, по сути, являются иждивенцами.

Депутаты согласились с этим рассуждением, внесли соответствующую поправку и вынесли ее на обсуждение в Горсобрание. Правда, председатель комитета Владимир СВЕТЛАКОВ выразил недоумение по поводу того, что нормативные акты у нас постоянно принимаются настолько небрежно, что потом приходится вносить в них дополнения.

- Нет предела совершенству, - парировали ему в ответ коллеги.

Очень оживленно прошло обсуждение предстоящей выставки «Портрет современного депутата», которая уже несколько лет проводится в Законодательном Собрании Калужской области. В этот раз народные избранники решили отправить туда фотографии Елены КОРНИЛОВОЙ и Зиновия ГУРОВА.

Собравшиеся с одобрением заметили, что обе эти кандидатуры состоят в рядах комитета по соцполитике и будут достойно представлять Обнинское городское Собрание. А Владимир НАВОЛОКИН был весьма рад тому факту, что на выставке появятся новые лица.

- Половина действующего состава Горсобрания уже там «отвисела», - пошутил он.

С не менее большим воодушевлением все проголосовали за награждение целого ряда врачей МРНЦ имени А.Ф. Цыба Почетными грамотами Горсобрания. Как отметил Владимир Светлаков, все они люди достойные, а таких награждать нужно.

Инна ЕМЕЛИНА

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