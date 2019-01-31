В битве с УК горожане дошли до мордобоя?

Из ряда вон выходящий инцидент произошел недавно в офисе управляющей компании УК «УЖКХ». Жительница одной из квартир, в которой из-за долга приостановили подачу электроэнергии, ударила директора данной УК Марию АКУЛИЧЕВУ. Пострадавшая сторона сняла побои и написала заявление в полицию.

«ХОРОШО, ЧТО В ВИСОК НЕ ПОПАЛА»

Но в ходе нашего разбирательства выяснилось, что не все в данной истории так просто. Пришедшие к Марии Михайловне жильцы тоже считают себя пострадавшими от ее произвола, и мама молодого человека - Татьяна Николаевна, являющаяся собственницей жилплощади, рассказала нам свою версию случившегося. Но обо всем по порядку.

Мы связались с Марией Акуличевой в тот же день, когда все это случилось. Она не стала скрывать, что к ней на разборки явились молодой человек и девушка. Пара, со слов директора УК «УЖКХ», попала на прием в обеденный перерыв, и Акуличева попросила жильцов подойти позже. Между сторонами завязался спор, и, как уверяет Акуличева, девушка со всего размаху нанесла ей кулаком удар по лицу.

- Это хорошо еще, что в висок не попала, а то бы вы сейчас со мной уже не разговаривали, - сказала нам в тот день Мария Михайловна.

Руководитель УК также призналась, что из-за стресса у нее подскочило давление, поднялся уровень сахара в крови и что в целом чувствует она себя ужасно.

- А какова сумма долга данных жильцов? - поинтересовались мы. Последовал ответ: 27 тысяч рублей.

НАРКОМАНЫ И ПРОСТИТУТКИ

А собственница квартиры Татьяна Николаевна заверила журналистов, что долг составлял 26 тысяч рублей. Можно было бы на все эти нюансы не обращать никакого внимания. В конце концов, какая разница, какой долг, если был нанесен удар по лицу?! При этом Татьяна Николаевна настаивает, что девушка Марию Михайловну не била, а просто задела ее лицо локтем, надевая куртку.

- Она просто неудачно подняла капюшон. У Акуличевой даже синяка на лице нет, потому что никто ее не бил. Зато она сама беседу с молодыми людьми начала с оскорблений. Моего сына назвала наркоманом, а его девушку - проституткой. И это еще самые приличные эпитеты из тех, которыми она их наградила. Матерная брань из уст Акуличевой так и лилась. А началось все с того, что в тот день к нам пришли работники УК «УЖКХ» отключать за долги электричество. И сделать они это собирались в нарушение Постановления правительства, без предварительного письменного уведомления жильцов. В итоге сын с девушкой пошли в офис УК, чтобы сообщить о том, что долг будет погашен в ближайшее время. И всю сумму мы оплатили уже на следующий день. Тем не менее электричество нам все равно отключили. Мы пытались показать Акуличевой квитанцию об оплате, но она не желала с нами разговаривать. Сказала, что еще в суд на нас подаст. В итоге я написала по этому поводу претензию, но света у нас так и нет, - рассказала Татьяна Николаевна.

ТАК КТО КОГО БИЛ?

Собственница квартиры отметила, что уже неоднократно сталкивалась с неадекватным поведением директора данной УК. С ее слов, некоторое время назад их квартиру сильно залили соседи сверху. Потоп был такого масштаба, что пострадавшие жильцы вызвали телевидение. И как только Акуличева узнала о вмешательстве в дело СМИ, она начала кричать на жильцов за то, что те подняли шум.

Свою версию случившегося рассказал нам и непосредственный участник скандала, сын Татьяны Николаевны - Дмитрий, которого, как он подтвердил, Акуличева назвала наркоманом и алкоголиком.

- У меня два высших образования, я занимаюсь наукой. Неоднократно участвовал в конференциях «Росатома», а меня выставляют каким-то маргиналом, - сокрушался молодой человек.

Со слов Дмитрия, рукоприкладством занималась как раз сама Мария Михайловна вместе с двумя своими сотрудницами, которые в тот момент находились в ее кабинете.

- После того как Акуличева начала кричать на меня и оскорблять, моя девушка сделала ей замечание. В ответ она услышала неприличное оскорбление в свой адрес. Акуличева с двумя другими дамами набросились на меня и попытались вытолкать из кабинета. Чуть куртку мне не порвали. А моя девушка никого не била, она случайно зацепила рукой директора управляющей компании.

Кстати, в ближайшее время Дмитрий собирается обратиться в полицию с заявлением на Акуличеву. Ее он хочет привлечь к ответственности за оскорбления и рукоприкладство.

Инна ЕМЕЛИНА

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