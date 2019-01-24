Пока не взлетели на воздух

Жители Калужской области рискуют оказаться под завалами своих многоэтажек.

Опасность, как оказалось, поджидает не только проживающих в газифицированных домах. Не меньше подчас рискуют и жители многоэтажек, в которые голубое топливо не поступает.

КАК НА ПОРОХОВОЙ БОЧКЕ

Как же так? - спросят наши читатели. А все очень просто: некоторые жильцы таких негазифицированных жилых зданий, дабы не пользоваться электроплитами, устанавливают в своих квартирах баллоны с газом, что делать категорически запрещено. Правда, в самом Обнинске таких случаев пока, к счастью, не было. Зато в соседнем Малоярославецком районе они имеют место. В частности, несколько жителей бывшего военного городка Малоярославец-5 решили свою проблему отсутствия газа именно таким образом.

- Я точно знаю, что у моих соседей на кухне стоят такие баллоны. Неоднократно видела, как они их заносили в подъезд и выносили назад. Знаю, что это опасно, но сделать ничего не могу. Как-то пару лет назад звонила по этому поводу в МЧС, но там сказали, что в этой ситуации бессильны. Дескать, есть такое понятие, как частная собственность, и ходить с проверками по квартирам они не имеют права. А однажды у соседки на третьем этаже произошла утечка газа из баллона. Запах стоял на весь подъезд. Все жильцы бегали по этажам, пытались выяснить, откуда он распространяется. Потом мы видели, как сын этой женщины потащил газовый баллон на улицу, - рассказала нам читательница Наталья.

Мы попросили прокомментировать эту ситуацию генерального директора АО «Газпром газораспределение Обнинск» Валерия ИВАНОВА. И в начале нашего разговора он подчеркнул, что в Обнинске подобных случаев не было и быть не может. А что касается приведенных фактов в соседнем Малоярославецком районе, то он подтвердил, что держать в квартирах многоэтажек газовые баллоны категорически запрещено.

- Дело в том, что специализированные газовые службы занимаются обслуживанием газовых сетей, выдают технические задания, согласовывают проекты, монтируют газопроводы. Если это все в доме сделано, то можно обращаться в газовую службу. Но установка в многоэтажке газовых баллонов относится к разряду самовольных действий жильцов, и поэтому с жалобой на такие действия своих соседей люди могут обращаться в службу МЧС либо в свою управляющую компанию. Если представители коммунального предприятия никаких мер не примут, тогда нужно писать в Государственную жилищную инспекцию, - пояснил Валерий Алексеевич.

При этом газовые баллоны в квартирах многоэтажки он приравнял к боеприпасам. Жители в такой ситуации никогда не могут знать наверняка, когда они взорвутся. А если такое, не дай бог, случится, то разрушения будут гораздо серьезнее, чем от взрыва газопровода.

- Газовый баллон разрывается по шву и при взрыве разлетается на расстояние порядка двухсот метров, уничтожая целые этажи, - уточнил Иванов.

Так что, случись ЧП, разрушением одного подъезда дело может не ограничиться.

«ПРОВЕРЯЕМ И СТАВИМ ЗАГЛУШКИ»

Есть тут еще одно негативное обстоятельство. Как проинформировал Валерий Иванов, в 2003 году у нас в стране была реорганизована централизация эксплуатации газовых баллонов. Принимая такое решение, чиновники ссылались на то, что в условиях рыночной экономики контролировать качество этого оборудования должны будут те, кто занимается его реализацией. На деле же все было пущено на самотек. Сейчас баллоны никто не проверяет, в них просто закачивают газ и продают. И никто не задумывается над тем, что срок их эксплуатации не должен превышать три года. В противном случае люди от беды не застрахованы.

Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» при администрации города Обнинска Сергей КРАСКО рассказал, что представители его ведомства совместно со специалистами газовой службы регулярно проводят рейдовые проверки газового оборудования квартир, в которых проживают так называемые семьи повышенного риска: малоимущие, злоупотребляющие спиртными напитками и тому подобные.

- В Обнинске не было выявлено ни одного факта наличия в многоквартирных домах газовых баллонов. А в случае обнаружения каких-либо неисправностей в газовых сетях либо в газовых плитах мы устанавливаем на них заглушки, - отметил Сергей Петрович.

Тем же, кто заподозрит своих соседей в том, что те установили в квартире баллон, он порекомендовал звонить сразу в несколько инстанций: в ЕДДС, в управляющую компанию, в газовую службу и даже в администрацию муниципального образования.

- Сразу же будет организована проверка указанной квартиры нарушителей, - заверил Краско. - Без внимания такое обращение не оставят.

Правда, как он пояснил, нужно будет назвать точный адрес. Все квартиры многоэтажки проверяющие вряд ли станут обходить. И как же быть, если в доме имеют баллоны сразу несколько семей, но афишируют это далеко не все? Остается только жить в надежде, что все обойдется. Только последние события показали, что не всегда эта надежда оправдывается.

Инна ЕМЕЛИНА

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