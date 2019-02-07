Владислав Шапша о перевозке детей: «Не дай бог, если будет выявлено хоть одно нарушение!»

Так уж повелось, что о соблюдении правил и требований у нас вспоминают после того, как случится беда. В минувшие выходные под Калугой перевернулся автобус, перевозивший детей. В понедельник мэр Обнинска Владислав ШАПША на городской планерке еще раз напомнил, что бдительными быть необходимо регулярно, а не от случая к случаю.

- Не дай Бог, если проверяющими будет выявлено хоть одно нарушение! В обязательном порядке соблюдать все нормы и требования школьных перевозок! В противном случае никому не спустим с рук, потому что результаты такого попустительства могут привести к трагедии, - резюмировал сити-менеджер на планерке.

Как пояснила начальник управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, обнинские школы работают только с проверенными подрядчиками.

- Во-первых, мы заключаем договоры только с фирмами, имеющими лицензию на перевозку детей. Во-вторых, как и положено, за десять суток (бывает, и еще раньше) направляем заявку в ГИБДД, сотрудники которого накануне выезда проверяют техническое состояние транспортного средства, а также состояние водителя, - комментирует Татьяна Валерьевна.

Ответственность за соблюдение всех этих норм возлагается на директора школы, учащиеся которой отправляются в ту или иную поездку.

- Мы очень строго относимся к организации школьных поездок. Вот даже пару недель назад возили школьников в Москву. В тот день еще снегопад сильный был. Так вот, я лично весь день была на связи с сопровождающими, - комментирует Волнистова.

Кроме общеобразовательных школ в Обнинске существует множество учреждений дополнительного образования спортивной и творческой направленности, воспитанники которых также регулярно выезжают на различные соревнования и конкурсы.

- Я это контролировал еще в далеких 90-х, когда у меня был частный клуб. Сейчас мы перевозим наших воспитанников только с проверенными подрядчиками, с которыми работаем много лет. У нас даже водители одни и те же. Все делаем по правилам - техосмотр автобуса, медицинское обследование водителя, проверка всех необходимых документов и лицензий. А вообще скажу, что если существует альтернатива в виде железнодорожного транспорта, то всегда отдаем предпочтение этому варианту, потому как он все-таки более безопасный, - рассказывает руководитель ДЮСШ «Держава» Юрий Фрай.

Что же касается сопровождения автобуса сотрудниками ГИБДД, то здесь Юрий Владимирович лукавить не стал - этого нет.

- Ну, вы представьте, сколько у нас в городе обычных и спортивных школ. В одном только «Кванте» 14 направлений! Конечно, никаких экипажей не хватит. Они, насколько я знаю, сопровождают только «караваны», когда в поездку отправляются несколько автобусов.

Можно сколько угодно говорить о том, что организованная перевозка детей должна производиться с соблюдением всех норм и правил, однако хорошо известно, что большинство из них на практике невыполнимы, хотя бы потому, что зачастую поездки оплачиваются из кармана родителей.

Дарья ГУМЕРОВА

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