Братья, обвиняемые в убийстве студентки, предстанут перед судом не раньше весны

Прошло уже практически три года с момента зверской расправы над студенткой института атомной энергетики Марией НЕЧЕТНОЙ. Подозреваемых в убийстве девушки поймали прошлой весной. Громкое дело уже закрыто, но перед судом они пока так и не предстали. Об этом нам рассказала мама убитой девушки.

- В уголовном деле более ста томов, - рассказывает Наталья Нечетная. - Я для ознакомления попросила приготовить нам только те документы, которые содержат начальную информацию (первые допросы), результаты экспертизы и заключения специалистов. Мы с сыном восемь часов все это фотографировали и делали копии.

Женщина призналась, что после погружения в этот подробный душераздирающий «рассказ», в ее голове возникли новые вопросы, которые она намерена озвучить уже в суде. Только вот когда именно состоится это заседание, пока не известно. В настоящее время материалы уголовного дела изучают адвокаты обвиняемых. На это «защита» попросила целых два месяца! Самое интересное, что у братьев разные доверители.

- У Александра адвокат быстро ознакомился с материалами, а у Владислава - затягивает время. Именно последний защитник попросил на ознакомление с делом два месяца, - комментирует Наталья Анатольевна.

А это значит, что в самом лучшем случае первое судебное заседание состоится не раньше весны.

В настоящее время братья находятся в калужском СИЗО. С обвинительным заключением они уже ознакомлены.

- По оценкам специалистов, им грозит от 20-25 лет до пожизненного заключения, но пожизненный срок сейчас очень редко кому дают, - говорит мама убитой студентки. - Еще хочу сказать, что эти братья врут напропалую и скидывают вину друг на друга, а перекрестный допрос адвокат Владислава провести отказалась.

Трудно даже представить, какой тяжелый и длинный путь приходится проходить убитой горем матери - несколько раз приходить место жуткого преступления, смотреть на ненавистные лица на следственных экспериментах, каждый раз узнавать все новые и новые подробности страшных минут, которые переживал ее ребенок.

Впереди Наталью Анатольевну ждет самое тяжелое испытание - это личная встреча с обвиняемыми в зале судебного заседания. Но это должно уже когда-нибудь произойти и возможно приговор прольет хоть каплю успокоения на выжженную горем материнскую душу. Ведь только после того, как будет вынесен вердикт, Наталья Нечетная сможет пусть не забыть, но хотя бы перевернуть эту страшную страницу своей жизни.

Дарья ГУМЕРОВА

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