Граждан, разделяющих мусор, простимулируют рублем

С первого января в регионах заработала новая схема обращения с отходами. В Обнинске мусорного коллапса не произошло, но старые проблемы - припаркованные автомобили, мешающие работе коммунальщиков, - обострились. Глава обнинской администрации Владислав ШАПША призвал к жестким мерам в решении этого вопроса. Как обстоит ситуация сейчас и когда бороться с нерадивыми автовладельцами во дворах начнет эвакуатор, выясняла наша редакция.

ОПЫТ МОСКВЫ НА БЛАГО ОБНИНСКА

Ровно месяц прошел с момента старта мусорной реформы, и сегодня, по словам директора «Спецавтохозяйство Обнинск» Валентина СКОРИКОВА, ситуация с припаркованным транспортом не столь критична, как в январе: - Это когда праздники, народу много приезжает и машины стоят везде, сейчас, конечно, такие случаи тоже бывают, но не так часто.

Перевозчики отмечают, что управляющие компании активно включились в процесс по поиску владельцев машин, а мусоровозы готовы вернуться, если люди уберут мешающий технике транспорт. Да и общественное порицание, когда фото автомобилей, затрудняющих проезд коммунальной техники, выкладывают в соцсетях, тоже дает положительный эффект.

- Бывает, люди не задумываются, где они оставили машину и что она может мешать вывозу мусора или уборке, и здесь уже управляющие компании должны вести работу с теми же домовыми советами, потому что они знают жильцов дома и их транспорт, - говорит начальник управления городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА.

Пока что взаимодействие ведется в ручном режиме, когда представитель коммунальной организации попросту звонит в домофон и интересуется, не ваша ли это машина. Как правило, большинство жителей сознательные, и водители тут же спускаются, чтобы отогнать своих «железных коней», но есть и другие, игнорирующие просьбы коммунальщиков.

Бороться с автохамами, уверен сити-менеджер Обнинска Владислав ШАПША, должны внушительные штрафы и эвакуатор: - Мы сейчас изучаем опыт Москвы по организации юридического обеспечения процесса, потому что тут важно принять изменения в наши Правила благоустройства. Вероятно, придется выходить с инициативой ужесточения Закона Калужской области, но здесь мы солидарны с коллегами из соседних муниципалитетов и областного центра, что порядок надо наводить.

С МУСОРОПРОВОДОМ ИЛИ БЕЗ?

Однако как коммунальщики, так и власти понимают, что этот процесс быстрым не будет, как и внедрение раздельного сбора мусора. Задачу отделить гниющую фракцию от негниющей перед сторонами поставил заместитель председателя Правительства РФ Алексей ГОРДЕЕВ. Материальное стимулирование поможет в агитации граждан использовать новую схему, ведь тем, кто будет разделять отходы, тариф обещают уменьшить. В ООО «Спецавтохозяйство Обнинск», занимающемся вывозом ТКО в наукограде, ратуют за такую схему, выгодную для всех. Экономический баланс компании сохранится: население будет платить меньше, но сортировка станет менее затратной.

- Например, в мусоропровод люди будут выбрасывать негниющие отходы, а пищевые остатки выносить в контейнер на улице, - размышляет Скориков.

Такая схема позволит раз и навсегда забыть о неприятном запахе и грызунах в подвалах. Однако возможен и другой вариант: гниющие отходы - в мусоропровод, а все остальные - в контейнер.

- Потому что нет гарантии, что в мусоропровод будут выкидывать лишь отобранный мусор, а некоторые люди будут по привычке бросать все, и тогда никакого толку от разделения не будет, - говорит директор компании «Спецавтохозяйство Обнинск».

В Обнинске контейнеры для раздельного сбора мусора пользуются спросом, однако установить их в каждом дворе мешает конструктив дома, на контейнерных площадках которого попросту нет места для этого. Поэтому глава администрации предлагает вообще отказаться от мусоропроводов.

- Культуру надо воспитывать, начиная с детских садов. Один из вариантов решения проблемы - ликвидация мусоропроводов как таковых и установка раздельных контейнеров, чтобы люди выносили в них разобранные отходы, - считает Владислав Валерьевич.

Решение вопроса, по мнению Владислава Шапши, за самими жителями. Если большинство проживающих в домах согласны разделять отходы, то плата за вывоз мусора будет уменьшена, а если собственники не могут договориться, тариф останется прежним. Какая схема «приживется» в первом наукограде, покажет время, которого не так уж и много, ведь на решение вопроса в Правительстве России отвели год.

Евгения НИКИТИНА

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