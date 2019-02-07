В КБ №8 осталось всего 9 педиатров!

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Калужской области ОРВИ болеют более семи тысяч человек. Эта неделя ознаменовалось настоящим аншлагом в поликлиниках города, и если взрослые с пониманием отнеслись к очередям, то ситуацию в детских поликлиниках обнинцы описывали одним словом: «Кошмар!».

- У меня невестка с внучками три часа сидит в поликлинике на Энгельса, 10, - рассказывает позвонившая к нам в редакцию горожанка. - У одного ребенка температура 38,5, у маленькой всю ночь сбивали, немножко остыла, и они три часа сидят в очереди на прием.

По словам женщины, девочки заболели еще в выходные, консультации о борьбе с инфекцией по телефону родителям давали сотрудники скорой помощи, а утром в понедельник семья отправилась на прием к педиатру, так как на дом специалисты не выходят из-за нехватки врачей.

Как пояснил журналистам и. о. главного врача КБ №8 Эдуард ИВАНОВ, дефицит детских врачей в обнинской больнице огромен, сейчас в наукограде на полную ставку работают лишь 9 педиатров, еще 4 врача трудоустроены на полставки.

Детей же в Обнинске, согласно последней переписи населения, более 23 тысяч, а ведь еще приезжают иногородние к бабушкам и дедушкам, и они тоже болеют. Норма, утвержденная на одного врача, - 800 пациентов, у педиатров КБ №8 она завышена в три раза. Усугубляют ситуацию и сами родители.

- Например, приходит врач на дом, а ему говорят: «Вы подождите, сейчас ребенок тур в компьютерной игре пройдет, и тогда вы его посмотрите», - рассказывает истории из жизни врачей заведующая детской поликлиникой КБ №8 Людмила СЕРГЕЕВА. Людмила Александровна не скрывает, что лечить детей новое поколение врачей желанием не горит. Большинство студентов выбирают профессию стоматолога или онколога, в общем ту, где можно заработать. Начинающий педиатр же в месяц может рассчитывать на 14 тысяч рублей, отсюда и кадровый дефицит.

Напомним, накануне Нового года город помог скорой помощи, выделив этой службе адресное финансирование. Следующими на очереди, по всей видимости, стоят детские врачи. Однако ждать финансовой помощи в этом году не стоит, бюджет муниципалитета сверстан, поэтому руководство больницы будет искать иные возможности снять градус накала.

- Системно вопрос приема маленьких пациентов может быть решен только при наличии достаточного количества педиатров, - комментирует ситуацию Иванов. - Еще один вариант - снять специалистов со школ и детских садов, но пока приказа такого нет.

Пик сезонной заболеваемости прогнозируют на вторую половину февраля, так что ситуация еще больше усугубится. Выправить положение вряд ли удастся, единственное, что может спасти, - взаимное уважение. Понять эмоции родителей, дети которых по несколько часов ждут приема, просто, но кто встанет на защиту врачей, которые уже не первый год в Обнинске работают на износ?

Евгения НИКИТИНА

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