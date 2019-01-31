Рейтинг коммунального самоуправства

Самовольные ремонтные работы жителей Обнинска могут привести к трагедии.

Большие проблемы работникам коммунальных служб доставляют безответственные жильцы, которые самовольно проводят в своих квартирах несогласованные перепланировки и выходящие за рамки регламента сантехнические работы. И чаще других от подобных действий страдает МП «УЖКХ», в структуру которого входит аварийно-диспетчерская служба. Собственно говоря, на плечи работников «аварийки» и ложится потом весь груз проблем, которые доставляют излишне креативные жители. Представляем вам рейтинг наиболее резонансных случаев, имевших место в этом отопительном сезоне.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ

Первое место, бесспорно, занимают жильцы дома № 108 по проспекту Ленина. Эти господа решили начать в квартире ремонт перед самым запуском тепла и сняли батарею отопления. С чем была связана такая срочность, не понятно. Но только новое конструкции они устанавливать не спешили и, соответственно, залили соседей, когда по трубам пошла горячая вода. Подачу тепла по стояку в срочном порядке приостановили. И целых десять дней собственникам нескольких квартир пришлось мерзнуть в томительном ожидании, когда их соседи наконец-то поставят новую батарею.

Кое-кто за это время, правда, подхватил ОРЗ. Но зато ремонт в квартире был завершен благополучно.

БАТАРЕЯ НА БАЛКОНЕ

Второе место в нашем рейтинге заняли жители дома № 83 а по проспекту Ленина. Как рассказал директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, пару недель назад у их соседей снизу оказался затопленным балкон. Казалось бы, откуда на балконе может взяться вода? Снег вроде пока не тает, на улице стоят морозы. Пострадавшие вызвали сантехников, и те обнаружили в квартире сверху установленную на балконе батарею отопления. Причем и установили ее не очень качественно, поэтому она и лопнула.

Нарушителям дали предписание демонтировать оборудование оттуда, где его быть не должно. А вопросы материального ущерба они теперь решают с соседями.

ГАСТАРБАЙТЕРЫ ВЫНУЖДАЛИ СВОИХ СОСЕДЕЙ ЗАМЕРЗАТЬ

Третье место мы отдаем приезжим, снимающим квартиру в доме № 17 «А» по улице Мира. Эта история началась с многочисленных жалоб в УК пенсионерки, проживающей по соседству с мигрантами - в квартире над ними. Пожилая женщина сетовала на отсутствие теплоносителя в батарее отопления. Работники МП «УЖКХ» несколько дней пытались выяснить причину неисправности, но когда установили ее, были весьма удивлены.

Как рассказал Сергей Васильевич, его подчиненные тогда проверили почти все помещения, расположенные по стояку, и везде батареи были холодными либо едва теплыми. Правда, попасть в первый день проверки удалось не во все квартиры: кто-то отсутствовал. И вот когда коммунальщикам наконец открыли дверь жильцы комнаты на втором этаже, проверяющие и обнаружили неприятный сюрприз, приведший к отсутствию отопления в целом ряде квартир.

Как выяснилось, жильцы оказались мастерами на все руки. Они срезали перемычку на стояке отопления и перед батареей установили кран, регулирующий тепло. Благодаря этому они самостоятельно включали и выключали подачу тепла в своей комнате, в зависимости от того, насколько им было жарко или холодно. Но, судя по всему, иностранным гостям чаще всего было жарко, потому что тепло они перекрывали. В итоге страдать приходилось и их соседям.

Работники МП «УЖКХ» вынесли собственникам этой квартиры соответствующее представление и предупредили, что если в ближайшие часы перемычка не будет восстановлена, то коммунальщики обратятся уже в жилищную инспекцию. А там будут приняты более жесткие меры.

ПОЖАР, КОТОРОГО МОГЛО НЕ БЫТЬ

Но в беседе с нами Сергей Волотовский признался, что если бы рейтинг составлялся за несколько отопительных периодов, то лично он бы отнес к аутсайдерам жителей дома № 12 по улице Аксенова. Три года назад в одной из квартир этого МКД случился сильный пожар. Целая комната тогда выгорела дотла. Эксперты стали выяснять причину и установили, что собственники в ходе ремонта самовольно переустановили электрические розетки. Более того, часть из них они заклеили обоями. Вскоре произошло замыкание, и от искры загорелось помещение.

Тогда в пожаре никто не пострадал. Обошлось.

Инна ЕМЕЛИНА

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