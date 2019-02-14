Велосипед «за углом»

В Обнинске появится новый вид общественного транспорта.

Здоровый образ жизни за последние несколько лет стал особенно популярным. К такому ритму сегодня тянется как молодежь, так и представители старшего поколения. Спорт, в самых разных его проявлениях, пользуется большой популярностью в Обнинске. Речь идет даже не о профессиональных спортсменах, а о тех, для кого это стало приятным хобби. В спортзалах наукограда практически всегда аншлаг, на улицах все чаще можно встретить бегунов, немало любителей активного образа жизни проводят свободное время на стадионах и на уличных спортплощадках.

Особую популярность в городе приобрело велодвижение. Любителей таких прогулок с каждым годом в Обнинске становится все больше. Наверное, именно поэтому представители фирмы «Rubike» решили рассмотреть наукоград в качестве площадки для реализации пилотного проекта «Велошеринг». О том, что это такое, на этой неделе рассказывали в «Точке кипения».

ПО ДЕМОКРАТИЧНЫМ ЦЕНАМ

Начать развитие велошеринга именно в Обнинске представители фирмы решили неспроста. Во-первых, в наукограде такого рода занятия пользуются большой популярностью, а во-вторых, генеральный директор фирмы «Rubike» Павел ИГОЛКИН является выпускником обнинского Института атомной энергетики, а потому воплощать идею развития велошеринга он решил в родном городе.

Как рассказал руководитель «Rubike», эта задумка родилась у него под впечатлениями от заграничных путешествий. Новый тип велопроката без привязки к базовым станциям сегодня очень популярен во многих европейских странах. А в России это движение пока развито слабо. Но представители «Rubike» считают, что в Обнинске велошеринг обязательно найдет отклик в рядах местных любителей велопрогулок.

Так, уже в апреле в наукограде появится новый тип общественного транспорта. В нескольких районах города будут организованы специальные точки, где можно будет взять велосипед напрокат. При этом при себе вовсе необязательно иметь какие-либо документы. Достаточно просто скачать специальное приложение, завести свой личный кабинет и выбрать подходящий тариф.

К примеру, вы, выйдя из дома, захотели добраться до работы на велосипеде. Можете зайти в приложение, где легко найдете информацию о расположении ближайшего свободного велосипеда, - рассказывает пиар-менеджер фирмы «Rubike» Алла ЧЕЛЫШЕВА. - Разблокировка транспорта производится с помощью QR-кода, изображенного на раме. Далее выбираете подходящую систему оплаты. Если, например, у вас оплачен безлимит на месяц или полгода, тогда вам предоставляются ежедневные бесплатные получасовые поездки.

При этом, откатав это время, клиент может оставить велосипед на полчаса (отправиться по своим делам или зайти в кафе), а потом снова воспользоваться бесплатной тридцатиминутной поездкой.

Если же арендатор байка предпочтет беспрерывную прогулку, тогда те самые полчаса, необходимые для перерыва, он может просто оплатить. К слову, клиент вправе изначально выбрать поминутную оплату и кататься столько, сколько его душе угодно. Стоимость одной минуты составит полтора рубля. То есть, например, один час велопрогулки обойдется вам всего в 90 рублей.

- По-моему, это очень демократичная цена. Я думаю, что этот проект найдет отклик в рядах обнинской общественности. Студенты наверняка его оценят, - считает мэр наукограда Владислав ШАПША. - Мы давно хотели реализовать нечто подобное в нашем городе. И, наверное, ждали именно этот проект, потому как все предыдущие идеи, которые предлагались, требовали со стороны города больших вложений. А в данном случае авторы этой бизнес-идеи взяли все обязательства на себя.

НИ СЛОМАТЬ, НИ УГНАТЬ

После использования транспорта его можно оставить в любой точке города. Главное, чтобы «железный конь» не создавал преград автомобилям и пешеходам. Правда, представители «Rubike» все-таки советуют горожанам «парковать» велосипед в специально отведенных местах.

- Весной уже появится несколько таких точек в городе. Но в ближайшее время мы обязательно проведем в соцсетях специальный опрос, чтобы жители Обнинска смогли высказать свои пожелания. Пока что такие «паркинги» будут организованы в общественных местах, пользующихся популярностью: к примеру, та же самая Аксеновская площадь и территория у МТРК «Триумф Плаза», - говорит Алла Челышева.

Всего таких велосипедов в Обнинске будет 400 штук. Сломать или разобрать транспорт не удастся, так как конструкция антивандальная. Угнать его тоже не получится: каждый велосипед оснащен вшитой GPS-навигацией.

