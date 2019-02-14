124 тысячи рублей – компенсация за упавшую глыбу льда

К концу зимы повсеместно начинается активная борьба с сосульками. Руководители предприятий ЖКХ то и дело отчитываются перед главой администрации города о своих победах на коммунальном фронте. Вот только на деле не всегда им удается выйти из этой битвы победителями.

«ДЕНЬГИ МЫ ВЫПЛАТИМ»

Из ряда вон выходящий случай произошел недавно на улице Лейпунского, 4. С крыши четырехэтажного дома прямо на иномарку упала глыба льда. В результате машина получила серьезные повреждения.

Хозяин автомобиля обратился в обслуживающую организацию - ООО «ЖКУ» - с требованием выплатить ему компенсацию нанесенного ущерба в досудебном порядке. Пострадавший пока ждет своих денег, а мы попросили прокомментировать случившееся руководство данной УК.

Со слов заместителя директора ООО «ЖКУ» Виктора БОРИСЕНКО, заявление пострадавшего жильца было перенаправлено в головной офис компании - в Москву, и оттуда, к счастью, уже пришел положительный ответ.

- Сейчас мы занимаемся подготовкой соответствующих документов, после чего выплатим обратившемуся к нам гражданину те средства, которые он требует, - 124 тысячи рублей, - прокомментировал Виктор Анатольевич.

Мы поинтересовались у руководства управляющей организации, считают ли они себя виноватыми в случившемся и наказали ли виновных. Но ответ получили несколько витиеватый.

- Сошла небольшая льдина. Крышу мы чистили, но была оттепель. Солнышком подогрело чуть-чуть, и откуда-то эта глыба съехала. Кровля там была чистая, но так получилось. Это единичный случай, - отметила директор компании Марина ЗУЕВА.

ВОДИТЕЛЬ САМ ВИНОВАТ?

Возможно, конечно, случай этот и единичный. Но, согласитесь, все-таки глыба упала во дворе жилого дома, где в этот момент могли находиться дети. Представители ООО «ЖКУ» обмолвились в разговоре с журналистами, что гражданин поставил машину слишком близко к дому. Но ведь и дети могли подойти слишком близко. И если глыба помяла металл, то страшно подумать, что могло бы быть с человеком.

В обнинской горадминистрации инцидент на Лейпунского, 4 приравняли к простой случайности. Начальник управления городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА уверяет, что управляющие компании города активно расчищают крыши от сосулек и наледи и в этом году они работают лучше, чем в прошлом. Только вот погодные условия подводят. Да и недоработки кое-какие, со слов Анны Валерьевны, все-таки тоже имеются.

- Все скатные крыши мы регулярно проверяем. В целом все нормально, но часть многоквартирных домов все равно ненадлежащим образом очищена. Льдом забиты лишь некоторые водосточные воронки. Но и самим жителям тоже не стоит забывать о мерах предосторожности. Не надо ставить свои машины в непосредственной близости от крыш, - пояснила Еремина.

Как она проинформировала, нарушителей-коммунальщиков предупреждают и в устной, и в письменной форме. А если они не реагируют, сведения передают в муниципальный жилищный контроль. Тот, в свою очередь, взаимодействует с Государственной жилинспекцией. Далее следует привлечение к административной ответственности.

К счастью, в этот раз удалось от делаться малой кровью - пострадала машина, а не человек.

Инна ЕМЕЛИНА

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