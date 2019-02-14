14.02.2019

Фрай, Халецкий и Косинская раскрыли сердечные тайны



День святого Валентина традиционным российским праздником назвать нельзя, но в нашей стране его заслуженно полюбили и с удовольствием отмечают. Причем не только школьники и студенты, но и вполне себе зрелые люди - представители старшего поколения. Как известно, любви все возрасты покорны.

 

ОЧЕНЬ ЛИЧНАЯ ТЕМА

Председатель комитета по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Андрей ИЛЬНИЦКИЙ сказал, что для него 14 февраля - это предвестник весны, и он к этой дате относится позитивно.

- Я считаю, что любой праздник, который несет любовь, свет и добро, имеет право на существование, - отметил Андрей Анатольевич.

В то же время он признался, что подарки в форме сердца своей второй половине дарит не всегда. Случается, что из-за занятости на работе попросту забывает это сделать.

- Но вот вы позвонили мне и напомнили. Так что в этом году обязательно подарю, - пообещал Андрей Ильницкий.  

Толерантно и спокойно ко Дню всех влюбленных, по ее собственному признанию, относится заместитель главы администрации города по вопросам управления делами Карина БАШКАТОВА, однако Новый год она любит больше. При этом рассказывать о своем подарке любимому человеку Карина Сергеевна отказалась, пояснив, что эта тема для нее очень личная.

 

В «АВАРИЙКЕ» ВАЛЕНТИНОК НЕ ДАРЯТ

Представители коммунального сектора города оказались более откровенными. Заместитель главного инженера МП «Водоканал» Илья ВОЛОДИЧЕВ рассказал, что любит делать приятные презенты своей второй половине. А День святого Валентина хоть и не считает таким крупным праздником, как 9 мая или Новый год, но все-таки отмечает.

Принципиально не признают эту дату в аварийно-диспетчерской службе города. Начальник данного подразделения Виктор БУТОРОВ не считает ее традиционной для нашей страны.

- Женщин мы поздравляем 8 марта, а они нас - 23 февраля. Вот это  наши исконно российские праздники. К тому же 14 февраля даже красным днем календаря не является, - подчеркнул Виктор Михайлович.

- А по телефону жители города ваших диспетчеров поздравляют? - поинтересовались мы.

- Никогда никто этого не делает. На рабочем месте наши сотрудники обсуждают только сугубо рабочие вопросы, - последовал суровый ответ.

 

ПОДАРОК ИЛИ РОМАНТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР?

Выяснилось, что обнинские депутаты к данному событию тоже относятся по-разному.

Евгений ХАЛЕЦКИЙ, например, праздник не отмечает по идеологическим соображениям. Считает его чуждым для нашей страны.

А его коллега Юрий ФРАЙ ничего плохого в этой дате не видит. 

- Нормальный, добрый праздник, который стал еще одним поводом, чтобы сделать приятное любимой женщине, - признался Юрий Владимирович.

Нам он рассказал, что сюрприз к празднику супруге сделает обязательно. Правда, пока не решил, какой именно. Возможно, это будет романтический ужин в ресторане, а может быть, подарок.

Депутат Алла КОСИНСКАЯ, как и Андрей Ильницкий, про 14 февраля часто забывает. Хотя ее супруг помнит про эту дату всегда и дарит Алле Борисовне цветы. К самому этому празднику она относится хорошо и считает его замечательным поводом признаться в любви.


 

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «Общество»

Родители избитого юного музыканта уже год ждут, когда накажут виновных

«Миллионы» на пожарную сигнализацию зря возмутили боровчан

Кто, если не мы

Страховка, которую не вернули

Посетителям «королевских» бань стало стыдно

Балабановцам предложили поделиться идеями
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2019

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Вы и Мы
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
17
февраля
2019
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление