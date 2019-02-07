Битва за жизнь

Пенсионный фонд требует у матери ребенка-инвалида вернуть 49 тысяч рублей.

О непростой ситуации Кристины ПАНИНОЙ (Имя изменено. - Прим. авт.) мы рассказывали несколько недель назад. Женщина, проживающая с дочерью-инвалидом, не собирается возвращать Пенсионному фонду России деньги, которые ей якобы переплатили, потому что не считает себя виноватой. На днях первое заседание по этому делу состоялось в Мировом суде города.

ЗА ФОРМАЛИЗМОМ НЕ ВИДНО ЧЕЛОВЕКА

История вопроса такова. Два года назад у женщины умер муж, и она осталась одна с больной дочкой. Чтобы последняя могла вступить в наследство, матери пришлось оформить опекунство над собственным ребенком на возмездной основе. Казалось бы, формальность, но статус Паниной изменился в одночасье, она превратилась из неработающей в работающую гражданку.

А жизнь Кристины осталась прежней, раньше ей пособие платили из Пенсионного фонда России, теперь это делает Управление соцзащиты населения. Через полтора года Паниной пришло письмо, где черным по белому было написано, что у нее появился должок перед федеральным ведомством. Сумма к тому времени «накапала» приличная -49 тысяч 500 рублей.

Женщина, далекая от расчетов и цифр, сначала ужаснулась, ведь таких денег в семье, проживающей на пенсию по инвалидности и пособие из соцзащиты, попросту нет. Хоть ложись и умирай, а потом она задалась вопросом, а откуда появился столь внушительный долг?

В обнинском отделении Пенсионного фонда ситуацию объяснили просто, мол, деньги положены лишь неработающим, а Панина формально трудоустроена. Поэтому переплату, образовавшуюся за девять месяцев 2017 года, она должна вернуть в одночасье. В противном случае женщину ждет суд.

КТО КОГО?

31 января состоялось слушание по этому вопросу. Было видно, что «не в своей тарелке» себя чувствует и судья, пытаясь разобраться, где же работала женщина, и, не понимая, что ее трудовая деятельность - опека своего же ребенка. Иначе как бредом такое и не назовешь. Но мало ли вещей, которые по факту маразматичны, но утверждены на законодательном уровне?

Не лучше себя ощущала и ответчица. Несмотря на внутреннюю убежденность, что расчетами она заниматься не должна, поэтому и наказать обязаны тех, кто виновен в ошибке, все же женщина сильно волновалась, ведь не каждый день приходится ходить в суд.

Единственный, кто чувствовал себя, как рыба в воде, - юрист Пенсионного фонда. Для девушки поход в суд как раз работа, поэтому она без лишних эмоций рапортовала хорошо заученный текст:

- В пенсионном деле имеется расписка, что в случае поступления на любую оплачиваемую работу или назначения любого вида пенсий, пособий по безработице и так далее, женщина обязуется сообщить об этом в течение пяти рабочих дней в пенсионный отдел. В случае невыполнения указанных обстоятельств излишне выплаченная сумма компенсационных выплат будет ею погашена.

При этом на вопросы судьи, как часто ведомства - Пенсионный фонд и Управление соцзащиты - сверяют свои данные, она, не задумываясь, отвечала, что происходит это ежеквартально. То есть фактически уже в июне 2017 в Пенсионном фонде знали, что Панина стала опекуном, но зачем-то продолжали платить ей деньги. Но, естественно, своей вины в случившемся структура не видит.

Позиция Пенсионного фонда «железная» - женщина об изменении статуса не сообщала, ответчица же уверяет в обратном, только доказать это она вряд ли сможет, так как не подкрепляла каждый свой шаг бумажкой. Единственное, что говорит в пользу Паниной, - письмо администрации в Пенсионный фонд, где как раз и подтверждалось опекунство. Но станет ли этот документ весомым аргументом в пользу беззащитной жительницы Обнинска? Сейчас в этом деле разбирается прокуратура, суд тоже отложили до Дня всех влюбленных - 14 февраля. И в этот день Кристине Паниной предстоит либо праздновать победу и гордиться, что отстояла свое право на жизнь, либо лить горькие слезы, не понимая, где найти 50 тысяч рублей и не умереть с голоду человеку, решившему бороться с системой.

Тимофей КОМИССАРОВ

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