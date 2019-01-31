31.01.2019

Жителям Обнинска пообещали новую площадь



На этой неделе состоялось очередное заседание Обнинского Горсобрания, на котором председатели комитетов и комиссий, а также заместители Главы городского самоуправления отчитались о проделанной за прошлый год работе. Кроме того, были внесены  и некоторые поправки в ряд  нормативных документов.

 

ШАТУХИН СОСТАВИТ КОМПАНИЮ КОРНИЛОВОЙ И ГУРОВУ

Следует заметить, что за поправки проголосовали очень быстро, так как подробно эти вопросы разбирались ранее на комитетах. В частности, корректировки были внесены в Положение о предоставлении денежной компенсации расходов по оплате процентной ставки по кредиту, полученному для приобретения или строительства жилья.

Ранее указывалось, что граждане должны предоставлять выписки из  домовой книги и финансового лицевого счета, но выяснилось, что не все могут это сделать, поскольку имеют регистрацию по месту пребывания либо зарегистрированы в населенных пунктах, где выписки не оформляются. Внесенные корректировки позволят претендентам предоставлять выписки из домовой книги и финансового лицевого счета за год, предшествующий заявочной кампании.

Проголосовали народные избранники и за наделение управления соцзащиты города рядом функций и полномочий  в отношении двух Государственных бюджетных учреждений - центров «Милосердие» и «Доверие». Для порядка председатель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН поинтересовался у руководителя управления соцзащиты Владимира ЖАРСКОГО, посильной ли будет для его ведомства такая нагрузка.

- Это большая честь, - сострил Владимир Алексеевич.

Также было принято решение о награждении Почетной грамотой Обнинского городского Собрания трех сотрудников МРНЦ им. А.Ф. Цыба за заслуги в связи с Днем российской науки, который отмечается в стране 8 февраля.

На выставку фотографий депутатов, которая ежегодно проводится в Заксобрании Калужской области, от Обнинского Горсобрания будут отправлены все-таки не два, а три портрета: Зиновия ГУРОВА, Елены КОРНИЛОВОЙ и Анатолия ШАТУХИНА. 

 

БЕЗ ПРОГУЛОВ НЕ ОБОШЛОСЬ

Отчитались и руководителей структурных подразделений Горсобрания. В своих докладах выступающие приводили статистические данные о количестве проведенных заседаний, рассмотренных на них проектов решений и обращений, поступивших в комитеты от граждан и организаций.

Информировали они и о посещаемости членов комитета своих ежемесячных рабочих совещаний. Критику в адрес коллег по этому поводу высказал только председатель комитета по экономической политике Лев БЕРЕЗНЕР. Посещаемость членов данного комитета составила 64%.

Также отчеты о своей деятельности представили заместители председателя городского Собрания Владимир НАВОЛОКИН и Михаил СОШНИКОВ.

В своем выступлении Сошников сделал акцент на знаковом для города событии. В канун Нового года 28 декабря администрация и представители бизнеса подписали соглашение о реализации первого этапа проекта городской площади. Михаил Анатольевич выразил надежду на то, что в конце следующего года основная часть  работ в парке будет выполнена, а в 2020 году они будут продолжены. И  что к окончанию срока депутатских полномочий нынешнего состава Горсобрания в городе появится новая красивая зона, которой жители смогут гордиться.

Инна ЕМЕЛИНА

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