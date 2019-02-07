07.02.2019

Обнинские депутаты изучают закинициативы по газу



Взрыв бытового газа в многоэтажке Магнитогорска заставил многих задуматься о состоянии газового оборудования в жилых домах. Повсеместно начались рейдовые проверки. Но в Калужской области подобные мероприятия проводились всегда. Причем с участием, как депутатов Законодательного Собрания региона, так и их коллег из Обнинского городского Собрания.

 

КОМИССИЯ ПО ЖКХ АКТИВНО РАБОТАЕТ

В Заксобрании Калужской области данный вопрос курирует комиссия по ЖКХ. С участием ее членов проводятся рейды по проверке газового оборудования в жилых домах. Не так давно в одном из таких мероприятий приняла участие председатель данной комиссии - депутат Заксобрания Татьяна ДРОЗДОВА, а также представители Городской Управы, специалисты газовой службы, сотрудники полиции и МЧС.

Проходил рейд в одном из многоквартирных домов областного центра. Его участники побывали в квартирах, изучили условия эксплуатации газового оборудования, дали необходимые рекомендации и провели разъяснительную работу по вопросам безопасного использования газа в быту.

- После трагических событий в Магнитогорске, Шахтах, а также трагедии в Калуге, мы, в Законодательном Собрании, провели заседание комиссии по ЖКХ, где приняли решение лично контролировать вопросы  безопасности использования газового оборудования  и приступить к разъяснительной  работе с населением. Могу сказать, что и депутаты, и городские власти активно включились в эту работу, составили график посещений многоквартирных домов, - прокомментировала Татьяна Дроздова.

Кроме того, Татьяна Николаевна рассказала, что данную работу комиссия намерена продлить до мая текущего года. Подводя итоги недавно прошедшего рейда, его участники пришли к выводу, что у граждан не хватает некоторых специальных знаний. Поэтому здесь велика роль специалистов, которые на месте могут дать необходимые консультации.

- При обходах иногда нам приходится сталкиваться с тем, что жители не пускают проверяющих в свои квартиры. И здесь очень важная роль отводится домовым Советам. В данном конкретном доме актив провел хорошую подготовительную и разъяснительную работу среди жителей. Это позволяет, при необходимости, своевременно устранить нарушения, а также предотвратить случаи мошенничества, - отметила депутат Дроздова.

Она пообещала, что в ближайшее время, в рамках проекта «Школа грамотного потребителя», члены комиссии по ЖКХ проведут обучение представителей Советов многоквартирных домов на тему грамотной эксплуатации газового оборудования в быту. И что депутаты лично будут держать на контроле ситуацию с эксплуатацией газового оборудования и дальше.

А в настоящее время по поручению председателя Законодательного Собрания Виктора БАБУРИНА готовятся  разъяснительные листовки, которые будут распространяться среди населения.

 

СТАРАНИЯ УК НЕ ВСЕГДА ЦЕНЯТСЯ

Если же обратиться конкретно к опыту такой практики в наукограде, то, как нам удалось выяснить, только за последнее время в этих рейдах приняли участие депутаты Владимир НАВОЛОКИН, Сергей КРАСКО и Анатолий ШАТУХИН. Будучи заместителем председателя комитета по ЖКУ Обнинского Горсобрания, Анатолий Ефимович особенно заинтересован в данной деятельности. Он рассказал нам о том, что в комиссионных проверках, помимо депутатов, принимают участие сотрудники МЧС, представители городской администрации, полиции и специалисты предприятия АО «Газпром газораспределение Обнинск». 

- Рейды по проверке газового оборудования в Обнинске проводятся регулярно, - отметил Шатухин. - В первую очередь мы обращаем свое внимание на состояние общественных мест в общежитиях, где стоят газовые плиты.

Следует отметить, что больше всего проблем с газовым оборудованием имеет место как раз в бывших общежитиях, а большинство из них - 24 из 28 - находятся на обслуживании муниципальной управляющей компании МП «УЖКХ». Руководитель этого предприятия Сергей ВОЛОТОВСКИЙ в силу финансовых возможностей постепенно меняет старые газовые плиты в общих кухнях на новые. Другое дело, что держится эта новизна потом недолго - плиты портят и разбирают по запчастям сами же проживающие.

