«Русский гром» теперь наш

Известный боец Александр Яковлев переехал в Обнинск на ПМЖ.

Уже совсем скоро в Обнинске откроется академия ММА, где боевому искусству детей будут обучать опытные педагоги. Возглавит школу главный тренер Сборной России по смешанным единоборствам Геннадий КАПШАЙ. А тренерский состав академии пополнит известный российский боец Александр ЯКОВЛЕВ, который недавно переехал в Обнинск на ПМЖ. Свое первое интервью здесь он дал нашему еженедельнику.

«НА САМОМ ДЕЛЕ, У МЕНЯ ОДНО ИМЯ»

- Александр, вы известный спортсмен. За вашими плечами множество боев и огромное количество побед. Для тех, кто не является фанатом спорта, расскажите немного о себе и о том, как начиналась карьера.

- Я родился в Великом Новгороде, в обычной рабоче-крестьянской семье. Меня всегда тянуло именно в единоборства. Одиннадцатилетним мальчишкой отец привел меня на вольную борьбу - он сам был мастером спорта. Этому виду спорта я посвятил семь лет. Наставниками высткупали Андрей ДМИТРИЕВ и Махмуд ГАДЖИЕВ. С 2002 года начал заниматься ММА в Санкт-Петербурге под началом Андрея СЕМНОВА и Александра КОРШУНОВА. В данный момент тренером является Мурат КЕШТОВ.

- Как вы оказались в городе на Неве - это была случайность или запланированный и осознанный переезд?

- Это была цель. Переезд в Санкт-Петербург был необходим для дальнейшего развития в вольной борьбе. Я хотел попасть на Олимпийские игры. Находясь в провинциальном городе, это сделать сложно. Из всех возможных вариантов подходил переезд в Санкт-Петербург, где я собирался поступить в вуз.

Из всех учреждений имел представление об «Университете физкультуры и спорта им. Лесгафта» и университете МВД, так как там учились мои знакомые. В первый вуз не разрешили поступать родители, поэтому выбор пал на второй вариант, после окончания которого я должен был отработать в органах внутренних дел. В итоге из ведомства уволился по собственному желанию в звании капитана полиции.

- Ну, судя по тому, что сегодня вы имеете множество регалий в спорте, можно сделать вывод, что карьера профессионального бойца у вас удалась. При этом какое-то время вы выходили на ринг под именем Султан ТИХАЕВ. Это псевдоним или ваше второе имя?

- На самом деле, у меня одно имя - Александр, которое дано при рождении. Султаном звали всего пять лет - с 2004 по 2009 год. Поэтому претендовать на второе имя оно не может. Но и отрекаться от него я тоже не буду - это часть моей истории. Просто в жизни были периоды и обстоятельства, которые способствовали появлению этого имени.

«НА БОИ СТАРАЮСЬ ВЫХОДИТЬ БЕЗ АГРЕССИИ»

- Некоторое время вы выступали на ринге под прозвищем «Bad boy». Скажите, образ «плохого парня» актуален по сей день и имеет ли он какое-то отношение к настоящему Александру Яковлеву?

- Да, был такой факт в моей карьере с 2010 по 2013 гг. Создавался образ плохого парня в первую очередь для пиара и продвижения, позже я от этого отказался. Считаю, публичные личности должны быть крайне внимательны и аккуратны в том, что они говорят и какой пример подают. Так как подрастающее поколение нуждается в ориентирах, и зачастую находит их в известных людях. Хочется быть полезным обществу, а не разлагать его. Сейчас у меня другое прозвище - «Русский Гром». И это не образ, а настоящий я.

- Какими качествами должен обладать профессиональный боец? Испытываете ли вы во время боя чувство агрессии? Помогает ли оно или же наоборот?

- Я думаю, нет какого-то стандарта. Каждый сам определяет - каким ему быть. На бои стараюсь выходить без агрессии. Лишние эмоции только могут помешать. Должна быть холодная голова и горячее сердце.

- Что касается сердца: судя по вашей страничке в социальной сети, можно сказать, что вы человек верующий? Так ли это на самом деле?

- Да, я верующий. Вера - это надежда и опора, ориентир и путеводитель. Вера для меня, как маяк для корабля в бушующем море. Кстати, это была одна из причин моего переезда в Обнинск. Пришлась по душе калужская земля своими святыми местами, мне захотелось быть ближе к ним. Очень люблю бывать в Свято-Пафнутьевом Боровском монастыре, Оптиной пустыне, на различных святых источниках, ну, и, конечно же, в Троице-Сергиевой Лавре, что относительно недалеко от Обнинска.

- Чем планируете заниматься в нашем городе?

- Основная цель - развиваться самому и развивать ММА в регионе. В планах выступать самому и тренировать детей.

- Александр, нравится ли вам Обнинск?

Чувствую здесь себя комфортно. На данный момент все нравится. Посмотрим, что будет дальше.

Беседовала

Дарья ГУМЕРОВА

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