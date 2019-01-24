65 лет мирному атому! Вопросы и ответы

В преддверии празднования 65-летия Первой в мире АЭС еженедельник «ВЫ и МЫ» совместно с Физико-энергетическим институтом запускает спецпроект - «Мирный атом в вопросах и ответах».

Наш город - родина Первой в мире АЭС, город мирного атома, чем обнинцы очень гордятся. Однако многие жители никогда не были на этом объекте, хотя там постоянно проводятся экскурсии. В этой рубрике вы найдете ответы на самые часто задаваемые вопросы посетителей мемориального комплекса, а также можете озвучить свои вопросы. Авторы самых интересных вопросов получат призы.

А ЕСТЬ ЛИ РАДИАЦИЯ НА АЭС?

Этот вопрос экскурсоводу задают постоянно. Хотя со школьной скамьи хорошо известно, что радиация есть везде. Но все же давайте разберемся, а опасно ли посещать атомную электростанцию и жить рядом с ней.

Радиация находится во всем, что нас окружает - даже в нашем собственном теле. Слабый фон есть у электроприборов, пищи, мебели. Заметным источником излучений является солнце, которое посылает на Землю не только свет и тепло, но и мощные потоки заряженных частиц.

Небольшой уровень естественного излучения называют радиационным фоном, который в разных местах Земли может отличаться в десятки раз, и это не оказывает никакого видимого влияния на жизнь человека и животных.

Есть места, где радиационный фон всегда выше среднего - высокогорье, салоны и кабины самолетов, космические корабли.

Поскольку человечество всегда существовало в условиях естественного облучения, то в наших организмах сформировались мощные механизмы защиты, позволяющие без всяких последствий переносить облучение, в десятки и сотни раз превышающее естественное.

Работа атомной электростанции, безусловно, связана с радиацией, но ее деятельность организована таким образом, что не представляет опасности для окружающей среды и персонала. Радиационный фон в черте города Обнинска всегда оставался на уровне естественных значений.

ОПАСНА ЛИ ЭКСКУРСИЯ НА АЭС?

Хотя реактор Первой АЭС и выведен из эксплуатации и все ядерное топливо из него давно выгружено, радиационный фон в реакторном зале превышает природный. Посетители находятся в центральном зале не более 15 минут, поэтому доза, которую они получают, значительно меньше, чем при 2 часовом перелете на самолете, и тем более, чем при флюорографическом обследовании. На экскурсионный маршрут выдано заключение главного санитарного врача города Обнинска, подтверждающее, что экскурсии на Первую АЭС абсолютно безопасны.

НЕОЧЕВИДНОЕ, НО ВЕРОЯТНОЕ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О РАДИАЦИИ

Одним из основных источников естественной радиации является радон - невидимый, не имеющий вкуса и запаха газ, который в 7,5 раз тяжелее воздуха. Радон высвобождается из земной коры повсеместно, его концентрации сильно варьируются в разных точках планеты. Интересно, что основную часть облучения от радона люди могут получить, находясь в закрытом непроветриваемом помещении.

Когда Мария КЮРИ открыла радий, его добавляли в мыло, зубную пасту и продукты питания. Он считался очень полезным для здоровья. 100 лет назад в «энергетики» тоже добавляли радий.

Команды атомных подводных лодок во время погружения под толщу воды получают меньше радиации, чем люди, которые ходят под открытым небом.

Среднестатистический курильщик за год получает дозу радиации, равную облучению, полученному от 250 рентгеновских снимков грудной клетки.

Самая радиоактивная еда на Земле - бразильские орехи. Корни дерева уходят очень глубоко в почву, впитывая в себя естественную земную радиацию, содержащуюся в калии. Однако опасаться ее не стоит.

Многие ученые считают, что малые дозы радиации полезны для здоровья и омолаживают организм. Например, в горах, где радиационный фон высокий, люди живут долго и редко болеют.