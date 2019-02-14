Фрай, Халецкий и Косинская раскрыли сердечные тайны

День святого Валентина традиционным российским праздником назвать нельзя, но в нашей стране его заслуженно полюбили и с удовольствием отмечают. Причем не только школьники и студенты, но и вполне себе зрелые люди - представители старшего поколения. Как известно, любви все возрасты покорны.

ОЧЕНЬ ЛИЧНАЯ ТЕМА

Председатель комитета по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Андрей ИЛЬНИЦКИЙ сказал, что для него 14 февраля - это предвестник весны, и он к этой дате относится позитивно.

- Я считаю, что любой праздник, который несет любовь, свет и добро, имеет право на существование, - отметил Андрей Анатольевич.

В то же время он признался, что подарки в форме сердца своей второй половине дарит не всегда. Случается, что из-за занятости на работе попросту забывает это сделать.

- Но вот вы позвонили мне и напомнили. Так что в этом году обязательно подарю, - пообещал Андрей Ильницкий.

Толерантно и спокойно ко Дню всех влюбленных, по ее собственному признанию, относится заместитель главы администрации города по вопросам управления делами Карина БАШКАТОВА, однако Новый год она любит больше. При этом рассказывать о своем подарке любимому человеку Карина Сергеевна отказалась, пояснив, что эта тема для нее очень личная.

В «АВАРИЙКЕ» ВАЛЕНТИНОК НЕ ДАРЯТ

Представители коммунального сектора города оказались более откровенными. Заместитель главного инженера МП «Водоканал» Илья ВОЛОДИЧЕВ рассказал, что любит делать приятные презенты своей второй половине. А День святого Валентина хоть и не считает таким крупным праздником, как 9 мая или Новый год, но все-таки отмечает.

Принципиально не признают эту дату в аварийно-диспетчерской службе города. Начальник данного подразделения Виктор БУТОРОВ не считает ее традиционной для нашей страны.

- Женщин мы поздравляем 8 марта, а они нас - 23 февраля. Вот это наши исконно российские праздники. К тому же 14 февраля даже красным днем календаря не является, - подчеркнул Виктор Михайлович.

- А по телефону жители города ваших диспетчеров поздравляют? - поинтересовались мы.

- Никогда никто этого не делает. На рабочем месте наши сотрудники обсуждают только сугубо рабочие вопросы, - последовал суровый ответ.

ПОДАРОК ИЛИ РОМАНТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР?

Выяснилось, что обнинские депутаты к данному событию тоже относятся по-разному.

Евгений ХАЛЕЦКИЙ, например, праздник не отмечает по идеологическим соображениям. Считает его чуждым для нашей страны. А его коллега Юрий ФРАЙ ничего плохого в этой дате не видит. - Нормальный, добрый праздник, который стал еще одним поводом, чтобы сделать приятное любимой женщине, - признался Юрий Владимирович. Нам он рассказал, что сюрприз к празднику супруге сделает обязательно. Правда, пока не решил, какой именно. Возможно, это будет романтический ужин в ресторане, а может быть, подарок. Депутат Алла КОСИНСКАЯ, как и Андрей Ильницкий, про 14 февраля часто забывает. Хотя ее супруг помнит про эту дату всегда и дарит Алле Борисовне цветы. К самому этому празднику она относится хорошо и считает его замечательным поводом признаться в любви.

Инна ЕМЕЛИНА

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