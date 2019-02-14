Обнинску не видать снегоплавильного комплекса как своих ушей?

Схема уборки городских дорог в зимний период в Обнинске подразумевает и вывоз снега. Горожане всегда положительно относятся к такому расширению проезжей части, не задумываясь, куда вывозят снег. Как правило, снежные свалки находятся на окраине города. Одна из них расположена в Заовражье, сейчас этот микрорайон активно заселяется. И жителям не очень приятно осознавать, что снег вместе с грязью городских дорог складируется у них под окнами.

ЛЮДИ НЕ ХОТЯТ ДЫШАТЬ ГРЯЗЬЮ И РЕАГЕНТАМИ

Не секрет, что очистку городских территорий ведут и днем, и ночью, поэтому и курсируют самосвалы в Заовражье, по словам проживающих там, тоже круглосуточно.

- С одной стороны рядом с этим полем дом построенный - Гагарина, 52, с другой стороны - комплекс «СУ-155». И там, и там живут люди, - объясняют жители.

По словам людей, их не сильно беспокоят курсирующие туда-сюда самосвалы и даже тот факт, что снег, свезенный со всего города, весной начнет таять, и поле превратится в болото, которое жители будут не только видеть, но и ходить по нему.

- Вода уйдет, а грязь и реагенты с дорог останутся, и этим всем нам придется дышать, - негодуют жильцы.

Успокоить людей решил вице-мэр по городскому хозяйству Вячеслав ЛЕЖНИН, объяснив, что реагенты, которые используются для обработки улиц, сертифицированы, что подтверждает отсутствие вреда для экологии. - Мы старались выбрать участок таким образом, чтобы никого не подтапливало, то, что жителям многоэтажных домов видно, что снег подвозится, к сожалению, где-нибудь все равно в городе надо делать снежную свалку, без нее нам не обойтись, нет у нас других территорий на сегодняшний день, - комментирует ситуацию Вячеслав Вячеславович.

РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ НЕ СПАСЕТ СИТУАЦИЮ

Не спасет Обнинск в этом вопросе и расширение границ, ведь, по словам главного коммунальщика города, многие присоединяемые участки уже давно находятся в частной собственности. Тот, куда сегодня свозят городской снег, тоже частный, но хозяева разрешили коммунальщикам использовать его под свои нужды. Хотя до бесконечности длиться это не будет.

- Конечно, хотелось бы сделать и снегоплавильный комплекс, но этот вопрос зависит от финансов, - говорит Лежнин.

Подобная установка может стоить от 30 до 60 миллионов бюджетных рублей. Ведь вместе с установкой придется обустраивать и очистные сооружения, организовывать охрану, которая бы контролировала, кто привозит снег.

Понятно, что свободных денег на эти цели у города нет, хотя рано или поздно вопросом все-таки придется заняться, так как постоянно надеяться на милость частников, которые предоставляют участки, не приходится. Вот и в следующем году, по словам Вячеслава Вячеславовича, снежная свалка уже вряд ли будет находиться в Заовражье. Но прежде чем покинуть участок, городские службы обязательно весной приведут его в порядок.

Евгения НИКИТИНА

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