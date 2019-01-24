Осторожно, газ

Про газовую волну, которая в прямом смысле накрыла нашу страну, не слышал только ленивый. Многоэтажные дома в разных городах взлетают на воздух из-за утечки бытового газа. Как это ни прискорбно, порядка в газовом вопросе в Калужской области нет.

АО «Газпром газораспределение Обнинск» напоминает жителям города Обнинска о том, что бытовой газ - не только благо для человека, но и источник повышенной опасности, и призывает всех обеспечить безопасность и не подвергать себя и окружающих вас людей смертельной угрозе. Помните и соблюдайте правила использования газа и бытовых газовых приборов!

ПОМНИТЕ! При обнаружении в помещении (домовладении, квартире, подъезде, подвале, погребе и иных) утечки газа и (или) срабатывании сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений необходимо принять следующие меры:

- немедленно прекратить пользование бытовым газоиспользующим оборудованием;

- перекрыть запорную арматуру (краны) на бытовом газоиспользующем оборудовании и на ответвлении к нему;

- при размещении баллона СУГ внутри домовладения или помещения в многоквартирном доме - дополнительно закрыть вентиль баллона;

- незамедлительно обеспечить приток воздуха в помещения, в которых обнаружена утечка газа;

- в целях предотвращения появления искры не включать и не выключать электрические приборы и оборудование, в том числе электроосвещение, электрозвонок, радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные);

- не зажигать огонь, не курить;

- принять меры по удалению людей из загазованной среды;

- оповестить (при наличии возможности) о мерах предосторожности людей, находящихся в смежных помещениях в многоквартирном доме, в том числе в помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме (в подъезде, коридоре, на лестничной клетке и иных);

- покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в безопасное место, откуда сообщить о наличии утечки газа по телефону в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 04, 104, а также при необходимости в другие экстренные оперативные службы.

Инструкция также определяет, что собственники являются ответственными лицами за безопасное использование и содержание и внутриквартирного газового оборудования. Одно из основных требований Инструкции - обеспечение собственниками:

- своевременного технического обслуживания, ремонта, технического диагностирования и замены газового оборудования;

- беспрепятственного доступа в помещения в любое время суток работникам аварийно-диспетчерской службы;

- закрытия запорной арматуры (крана), расположенной на ответвлениях к бытовому газоиспользующему оборудованию, кроме отопительного бытового газоиспользующего оборудования, рассчитанного на непрерывную работу и оснащенного соответствующей автоматикой безопасности, в случае предстоящего отсутствия лиц более 24 часов в помещении в многоквартирном доме;

- закрытия запорной арматуры (крана), расположенной на ответвлениях к отопительному бытовому газоиспользующему оборудованию, в том числе рассчитанному на непрерывную работу и оснащенному соответствующей автоматикой безопасности, в случае предстоящего отсутствия лиц более 48 часов в помещении в многоквартирном доме.

АО «Газпром газораспределение Обнинск» предупреждает - будьте осторожны с бытовым газом, выполняйте все требования Инструкции по безопасной эксплуатации газовых приборов.

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