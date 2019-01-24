Где берет свои истоки обнинский газ?

Буквально осенью трагедии чудом удалось избежать Обнинску. Тогда на протяжении нескольких часов в квартиру, расположенную по адресу Пушкина 2/5, поступал газ. Хозяева обнаружили утечку совершенно случайно, притом что, по их утверждениям, запаха не было! Дать ответ на вопрос «Как такое возможно?» нашему еженедельнику так никто и не смог. А это значит, что жители первого наукограда, возможно, по сей день живут на пороховой бочке.

ОДНОМУ ЛИШЬ БОГУ ИЗВЕСТНО

Примечательно, но семье ВОРОНИНЫХ избежать трагедии удавалось неоднократно. Утечка газа в их квартире за непродолжительное время произошла дважды. Когда это случилось во второй раз, уже после того, как специалист профильной службы поменял газовый шланг, хозяева спали. Утечку совершенно случайно по странному звуку обнаружила гостившая у Ворониных племянница, которая случайно зашла на кухню.

Сколько времени газ поступал в квартиру, известно одному лишь богу. Наверное, и благодаря ему люди остались целы и невредимы. А ведь на воздух мог взлететь весь дом! И тогда Воронины уже вряд ли бы смогли рассказать, что не чувствовали запаха газа!

Более того, со слов этой семьи, специалист, менявший в квартире оборудование, заявил, что из-за экономии в «голубое топливо» перестали добавлять специальные одоранты. Однако в беседе с журналистами от этих слов он отказался.

- Газовщик Дмитрий сказал нам именно так - «сейчас из-за экономии перестали добавлять в газ одорант». У меня и свидетель есть - Елена, - прокомментировала заявление Ольга Воронина.

Сотрудник обнинской газовой службы пошел на попятную после нашего разговора с его руководителем - директором АО «Газпром газораспределение Обнинск» Валерием ИВАНОВЫМ, который, сняв с себя ответственность, а точнее, со своего предприятия, пояснил, что в наукоград «голубое топливо» поступает с белоусовской станции - филиала «Газпром трансгаз Москва» - «Белоусовское ЛПУМГ».

- Наша организация одоризацией газа не занимается! - заявил тогда Иванов.

Однако и в соседнем Белоусове начали уверять, что к ним газ также поступает уже с запахом из другого региона. Правда из какого именно, пояснить так и не смогли.

ДЕНЬГИ ВАЖНЕЕ ЛЮДЕЙ

Тем временем мы провели опрос среди жителей первого наукограда, чтобы выяснить, пахнет ли газ в их квартире или нет. И тут ответы разошлись: одни говорили «пахнет», другие отрицали - «нет».

Неужели в квартиры обнинцев газ поступает из разных источников? И некоторые из них просто «халявят», ставя под угрозу человеческие жизни?

На просторах интернета можно найти публикации из самых разных городов, где говорится, что газ потерял свой запах.

К примеру, журналист издательского дома «Утро вечера мудренее» пишет, что в неофициальной беседе сотрудник Мособлгаза заявил, что за качественную дезодорацию нужно платить немалые деньги, а сейчас, мол, время другое, все их считают.

Вероятно, считают деньги и не считаются с человеческими жизнями и там, где должны добавлять одоранты в природный газ, прежде чем подавать его людям. Где же все-таки берет свои истоки газ первого наукограда и почему ответ на этот вопрос до сих пор не может дать ни одно газовое ведомство региона, нам еще предстоит выяснить.

Дарья ГУМЕРОВА

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