В разных общежитиях ситуации разнятся. Даже собственникам, которые сдают комнаты и сами туда возвращаться не собираются, чаще всего нет дела до состояния газового оборудования на общих кухнях. А про арендаторов и говорить нечего.

Мы поинтересовались у Анатолий Ефимовича, с какими нарушениями проверяющим приходится сталкиваться чаще всего.

- К примеру, вместо газового шланга некоторые жильцы подключают к системе подачи газа водопроводный. Находят на свалке шланг от стиральной машины и подсоединяют к газовому вентилю или к плите. В любом магазине можно купить хомутик, для того, чтобы закрепить этот шланг. Некоторые делают еще проще - закрепляют с помощью проволоки. И вроде как газ уже и не проходит. Сделали, как попало, и довольны. Но только члены комиссии такие факты без внимания не оставляют. Меры в отношении таких граждан принимаются незамедлительно. Сотрудники газовой службы приостанавливают договор с таким потребителем, требуют от него заменить оборудование и могут наложить административный штраф. А депутаты излагают факты нарушений в акте и направляют в специализированную службу - горгаз, - рассказал Шатухин.

Его коллега - депутат Обнинского Горсобрания и начальник управления ГО и ЧС Обнинска Сергей Краско заверил нас, что проверка газового оборудования в Обнинске регулярно проводится с 2008 года. И в первую очередь участники рейдов обходят так называемые семьи повышенного риска. Списки таковых предоставляют в управлении соцзащиты и в полиции, в том числе и в комиссии по делам несовершеннолетних.

- С 2016 года мы проверяли эти квартиры два раза в месяц. Потом стали делать это чаще. В этом году уже провели два рейда: в январе и в начале февраля. И в дальнейшем планируем проводить их раз в неделю. Многие обнинские депутаты самостоятельно обходят квартиры в своих микрорайонах. Приходится делать это по нескольку раз, так как не всегда удается застать хозяев дома с первого же раза. К отсутствующим ходим потом повторно, - отметил Сергей Петрович.

Со слов Краско, в случае обнаружения нарушений,  газовая служба тут же перекрывает подачу голубого топлива. Члены рейда также раздают жильцам памятки, информирующие о необходимости заключать договор только со специализированным предприятием АО «Газпром газораспределение Обнинск» и не открывать двери посторонним лицам. Также там указан телефон, по которому необходимо звонить в случае распространения в доме или в квартире запаха газа. 

- К счастью, утечки мы выявляем крайне редко. В основном фиксируются самовольные подключения. Поставили, скажем, кому-то заглушку на неисправное газовое оборудование, которым пользоваться нельзя, а этот гражданин самовольно ее убирает и снова эксплуатирует сломанную плиту, - рассказал Сергей Петрович.

 

АНАЛИЗИРУЕТСЯ ПРАКТИКА СИСТЕМНЫХ НАРУШЕНИЙ

Но проверки проверками, а ведь и соответствующая законодательная инициатива не помешала бы. Анатолий Шатухин уверен, что вносить поправки в нормативные акты, касающиеся вопроса эксплуатации газового оборудования нужно, но для этого, как он считает, должна быть наработана практика системных нарушений. Об одном из таких нарушений он рассказал:

- В общежитиях в любое время суток открыт доступ на общую кухню с улицы. То есть любой гражданин может зайти, скажем, в час ночи на кухню и открыть газовый кран. Через некоторое время другой гражданин может закурить у себя в комнате и последствия будут непорпавимыми. Значит, надо на законодательном уровне решить эту проблему. Здесь есть, над чем подумать. Сначала нужно обобщить все системные нарушения, а после этого уже решать, что можно изменить на законодательном уровне. Но пока такой статистики у меня нет. Есть лишь размышления и планы.

По мнению Анатолия Ефимовича, кое-что в этом направлении уже сделано. В новых высотках сейчас газовое оборудование уже не устанавливают. И этот факт делает проживание там людей более безопасным. Тем более, что сейчас цена газа и электричества разнится несущественно.

Данную тему в части внесения изменений в законодательство обнинские депутаты считают перспективной и они уверены, что по ней будут приниматься новые решения. Пока же идут наработки.

Инна ЕМЕЛИНА

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