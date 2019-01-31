Владимир Викулин: «В Заксобрании я представлял интересы жителей Обнинска»

В этом году Законодательное Собрание Калужской области отмечает свое 25-летие. Такая дата стала очередной вехой для подведения итогов. Сегодня беседуем с человеком, который вот уже не одно десятилетие активно участвует в политической жизни нашего региона - Главой местного самоуправления наукограда и председателем Обнинского Горсобрания Владимиром ВИКУЛИНЫМ.

БЫЛИ И СЛОЖНОСТИ, И УСПЕХИ

- Владимир Васильевич, Вы являетесь депутатом с большим стажем. Насколько я знаю, успешно работали и в Законодательном Собрании Калужской области. Что Вас сподвигло баллотироваться в этот орган?

- Вначале я хотел бы отметить, что в этом году 25 лет исполняется не только Законодательному Собранию области, но и Обнинскому городскому Собранию. Его первый созыв начал свою деятельность 27 марта 1994 года - в количестве семи человек. И избран он был тогда всего лишь на два года. В 2005-2010 годах, - а это был уже пятый созыв, - я работал на посту Главы местного самоуправления и председателя Обнинского Горсобрания. Данный созыв стал первым, который в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ избирался уже на пять лет. И уже в 2010 году, с наработанным опытом, меня избрали в Заксобрание области - по партийным спискам.

Тогда мне предложили остаться в депутатах города и продолжить свою деятельность в прежнем качестве, но мне было интересно поработать в законодательном органе более высокого уровня, в том числе и представлять интересы жителей Обнинска.

- Насколько сложной для Вас оказалась работа в Заксобрании? Не мешала ли она основной трудовой деятельности?

- Мне удавалось это эффективно совмещать. В то время я был генеральным директором крупного научно-производственного предприятия, пользовался авторитетом и поэтому был избран коллегами в комитет по промышленности. Работать было достаточно легко, область начинала уверенно набирать обороты в инвестиционной политике, взяла курс на бездотационность. Представители «Единой России» поддерживали политику областного правительства под руководством губернатора Анатолия АРТАМОНОВА.

Одновременно мне доверили возглавить работу комиссии по депутатской этике. Пришлось рассматривать некоторые жалобы на коллег-депутатов. Но всегда удавалось находить согласованные решения, без обострений. Однажды после моего комментария СМИ по поводу того, что коллеги из оппозиционных партий покинули заседание перед ответственным голосованием, на меня подали жалобу в прокуратуру за якобы некорректное высказывание о выступлении одного депутата. Но после прослушивания этой записи и сотрудник прокуратуры, и обиженный депутат убедились, что ничего некорректного и оскорбительного я не сказал. Да и не мог такого допустить с чьей бы то ни было стороны. Так что и свои сложности были.

ПОД НАДЕЖНЫМ КРЫЛОМ ЗАКСОБРАНИЯ

- Принятие какого закона в этот период стало лично для Вас значимым событием?

- По просьбе тогдашнего главы администрации города Обнинска Александра АВДЕЕВА я подготовил законодательную инициативу по благоустройству. Законодательное Собрание ее поддержало, приняло, благодаря чему город мог штрафовать нерадивых водителей за стоянку автомобилей на газонах. Этот закон послужил основой решения городского Собрания о благоустройстве в наукограде. Данное решение потом пытались опротестовать прокурор Обнинска, городской и областной суды, но Обнинское городское Собрание обратилось в Верховный суд и добилось признания этого нормативного акта.

Кроме того, мной был выдвинут и Законодательным Собранием поддержан областной закон о поддержке родителей и вдов, потерявших своих детей и мужей во время боевых действий и службы за границей, не касающийся закона о военнослужащих, погибших в Афганистане и Чечне.

Тогда же был решен вопрос и о работе молочной кухни в Обнинске.

- Владимир Васильевич, а экологические проблемы решать доводилось?

- Да, конечно. Я входил в комиссию Законодательного Собрания по проблеме загрязнения реки Страдаловки. Однажды даже в Государственной Думе на комитете экологии представлял законодательную инициативу Калужского Законодательного Собрания, касающуюся получения разрешения о разработке песчаных карьеров. Но депутаты Госдумы сочли, что эта норма есть в законе «О недрах».

- В период Вашего депутатства в региональном законодательном органе часто ли Вам и Вашим коллегам удавалось помочь избирателям?

- Работая депутатом Законодательного Собрания, направлял выделенные «депутатские» деньги на приобретение пароконвектоматов для обнинских школ, а также на строительство мемориала «Рубка подводной лодки». Кроме того, удалось решить несколько вопросов о предоставлении жилья семьям, жившим в аварийном доме в Калуге.

Поступали на мой адрес и обращения по поводу трудоустройства. Имела место просьба решить вопрос с оформлением российского паспорта женщине, которая вернулась из-за границы в наш регион - на постоянное место жительства. Речь шла о неправильном переводе на русский язык ее фамилии. Но эту формальную проблему я решить помог.

- Какую проблему областного масштаба Вы считаете сегодня наиболее важной? На что нужно обратить свое первоочередное внимание Вашим коллегам из Заксобрания?

- Думаю, что в настоящее время самой важной задачей Законодательного Собрания является взятие под контроль исполнения федерального законодательства, касающегося раздельного сбора мусора по видам отходов. Проблем очень много: сбор, сортировка, утилизация, уничтожение. Потребуется время для его реализации, в том числе и для работы с населением.

КОГДА ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА

- Часто ли Обнинское Горсобрание находит поддержку в Заксобрании?

- Довольно часто. К примеру, Законодательное Собрание взяло под контроль обращение городского Собрания по вопросу загрязнения реки Протвы, чтобы когда-то жители города могли опять отдыхать и купаться на городском пляже. В целом же Заксобрание активно взаимодействует со всеми муниципальными образованиями. Вопросы городских, районных и сельских муниципалитетов регулярно рассматриваются на заседаниях консультативных советов глав муниципальных образований, где идет обмен опытом, обсуждение важных вопросов, касающихся интересов избирателей. Всю эту деятельность курирует Заксобрание. А что касается конкретно работы городского Собрания, то, подводя итоги его деятельности за три года, можно сказать, что 98% наказов избирателей депутаты уже выполнили.

- Чтобы Вы хотели пожелать депутатам Заксобрания в честь празднования 25-летия этого органа?

- Депутатам Законодательного Собрания желаю сохранить темпы развития Калужской области и социальную направленность регионального бюджета.

Беседовала

Инна ЕМЕЛИНА

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