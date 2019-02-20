Губернатор Артамонов пообещал не лишать наукоград преференций

В понедельник глава обнинской администрации Владислав ШАПША отчитался перед региональным правительством по итогам 2018 года. Напомним, такая форма отчета в Калужской области проводится впервые. Положительно оценил деятельность местного самоуправления глава региона Анатолий АРТАМОНОВ, хотя без критических замечаний тоже не обошлось.

«ВЫ ДОЛЖНЫ ТАК НАЛАДИТЬ РАБОТУ, ЧТОБЫ ИНВЕСТОРЫ К ВАМ В ОЧЕРЕДЬ ВЫСТРАИВАЛИСЬ»

Сити-менеджер первого наукограда не стал скрывать, что волновался перед выступлением, хотя в отчете был уверен, так как это результат работы команды.

- Обнинску есть что представить и есть о чем говорить, и, наверное, это главная основа любого доклада, - считает Владислав ШАПША.

По словам градоначальника, в прошлом году объем промышленного производства в наукограде составил 63 миллиарда рублей. За три прошедших года этот показатель увеличился в полтора раза, а объем инвестиций в основной капитал по сравнению с 2017 годом возрос на десять процентов.

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ посчитал эти цифры недостаточными:

- Вы должны так наладить работу, чтобы инвесторы к вам в очередь выстраивались, дышали друг другу в затылок.

По мнению главы региона, у наукограда очень выгодное географическое положение и только за счет этого город может достичь роста объема производства на уровне двадцати процентов.

ГОРОЖАНЕ ДОВОЛЬНЫ СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ

Приоритетной эту задачу считает и Владислав ШАПША:

- Понятно, что есть вопросы, которые нужно решать, и первый из них - это привлечение инвестиций. Именно поэтому мы долгое время вели работу по расширению границ. Город стал больше на 700 гектаров, и есть возможность активнее привлекать инвесторов.

По мнению Анатолия Дмитриевича, Обнинск должен поддерживать свое реноме города науки, развивая научный потенциал и подготавливая высококвалифицированные кадры для уже открывшихся и вновь создаваемых предприятий новой экономики.

- Итоги социологических опросов показывают, что количество тех людей, которых устраивает сегодняшняя ситуация, в Обнинске повышается. Это ваша заслуга и большая повседневная работа, которой и дальше надо заниматься, - резюмировал губернатор.

В свою очередь Анатолий Артамонов сказал, что Обнинск может и дальше рассчитывать на областные преференции. Главное, чтобы эффект от денежных вливаний положительно сказывался на экономике не только города, но и региона в целом.

Евгения НИКИТИНА

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