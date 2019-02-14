Губернатор Артамонов уступил свое кресло Глебу Климкину

В том, что мечты, действительно, сбываются, недавно убедился юный житель наукограда Глеб КЛИМКИН. В рамках акции «Елка добра», которая прошла в Калужской области в канун празднования Нового года, мальчик загадал желание, исполнить которое должен был сам губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. Обнинец захотел лично встретиться с главой региона и задать ему интересующие его вопросы. Исполнилось желание уже после новогодних праздников - в феврале этого года, правда, не по вине Анатолия Дмитриевича, а по стечению определенных обстоятельств.

«ЗАМАХНУЛИСЬ» НА ПРЕЗИДЕНТА

У Глеба Климкина врожденная патология. Если не вдаваться в медицинские подробности, то его заболевание можно описать довольно просто - слабые кости нижних конечностей. Одна нога у мальчика не функционирует, поэтому передвигаться самостоятельно он не может - только в инвалидном кресле или на костылях. А перед Новым годом Глеб сломал вторую ногу (с его диагнозом это привычное явление).

- Желание мы загадали в рамках акции «Елка добра», проходившей в центре «Доверие», который мы посещаем, - рассказывает папа Глеба Александр. - Наш сын учится в обычной школе, а в центр он ходит на различные занятия. И вот перед Новым годом нам сказали, мол, загадывайте желание. Его повесят на елку, как и желания других детей. Ну, мы и загадали встречу с губернатором. Сначала «замахнулись» на президента, но нам намекнули, что это чересчур (смеется).

Но перелом ноги внес свои негативные коррективы, и от поездки в гости к Анатолию Артамонову семье Климкиных сначала пришлось отказаться.

- Мы сказали, что наш сын сломал ногу. На что нам ответили, мол, поправляйтесь. А в феврале позвонили снова, - рассказывает Александр.

Глеб вспоминает, как сильно волновался перед встречей с Анатолием Дмитриевичем, готовил вопросы. И вот долгожданный день настал.

- Нас встретил заместитель губернатора, провел для нас экскурсию, показал кабинеты министров, - рассказывает Глеб. - Я даже покормил рыбок, аквариум с которыми стоит прямо возле кабинета Анатолия Дмитриевича. В какой-то момент, когда я сыпал им корм, одна рыбка выпрыгнула из воды и чуть не укусила меня за палец. Все еще долго потом смеялись и шутили, что вот какие у губернатора рыбы голодные.

КАК СТАТЬ ГУБЕРНАТОРОМ?

А потом наступил самый ответственный момент. Анатолий Артамонов встретил гостей и пригласил в свой кабинет.

- Он посадил меня на свое рабочее место! Я так разволновался, что забыл все, о чем хотел спросить, - вспоминает Глеб.

Но три главных вопроса мальчик все-таки задал. Теперь он знает, что личная охрана Анатолию Артамонову не нужна, а управлять регионом действительно бывает очень сложно. Но самое главное, каждый, кто мечтает сесть в губернаторское кресло, должен запомнить одну вещь.

- Анатолий Дмитриевич сказал мне, что нужно хорошо учиться. Он даже взял с меня слово, что я буду к этому стремиться. А еще оказалось, что наш губернатор тоже любил в школе математику, а еще физику, - рассказывает мальчик.

Ну, если знакомство с законами физики Глебу только предстоит, то с математикой он уже успел подружиться, учась в специализированном классе школы №1. Правда, сейчас из-за травмы ноги мальчик вынужден находиться на домашнем обучении.

- Все думают, что это здорово - сидеть дома. На самом деле, нет. Я хочу в школу, там ребята, - говорит Глеб.

Тем не менее особо скучать новому другу губернатора не приходится. Мальчик занимается танцами на коляске, увлекается шахматами, плаванием и английским. Но, как и положено детям в его возрасте, о взрослой жизни Глеб думать не спешит. И на вопрос «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» лишь пожимает плечами.

Дарья ГУМЕРОВА

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