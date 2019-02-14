Нелегкая доля дольщиков

Жители Обнинска не хотят принимать квартиры из-за недоработок строителей.

В Обнинске назревает еще один судебный процесс между дольщиками и компанией-застройщиком. Правда, речь уже идет не о недостроенном доме, а как раз о построенном, но, как утверждают заказчики, с массой недоработок.

БУДУЩИЕ ЖИЛЬЦЫ ВЫРАЖАЮТ НЕДОВОЛЬСТВО

Речь идет о доме № 223 по проспекту Ленина, расположенном в жилом комплексе UP-квартал «Олимп». Дольщики утверждают, что внешнее благополучие обманчиво, картина внутри жилого здания позитивного настроения у них не вызывает.

Претензий у людей немало. Среди перечня основных - битые двери, кривые стены, неровно поклеенные обои, поцарапанный ламинат, отсутствие потолков в ванных комнатах. Жаловались горожане и на то, что электрические розетки установили рядом с полом. Как уверяют будущие жильцы и их юрист Олеся АНТОНОВА, в квартирах без чистовой отделки недоработки видны лучше:

- Там сквозь щели в пеноблоках видна улица, торчат трубы. Да и санитарное состояние мест общего пользования ужасное: кругом сложены груды строительного мусора, пыль, грязь. Туда не то, чтобы въезжать, там даже ремонт делать опасно. Облицовка и отделка помещений с повышенной влажностью - ванных комнат - выполнена с применением обычных неводостойких гипсовых блоков.

ЗА ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КВАРТИРЫ УВЕЛИЧИЛИСЬ?

Со слов юриста, в начале декабря прошлого года будущие жильцы получили от застройщика ООО «Калуга-Лидер» уведомления о необходимости принять объекты долевого участия в строительстве. Как она уточнила, в соответствии с договором между дольщиками и застройщиком, крайний срок сдачи квартир - 31 декабря 2018 года.

- Помимо того, что в документах было требование принять объекты, людей попросили доплатить за некие услуги, стоимость которых варьировалась от 200 до 380 рублей с квадратного метра. То есть в конечном итоге суммы набегали немаленькие: от 15 до 45 тысяч рублей - в зависимости от площади квартиры. К некоторым жильцам были предъявлены требования доплатить за увеличение площади жилья. Причем когда дольщики выходили на место с инженером БТИ, выяснялось, что по факту площадь уменьшилась по отношению к параметрам, которые изначально были указаны в договоре. И представители застройщика не дают людям никаких объяснений на этот счет. Говорят: «А мы не знаем, кто ошибся - ваш кадастровый инженер или наш. Не примите квартиру, не подпишите акт, вашу квартиру не поставят на кадастровый учет. Потому что если регистратор увидит несоответствие сведений о площади квартир, приведенных в акте и указанных в кадастровых паспортах, то постановка объекта на кадастровый учет не состоится, - рассказала Олеся Антонова.

А дольщики добавили, что получили от застройщика и другое предупреждение: если не будет осуществлена доплата за якобы увеличившуюся площадь жилья, то фирма расторгнет договор с клиентами в одностороннем порядке и квартиру им не передаст.

ЗАСТРОЙЩИКИ С ДОЛЬЩИКАМИ НЕ СОГЛАСНЫ

В настоящее время жильцы пытаются решить все вопросы в досудебном порядке. Как они утверждают, написали целую кипу досудебных требований и ни на одно ответа так и не получили. Также по их словам, представители компании-застройщика отказываются им предоставить проектную документацию. Люди даже в городскую администрацию обратились по этому поводу, но ответа пока не получили.

Генеральный директор компании ООО «Калуга-Лидер» в Обнинске Ренат ЮСИПОВ заверил нас, что все претензии дольщиков надуманы и явно преувеличены.

- Это их субъективное мнение, и с претензиями они к нам обращались. Но всем, от кого мы получили жалобы, были направлены ответы по почте. Ни одно обращение мы не оставили без внимания. Указанные замечания носят косметический характер. Серьезных недоработок у нас нет, а незначительные мы тут же устраняем. Вся проектная документация размещена в свободном доступе на нашем сайте, к тому же была проведена встреча с активистами, где они могли ознакомиться с документами. Кто-то даже в управление архитектуры города уже по этому поводу успел сходить и там ее посмотрел. Позиция людей непонятная. Пишут про какие-то несущественные, легкоустранимые недостатки. Мне кажется, что они преднамеренно затягивают процесс передачи квартир, видимо рассчитывая в дальнейшем через суд взыскать с нас неустойку. Но мы-то все построили в срок, и многие уже стали обладателями своих квартир, - прокомментировал Ренат Хайдарович.

Что касается вопроса доплат за увеличенную в ходе строительства жилплощадь, то этот факт генеральный директор компании-застройщика отрицать не стал. Но заверил нас, что такие случаи, когда квадратура помещений в процессе возведения здания увеличивается или уменьшается, вполне обычное в строительстве явление. И в договоре между застройщиком и дольщиками это было прописано изначально. Другое дело, что изменения эти незначительные, но кому-то приходится доплачивать за «лишние» метры, а у кого-то квартира, наоборот, становится чуть меньше запланированной. И вторым застройщик деньги возвращает.

- Те, кому мы средства вернули, молчат, а те, кому нужно доплатить, теперь возмущаются, - отметил Ренат Юсипов.

Так что теперь все зависит от того, насколько стороны сумеют договориться и найти компромисс.

Инна ЕМЕЛИНА

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