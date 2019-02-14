Обнинск ожидает тотальная реорганизация дорожного движения

Обнинск - город перспективный и динамичный. Здесь появляются новые кварталы, открываются школы и детские сады, а вместе с тем все более напряженно становится на дорогах наукограда. Количество машин с каждым годом увеличивается, поэтому в городе устанавливают все новые и новые светофоры. Но, как показывает практика, далеко не всех водителей устраивают такие изменения в организации движения.

ТУТ НУЖЕН, ТАМ НЕ НУЖЕН

Первым наше внимание привлек к себе светофор, который практически сразу после Нового года замигал на пересечении улиц Королева и Ляшенко (на выезде со стороны МРНЦ). Водители, которые хотя бы раз выбрали данный путь в утренние часы пик, подтвердят, что на этом участке дороги теперь можно уснуть.

- Участок от ИМР до улицы Ляшенко я проезжал за семь минут. Ну, то есть, как проезжал - скорее, большую часть времени стоял. Светофор очень медленный. И я вообще не уверен, что он там нужен, - рассказал нам автовладелец Сергей.

У начальника отдела по обеспечению дорожного движения Александра КОЗЛОВА на этот счет иное мнение:

- За последние несколько лет на этом перекрестке очень часто случались ДТП из-за нерегулируемых потоков движения автомобилей. Светофор разделяет эти потоки так, чтобы они не пересекались. Но временной интервал, действительно, требует корректировки, чем сейчас и занимаются сотрудники МПКХ. Поймите, на это нужно время. Отрегулировали сначала для одной стороны - понаблюдали, и так по отношению ко всем сторонам движения, - пояснил Александр Сергеевич.

А вот водитель со стажем Владимир уверен, что ненужных светофоров в городе науки в принципе нет.

- Я бы еще как минимум три или четыре добавил. Другой вопрос, что не все они правильно отрегулированы. Например, новый светофор на пересечении улиц Королева и Ляшенко нужен, но его необходимо отрегулировать. Еще поставил бы как минимум два светофора на проспекте Маркса: один при въезде в город, в районе «Экобазара», второй - на остановке напротив Маркса, 79, перед разворотом, - размышляет мужчина.

«МЫ РАБОТАЕМ СОГЛАСНО ПРОЕКТУ»

По мнению водителей, есть несколько мест в городе, где требуется либо установить светофор, либо наоборот - ликвидировать.

Одни, к примеру, продолжают ругать регулятор дорожного движения в районе новой части проспекта Ленина. Но вот все тот же наш собеседник Владимир считает, что появление «регулировщика» здесь вполне оправдано. Точнее, будет оправдано в будущем.

- Светофор в районе «свечек» на Ленина пока нельзя оценивать отрицательно, потому что там еще ведется строительство домов, не доделана дорога, - комментирует водитель. - В общем, сейчас проезжая часть загружена несильно, но в ближайшем будущем, вероятно, движение будет активнее, в том числе и со стороны пешеходов. Поэтому ради безопасности последних светофор на данном участке нужен.

Комментирует начальник отдела по обеспечению дорожного движения Александр Козлов:

- Мы не можем просто взять и поставить (убрать) где-то светофор. Мы работаем согласно определенному проекту. В декабре прошлого года администрация заключила контракт с фирмой, которая в настоящее время занимается разработкой ПОД - проекта организации дорожного движения. Специалисты проводят определенный анализ, изучают статистику, производят расчеты. На основании этого составляют проект. Готов он будет в июне.

РАДЫ ПОМОЧЬ, НО НЕТ ПОЛНОМОЧИЙ?

Помимо опасных участков в черте города, жители Обнинска не забывают и о тех, что находятся за его пределами. Киевская трасса, а точнее, ее определенные участки давно вызывают критику, как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов. Вспомнить хотя бы то место, где недавно сбили сразу двоих пешеходов.

- На «Киевке» есть два особо опасных перехода: в районе «Бистро» (бывшее кафе «Аленка») и «Технологии», - рассказывает водитель Владимир. - Там однозначно нужны светофоры с кнопкой. Сам когда еду в темное время суток, боюсь, что кто-нибудь выскочит. Видимость плохая из-за загруженности трассы.

Однако Киевское шоссе, как известно, находится не в компетенции обнинской власти.

- Мы бы и рады там порядок навести - освещение дополнительное поставить, чтобы пешеходов было видно, светофор тот же самый. Но это федеральная трасса, и у города просто нет права проводить какие-либо работы на данном участке, - прокомментировал начальник отдела по обеспечению дорожного движения Александр Козлов.

Александр Сергеевич в свою очередь добавил, что помимо проекта организации дорожного движения, фирма, с которой мэрия заключила соответствующий договор, возьмется и за разработку комплексной схемы организации дорожного движения. Такой документ, как пояснил Козлов, разрабатывается на перспективу - ближайшие пять-десять лет. Группа разработчиков прислушается и к мнению общественности, а также сотрудников ГИБДД, но вот будут ли учтены все пожелания, покажет лишь время.

Дарья ГУМЕРОВА

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