До открытия академии ММА осталось несколько месяцев

Изначально открытие в Обнинске академии ММА было запланировано на осень-зиму 2018 года. Однако из-за большого объема работ, которых потребовало много лет пустовавшее здание на Горького, 6А, радостное событие пришлось отложить.

Вице-президент федерации ММА в Калужской области Вячеслав НАРУКОВ рассказал, на каком этапе сейчас находится реконструкция и когда академия распахнет свои двери.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

На сегодняшний день Обнинск является одним из самых спортивных городов. Здесь работает множество секций и профессиональных учреждений, воспитывающих настоящих звезд. А весной список спортивных школ пополнит еще одна организация - академия ММА.

Инициатива открытия в Обнинске комплекса по смешанным единоборствам принадлежит известному меценату, предпринимателю, президенту федерации ММА Калужской области Виктору ДРОЗДОВУ и вице-президенту региональной федерации ММА Вячеславу НАРУКОВУ.

Пустовавшее долгие годы здание на Горького, 6А ожило, и летом там закипели ремонтные работы.

- Но оказалось, что объем ремонтных работ там гораздо больше, чем мы предполагали, поэтому открытие пришлось перенести, - рассказывает Вячеслав Наруков.

Помимо ремонта помещений организаторам пришлось реконструировать крышу, менять инженерные сети и преображать фасад здания. Сегодня работы уже близятся к завершению. По словам вице-президента федерации, открытие академии состоится уже весной.

Теперь в помещении есть все для комфортных занятий спортом: просторные залы, раздевалки, душевые, тренерские комнаты. В ближайшее время залы будут оснащены всем необходимым оборудованием и спортивным инвентарем.

Здесь будут проходить занятия по нескольким спортивным направлениям. В их числе: смешанные единоборства, самбо, тайский бокс и вольная борьба. К слову, посещать тренировки смогут как дети, так и взрослые.

БОИ ПО ПРАВИЛАМ

Работать с воспитанниками академии будут опытные мастера боевых искусств - специалисты высшей категории, которые в настоящее время тренируют воспитанников спортивного клуба «Атом». В эту команду входят: Геннадий ЗУЕВ, Павел ПОПОВ, Артем АЛЕКСЕНКО и Олег КУРОХТИН. Пополнит тренерский состав, переехавший недавно в Обнинск известный российский спортсмен, мастер спорта по самбо, боевому самбо, вольной борьбе, рукопашному бою, профессиональный боец смешанного стиля, выступающий в полусредней весовой категории, победитель турниров M-1 Challenge, Shooto, BodogFight, Legend, UFC Александр ЯКОВЛЕВ.

Возглавит академию главный тренер Сборной России по смешанным единоборствам Геннадий КАПШАЙ

Серьезные тренировки у ребят, желающих освоить смешанные единоборства, начинаются примерно с 12 лет. До этого возраста нагрузку можно назвать, скорее, общефизической подготовкой. А вот ступить на первую серьезную ступень спортсмен сможет не ранее 16 лет - именно с этого возраста юноши вправе принимать участие в первенствах ММА, так как этот вид спорта считается очень серьезным и травмоопасным.

Есть ошибочное мнение относительно того, что смешанные единоборства - это не что иное, как беспринципная рубка. На самом деле, это понимание абсолютно далеко от реальности. ММА - очень организованный комплекс боевых искусств, основывающийся на определенных правилах и, конечно, дисциплине. Именно этот спорт делает из юнцов настоящих мужчин, которые знают цену силе и имеют несгибаемую волю.

Дарья ГУМЕРОВА

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