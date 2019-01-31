Победа коммунальщиков не стала окончательной

Самой обсуждаемой темой этой недели, безусловно, стала уборка снега. В минувшие выходные сильные осадки прошли по всей территории центральной России. Неделю взяли столичные коммунальщики на уборку снега, в Обнинске глава администрации распорядился убрать улицы за три дня.

1:0 В ПОЛЬЗУ КОМПЛЕКСА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Стоит отдать должное, что Обнинск к такому капризу природы подготовился основательно. Как рассказал главный коммунальщик города Вячеслав ЛЕЖНИН, в субботу вся техника вышла на борьбу со снегопадом.

- Так, с восьми утра и до часа дня в работе было задействовано 17 единиц техники и 33 дорожных рабочих, с часу дня и до девяти часов вечера уборку города осуществляли 25 единиц техники и 25 рабочих, ночью дежурили две единицы техники, - пояснил Вячеслав Вячеславович.

Утром в воскресенье бригада коммунальщиков была увеличена, и расчистка города продолжилась.

- На самом деле, непростое испытание, когда двое суток подряд сыпет снег, все, кто хоть раз в жизни лопату брал в руки, понимают, как быстро результат труда скрывается под новыми сугробами, - прокомментировал ситуацию обнинский градоначальник Владислав ШАПША.

И хотя некоторые горожане были недовольны, что к утру понедельника город полностью не очистили от снега, объективно можно было сказать, что битву с природой коммунальный комплекс выиграл.

ЗАБУКСОВАЛИ В ПРОЦЕССЕ

Удивили в этот раз управляющие компании, во многих дворах тракторы проехали еще в воскресенье. Конечно, полноценно очистить территорию технике не удалось, мешали припаркованные автомобили, но снять напряжение получилось.

К середине недели синоптики прогнозировали потепление, поэтому уже в понедельник было понятно, что необходимо быстро закончить хорошо начатое дело и не вызывать гнев населения.

- Потому что ходить по снегу - это одно, совсем другое дело - по воде, - заметил Владислав Валерьевич.

Но вместе со снегом закончился и энтузиазм коммунальщиков.

- Я шла по Гагарина, так ноги настолько вязнут, что даже свернула во двор, - рассказывает пожилая жительница Обнинска Галина Тимофеевна. - Удивительно, думала, что там вообще ноги переломаю, но тротуары там вычищены до плитки, а вот на проезжей части кошмар.

Такая картина сегодня наблюдается и в других дворах первого наукограда. И если через день после снегопада жалобы населения на несвоевременную уборку можно было назвать несправедливыми, то через четыре дня они более чем обоснованы.

Специальная комиссия проинспектировала и ряд стоянок у торговых комплексов. Итоги рейда неутешительны. Большинство «сетевиков» к расчистке даже не приступали. Получилось, что хорошо начатое дело застряло где-то посередине. Счет сравнялся - 1:1. А жаль, у коммунальщиков были все шансы на победу.

Евгения НИКИТИНА

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