- Даже если кто-то, например, занесет велосипед в свою квартиру или вывезет его за город, мы все равно его найдем, -

объясняет представитель фирмы. - Если же вы все-таки обнаружили на транспорте какое-то повреждение (например, треснувшую корзину), тогда, прежде чем воспользоваться услугой велошеринга, лучше сфотографировать велосипед и сообщить о повреждении в нашу службу поддержки.

К слову, выезжать за пределы наукограда на прокатном велосипеде тоже запрещено. Иначе клиенту придется заплатить штраф.

Говоря о технических качествах прокатного транспорта, можно отметить его комфортабельность. Первым его испытал Владислав Шапша. Оседлал железного коня мэр наукограда прямо во время презентации проекта.

- Велосипед нетяжелый. Удобные руль и сидение. И самое главное - нет рамы, что позволяет воспользоваться транспортом человеку в любой одежде, даже в офисных брюках, - поделился впечатлениями Владислав Валерьевич.

КОГДА ПРЕДЛОЖЕНИЕ РОЖДАЕТ СПРОС

Идея реализации такого направления, как велошеринг в нашем городе пришлась по душе и опытному велосипедисту-любителю, депутату обнинского городского Собрания Вячеславу НАРУКОВУ.

Сам Вячеслав Владимирович этим спортом увлекся три года назад. Теперь прогулка на «железном коне» в несколько десятков километров для него пустяк. Самый большой путь, который Наруков преодолевал на велосипеде, составил 180 километров - от Обнинска до Калуги и обратно.

- Безусловно, как и все, в детстве я тоже катался на велосипеде. Но во взрослом возрасте это увлечение пришло ко мне совершенно случайно. Теперь катаюсь регулярно. Это лучший способ для поддержания организма в хорошей физической форме, в отличие, к примеру, от того же бега, который со временем может дать негативные последствия. Плюс - прогулки на велосипеде дарят отличные эмоции и заряд бодрости. Поэтому я считаю, что появление такого проката в нашем городе - отличная идея, - говорит депутат.

Вячеслав Наруков при этом поделился с нами своими личными наблюдениями.

- За границей велошеринг очень популярен. В Китае, например, многие пользуются таким видом общественного транспорта. А самым «велосипедным» городом считается Сан-Франциско. Там вообще даже трамваи и автобусы имеют специальные крепления для велосипедов. То есть, если человека, например, застал ливень, то он может «прыгнуть» в общественный транспорт и доехать до пункта назначения с велосипедом, - рассказывает Вячеслав Владимирович.

Тем не менее, Наруков считает, что в России к такому виду проката люди привыкнут со временем.

- В Москве такой проект родился еще года четыре назад. Но первое время специализированные велосипедные парковки стояли полные, потому что граждане попросту не могли привыкнуть к этому нововведению. А вот год назад я решил воспользоваться велошерингом в столице, на одной из точек не было ни одного велосипеда. Это как раз тот случай, когда предложение рождает спрос.

Для того чтобы новое веяние современности прижилось и в Обнинске, здесь необходимо развивать велосипедную инфраструктуру. Так считает и Наруков.

- В нашем городе нет единой велодорожной сети. Она частичная. К примеру, на улице Королева есть велосипедная дорожка, но она неожиданно заканчивается. В результате человек сталкивается с выбором: либо выезжать на пешеходную зону, либо на проезжую часть.

На тему развития велосипедной инфраструктуры побеседовали мы и с мэром. Владислав Шапша в свою очередь заявил, что этому в городе уделяется немало внимания.

- Все новые микрорайоны выстраиваются именно с учетом наличия велосипедных дорожек. Учитывается их организация и при реконструкции тех или иных городских территорий. При этом хочу сказать, что в Обнинске тротуары довольно широкие, что позволяет комфортно себя чувствовать и пешеходам, и велосипедистам. Конечно, если не гонять, - говорит Владислав Валерьевич.

Разделят ли точку зрения мэра жители Обнинска, покажет время. С приходом весны и появлением в наукограде доступного велосипедного транспорта вполне возможно, что многих горожан мы увидим не в маршрутках или автомобилях, а на двухколесных «железных конях». По крайней мере, сам Владислав Шапша пообещал обязательно воспользоваться услугами велошеринга.

К слову, Обнинск станет первым городом в Калужской области, куда пришло это модное движение. Ранее подобные проекты удавалось реализовать только в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург.

Дарья ГУМЕРОВА

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