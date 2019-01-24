ФК «КВАНТ» теряет основных игроков

Совсем скоро обнинские футболисты, вырвавшиеся в прошлом году на профессиональную арену, а точнее поле, продолжат игру. Первый матч после перерыва состоится весной. Шестого апреля «Квант» будет принимать лидеров турнирной таблицы Второго дивизиона - команду «Торпедо». Между тем уже сегодня клуб наукограда терпит потери: команду покинули сразу два футболиста, один из которых являлся ее лидером.

Насколько губительна эта потеря и продолжит ли клуб игру во Второй лиге, в беседе с журналистом нашего еженедельника рассказал главный тренер ФК «Квант» Олег МОРОЗОВ.

БЕДНЫЕ, НО ЛЮБИМЫЕ?

Совсем скоро обнинские болельщики снова соберутся на родном стадионе, чтобы поддержать свою команду. Народную любовь и признание «Квант» получил практически сразу после того, как вырвался во Второй дивизион. Еще бы, такого успеха в истории обнинского футбола еще не было. Ребята сразу привлекали к себе внимание, причем не только болельщиков. ФК «Квант» оказался единственным клубом во Втором дивизионе, большая часть игроков которого не являются профессиональными футболистами.

Нет, это вовсе не означает, что они не умеют играть. Просто футбол стал для них любимым делом, но не профессией, с помощью которой можно заработать на жизнь. А учитывая бюджет клуба, достойно оплачивать труд спортсменов просто невозможно. Стипендия, получаемая обнинским футболистом, едва ли дотягивает до девяти тысяч рублей. Вот и выходит, что вся команда сегодня держится лишь на одном энтузиазме и любви к родному клубу - ведь большинство футболистов с детских лет в «Кванте».

К примеру, семилетним мальчишкой сюда пришел игрок Иван ЗАХАРОВ. Считать его форвардом, наверное, нельзя, однако состоявшимся футболистом он однозначно является. Олег Морозов назвал его «человеком-обоймой». За все время Захаров провел более 50 встреч в Третьем и Втором дивизионах. Но недавно стало известно о том, что Иван завершает свою карьеру футболиста. Правда, сейчас это, скорее, вынужденное решение - парню предстоит отдать долг Родине. А вот вернется ли он в спорт или нет, покажет время. Об этом сказал и тренер, пояснив, что юноша пока находится на распутье.

Покинул «Квант» и еще один игрок - Андрей ЖЕРДЕВ, который в последнее время являлся вторым по лидирующим качествам бомбардиром. За время своей карьеры в Обнинске Жердев забил в ворота противников 81 мяч!

За обнинский клуб он начал выступать в 2013-м году. Случались у него и перерывы, в которые он успел поиграть в кишиневской команде «Зимбру» и барнаульском «Динамо». После снова вернулся в «Квант». Однако больше в составе обнинского клуба мы его не увидим. Лидера переманил к себе футбольный клуб «Калуга». Решающую роль, естественно, сыграл финансовый вопрос.

- Я не знаю точно, какую именно зарплату предложил ему калужский клуб, но раз в 5-7 наверняка больше, - говорит Морозов. - Да что говорить, у ФК «Калуга» совершенно другие условия и возможности. Естественно, с нашим бюджетом их бюджет не сравнить.

ЗАДЕРЖИТСЯ ЛИ «КВАНТ» ВО ВТОРОЙ ЛИГЕ?

К слову, сам экс-бомбардир Жердев от комментариев воздержался. Сначала он вышел на контакт с нашим еженедельником, но уже на следующий день Андрей от беседы отказался, заявив, что таковы условия контракта. В результате футболист предложил нам сделать официальный запрос через клуб. В личной беседе с пресс-секретарем мы выяснили, что ни руководство ФК «Калуга», ни его тренеры не намерены комментировать свою политику до тех пор, пока окончательно не сформируют состав.

Отказался Жердев даже отвечать на такие вопросы, как «Чему научил вас «Квант?». Здесь вариантов только два: либо футболисту нечего сказать хорошего, либо есть, но нельзя, ибо хвалебные песни в сторону «Кванта» вряд ли понравятся в областном центре. Хотя, если говорить по справедливости, ФК «Калуга» положил глаз на Жердева только после того, как он проявил себя, играя во Второй лиге в составе «Кванта».

- Раньше он им не был нужен, а теперь оказался нужен. Наверное, в этом есть заслуга и нашего клуба, - с некой долей скромности говорит Олег Славиевич.

Между тем, как признался нашему еженедельнику Морозов, «Квант» готовится еще к некоторым потерям. С кем именно придется расстаться обнинскому клубу, тренер пока говорить не стал. Как, впрочем, не решился он назвать и претендентов на своих воспитанников. Единственное известно, что в их числе снова значится ФК «Калуга».

- Мы только рады, если наши футболисты будут развиваться и расти. Хотелось бы, чтобы они, конечно, уходили в более престижные клубы, - считает Морозов.

Выходит, что сам «Квант», так неожиданно рванувший вверх по вертикали, занимается воспитанием настоящих лидеров, которых впоследствии не может удержать из-за того, что у клуба попросту нет денег. От этой составляющей зависит и вопрос присутствия обнинцев во Втором дивизионе. Выйдут ли наши на поле в новом чемпионате, который стартует в июле, пока не известно.

- Это зависит не только от нас. В первую очередь влияет финансирование. Ведь новый сезон переходит и в следующий год, а это значит, что это должно быть учтено при формировании городского бюджета. В общем, нюансов много. Но мы настроены оптимистично и продолжаем работать, несмотря ни на что. Идем через тернии к звездам, как говорится. Ведь выход во Второй дивизион для нас вообще был похож на чудо, - комментирует Олег Морозов.

До нового сезона «Кванту» предстоит продержаться девять игр. Затем полтора месяца перерыв, и снова в бой. К счастью, недавние потери клуба в лицах Ивана Захарова и Андрея Жердева удалось достойно восполнить. Как раз после службы в армии в родную команду вернулись два других игрока - Никита ЕМЕЛЬЯНОВ и Кирилл КУЛИКОВ. Как заявил сам Морозов, эти футболисты весьма сильные и сегодня претендуют на игру в основном составе.

- Люди за нас болеют, приходят на нас смотреть, - говорит тренер. - Значит, мы должны и будем играть!

Дарья ГУМЕРОВА

Фото автора и СК «Квант»

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